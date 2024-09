Antonio Lara: “Si fuera alcalde, mi lucha sería por traer la alta velocidad a Huelva”.

Antonio Lara Gómez cursó sus estudios de bachillerato en el Instituto Alto Conquero de nuestra capital. Es licenciado en Psicología por la Universidad de Sevilla.

Antonio de niño portando a hombros a Ale, hijo de su prima Meli

Antonio, además de ser una persona familiar, su vida laboral siempre ha estado relacionada con las personas. Actualmente ocupa un puesto de responsabilidad en el departamento de recursos humanos en Fertiberia Palos.

Para conocer más a fondo su estilo, personalidad y su día a día nos pusimos en contacto con él. Antonio, siempre dispuesto, accedió a nuestra entrevista sin dudarlo. Así que, sin más preámbulos, ¡comencemos!

P: ¿Qué recuerdos guardas de tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R: Yo vivía en la Calle Padre Laraña y mi niñez la pasé jugando por toda la zona del Velódromo. Allí jugábamos con la pelota y cogíamos las bicis por los campos que están detrás de la vía del tren. Y por supuesto, aquellos veranos en Punta Umbría con mi pandilla, todo el día en la playa y en la calle.

Cuando era un niño soñaba con ser policía, exactamente detective privado, seguidor de Sherlock Holmes. Cuando llegó el momento de elegir, estudié la carrera de Psicología, iba más con mi personalidad.

En su infancia, junto a su hermano Ángel Luis, su primo Ángel y sus primas Isa y Meli

P: ¿No sé si en tus sueños de niño ya te pasaba por la cabeza dedicarte a la psicología?

R: La verdad es que no. La Psicología no estaba presente en los niños de nuestra edad. Todos queríamos ser de mayor profesiones de las que aparecían en comics: futbolistas, policía o bombero….

P: Hablando de aquellos tiempos, ¿ha cambiado mucho Huelva con respecto a tu infancia? Si es así ¿cuál dirías que ha sido la mayor metamorfosis desde tu punto vista?

R: Imagínate cómo ha cambiado que yo cuando salía de mi portal me encontraba de frente con los bajos del Puente de la Avda. de Cádiz. Cuando jugamos de chicos, mi calle era de arena. Ha cambiado mucho, y a mejor. Ejemplos de ello podemos decir la entrada a Huelva de la Avenida Andalucía, finalizando en Pablo Rada; la belleza de la Gran Vía y la Plaza de las Monjas, el crecimiento por la zona de Pescadería, Paseo de la Ría, el Colombino, el Puente del Odiel hacía Corrales y la autopista a Punta Umbría, evitando esas largas caravanas hacia la playa cada fin de semana. La metamorfosis se ha notado hasta en sus fiestas populares: las Colombinas que tenemos actualmente han mejorado en todos los aspectos.

P. A pesar de esa transformación, Huelva está en la cola de Andalucía en el tema de infraestructuras. Para ti ¿cual dirías que es la más prioritaria?.

R. La más prioritaria es la comunicación por ferrocarril. La alta velocidad debe de estar ya en Huelva desde hace años y no puedo entender como no ha llegado todavía, con el núcleo empresarial e industrial tan importante que tenemos y con el turismo que demanda nuestra provincia. Que las comunicaciones sigan siendo sólo por carretera hace que el flujo se limite, y en ese sentido es como un freno en el desarrollo de la ciudad en todos los aspectos.

P. Por cierto, qué te parece si te proclamo alcalde de Huelva. ¿Cuál sería la primera decisión que tomarías?

R. No me veo de alcalde jajaja. Pero si me proclamaras sí que lucharía por instaurar la alta velocidad en Huelva, el aeropuerto, la carretera con Cádiz, es decir, mejorar las infraestructuras en las comunicaciones que no tenemos actualmente.

P. Siguiendo en clave onubense, me gustaría saber si tuvieses que hacer de guía de esos foráneos que nos visitan ¿qué le dirías que no deben marcharse sin visitar y gastronómicamente de catar?

R. Las calles del centro de nuestra ciudad, el mirador del Conquero, nuestro Santuario de la Cinta, el Paseo de la Ría junto al Muelle del Tinto, el Parque Moret, que visitaran nuestras extensas playas, Sierra, Condado y Andévalo. Es que Huelva lo tiene todo. Y que no se vayan sin degustar nuestro chocos, jamón, gambas y coquinas.

P. Qué te parece si haciendo un símil futbolístico hablamos de tu vida laboral. ¿Qué es lo que más te apasiona de tu rol como responsable de Recursos Humanos?

R. La verdad que depende en la empresa en la que te encuentres. Se podría asemejar en parte a una de las figuras que se encuentra dentro de la junta directiva del Club, donde aportaría mis conocimientos en la selección de los jugadores y en la solución de problemas del equipo.

P. Siguiendo en clave laboral, cuando estás entrevistando a posibles empleados ¿qué características buscas?

R. Cuando tengo que buscar candidatos, lo que intento detectar es que la persona tenga real interés en trabajar en nuestra empresa y que esas ganas sean a través del compromiso y de la iniciativa. Es importante que el candidato demuestre en la entrevista dotes de comunicación activa a través de sus conocimientos técnicos y sus inquietudes por querer pertenecer a nuestra empresa.

P. Por cierto, ¿recuerdas alguna pregunta difícil de responder que hayas hecho en alguna de las entrevistas en tu carrera profesional?

R. No veo complejidad en responder a ninguna pregunta, no debe de haber pregunta difícil. Cada persona debe ser ella misma durante la entrevista, cada uno debe saber estar en cada situación que se le presente durante la misma.

P. Hablemos un poco de lo personal ¿Qué palabra te gusta más del diccionario?

R. Vaya pregunta que me haces jeje. Podría decirte “felicidad”, pienso que esta palabra engloba todos los estados de bienestar en la vida.

P. ¿Cuáles son las palabras que definen a Antonio en esta etapa de su vida?

R. Es difícil definirse a uno mismo, pero podría decir que no he cambiado mucho a lo largo de mi vida. Me veo como una persona que mira por los demás, buen compañero, y que se preocupa por hacer bien las cosas. Pienso que una buena toma de decisiones es clave en cómo se resuelvan las cosas en la vida de cada persona.

P. ¿Cuáles son tus hobbies?

R. Aparte de estar con mi familia y amigos, en general me gusta viajar, hacer deporte, correr, ir al gimnasio, los fines de semana dar una vuelta en moto por el campo, entre semana ver por la noche series con mi mujer e hijos y muchas cosas más…

Antonio junto a su esposa Alicia y sus hijos Abel y Abril

P. No me gustaría dejar en el tintero y conocer tú opinión sobre la invasión de Ucrania y la guerra de Israel y Gaza.

R. El ser humano parece que necesita la guerra para vivir. No comprendo que en pleno siglo XXI sigan existiendo guerras y a este nivel, pero la verdad es que siempre es cuestión de intereses y de unos pocos. Los líderes políticos, en muchas situaciones, toman decisiones que van en contra de lo que opine su pueblo, y a estos les da igual. No creo que ni ucranianos, ni rusos quieran la muerte para los suyos, y lo mismo para lo que está ocurriendo en Israel y Gaza. Siempre estaré en contra de la guerra y a favor de la Paz.

P. Se suele decir “qué bien se está cuando se está bien”. ¿En qué momento te encuentras?

R. Como dice mi amigo Nacho, me encuentro en mi mejor momento, jajaja. La verdad es que no podemos quejarnos y disfrutamos de la vida como mejor sabemos y podemos.

P. Estamos llegando al final de la entrevista ¿Algún consejo como psicólogo para proteger la salud mental y algún síntoma para saber cuándo hay que acudir al profesional?

R. Lo más importante en la vida es el equilibrio. Debemos tener una vida equilibrada en todos los aspectos: alimentación, deporte, con tu pareja, con la familia y amigos, en el trabajo, etc… Pienso que como cualquier enfermedad física, si la detectas a tiempo puede existir una posible solución y recuperación temprana. Cuando nos referimos a la salud mental debemos de hacer lo mismo. Hoy en día, tenemos muchos terapeutas que nos pueden ayudar a solucionar nuestros problemas. Cuando pensemos que tenemos algún problema lo que tenemos que hacer es no engañarnos a nosotros mismos y escuchar a los que nos rodean, y evidentemente acudir a algún profesional, mejor pronto que tarde.

P. Muchas gracias por prestarme tu tiempo. Y no sé si te gustaría añadir algo más, que durante la entrevista no te haya preguntado.

R. Gracias a ti. Y te deseo un final feliz verano.