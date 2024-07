Carmen Palacios: “Cuando la gente sale a divertirse, los hosteleros estamos trabajando”

Asimismo, su trato con el cliente es próximo y cercano, a la vez que profesional. Todos estos atributos, además que es una chica muy bella, me hizo pensar en ella para una entrevista.

Carmen junto a su compañera de trabajo Cristina Márquez

Lo que desconocía, hasta que le hice la entrevista, es que de ‘casta le viene al galgo’, no en vano, casi toda la familia materna se dedica a la restauración. De hecho, su abuelo es el siempre recordado Manuel Acevedo, que entre otros negocios fundó el burguer “La Palmera” y, posteriormente, la Cabaña del “Abuelo Manué”.

Con sus padres, Mari Carmen y Paco, y sus hermanos, José Manuel y Paco

Pero para que ustedes, mis queridos lectores, conozcan un poco más el estilo y personalidad de nuestra invitada, le pedí una entrevista y, aunque algo sorprendida, aceptó nuestro ofrecimiento. Así que, sin más preámbulo, vamos al lio al lio ya…

P. ¿Por qué iniciaste este camino en la hostelería?

R. Me crié desde pequeña en el ámbito de la hostelería, ya que mi abuelo inició con todos sus hijos el burguer “La Palmera” y, posteriormente, con la Cabaña del “Abuelo Manué”

En su infancia con su abuelao materno Manolo Acevedo

P. ¿Qué te atrajo de esta profesión?

R. Siempre me ha gustado el trato directo con los clientes y relacionarme con distintos tipos de personas.

P. ¿Recuerdas el peor de tus días como camarera?

R. Cuando llevaba tan solo tres días en mi primer trabajo un grupo de jóvenes se levantaron de la mesa sin pagar la cuenta y no sabía cómo contárselo a mi jefe.

P. ¿Cómo ves tu profesión actual en el futuro?

R. Considero que es un sector que siempre está al alza.

P. Hablando de la profesión, ¿qué crees que es lo peor que tiene ser camarera?

R. Mientras que los días festivos la gente suele salir a divertirse los hosteleros estamos trabajando.

En su puesto de trabajo, el Bar - Cafetería Onix

P. ¿Está bien remunerado este empleo?

R. En mi caso sí lo siento bien remunerado, pero desconozco el resto de casos.

P. ¿Cómo se lleva lo de trabajar mientras otros se divierten?

R. Como comenté antes, es de las cosas más sacrificadas de esta profesión.

P. Por cierto, ¿qué sueles hacer en tu día de descanso?

R. Pasar tiempo con mi familia y amigos, siempre que puedo voy al campo familiar que tenemos.

P. Qué te parece si dejamos el tema profesional y te conocemos un poco en lo personal. ¿Cómo crees que te describirían tus amigos?

R. Una persona sociable y simpática, sobre todo amiga de mis amigos.

Con sus amigas Sara y Alba

P. ¿Cómo es el futuro de tus sueños?

R. Me veo siendo una mujer emprendedora, me encantaría montar mi propio negocio.

P. ¿Cuál es tu recuerdo favorito de infancia?

R. Las navidades cuando no quedaban sillas vacías en la mesa.

P. ¿Te gustaría realizar un viaje a futuro? ¿A dónde?

R. Me encantaría ir a Kenia y tener contacto directo con la naturaleza.

P. Cuando estás en una fiesta, ¿es más probable que te encuentres en la pista de baile, en el bar o en otro lugar?

R. Depende del momento, aunque lo más habitual sería encontrarme en la pista de baile.

P. Si tuvieras que elegir una comida para degustar ¿cuál elegirías?

R. Unas patatas fritas con huevo y jamón.

P. ¿Cuál sería tu destino predilecto para ir de vacaciones?

R. Como comenté antes, cualquier sitio que esté relacionado con los animales y la naturaleza.

P. ¿Eres aficionada al fútbol y al Recre en particular?

R. Por supuesto, el Recre es una seña de identidad en nuestra ciudad, además mis dos hermanos jugaron en la cantera.

P. Se suele decir “qué bien se está cuando se está bien”. ¿En qué momento te encuentras de tu vida?

R. Me encuentro en un momento de tranquilidad personal y emocional.

P. Estamos llegando al final y me gustaría darte las gracias por prestarme tu tiempo. No sé si te gustaría añadir algo más que durante la entrevista no te haya preguntado.

R. Nada más, solo decirte que me siento muy agradecida por que hayas contado conmigo para esta entrevista.