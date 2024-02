Ana Terrada: “Estaría guay vestir a Rossy de Palma, me encanta ella”.

Junto a su hermana María realiza espectáculos orientales, acrobáticos y de danzas del mundo por diferentes hoteles de la costa de

Huelva y del sur de Portugal.

Ana junto a su hermana María

Hoy la traemos a este espacio por otra de sus pasiones, el mundo de la moda y el diseño. Tanto es así que compagina, o al menos lo intenta,

ambas profesiones. De hecho, ya ha presentado en Huelva tres colecciones, además de haber vestido, cosa de la que ella le gusta presumir, a la tristemente desaparecida actriz catalana Itziar Castro.

Y su gran sueño pasa por tener su propia tienda online de tejidos y venta de prendas confeccionadas por ella misma, cosa que entiendo que logrará, pues estilo y personalidad tiene a raudales.

La actriz Itziar Castro luciendo un diseño de Ana

Y para que ustedes, mis queridos lectores, conozcan más a fondo a nuestra protagonista, nos pusimos en contacto con ella para hacerle esta entrevista, cosa que accedió gustosamente. Así que vamos con ello.

P. ¿Cómo recuerdas tu niñez y qué soñabas con ser de mayor?

R. Tuve una niñez muy divertida. Recuerdo estar siempre haciendo diferentes deportes y jugando mucho con mis amigas.

Lo cierto es que de mayor quería ser muchas cosas porque mi mente no paraba de imaginarme en diferentes profesiones, todas relacionadas con el arte y la creatividad. Hubo un tiempo que me apunté a costura, también a baile, y hoy en día esas profesiones son las que tengo.

Desde su infancia el baile fue una de sus pasiones

P. Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cómo te describes?

R. Me considero una persona muy soñadora y animada. Me gusta mucho reírme, creo que no concibo la vida sin eso.

También soy muy sensible; eso hace que a veces me afecten las cosas más de lo que las personas consideran “normal”, pero creo que es una cualidad indispensable en el ámbito laboral que abordo.

P. Sé que junto a tu hermana María formas el grupo Tereo Danza y que realizas espectáculos orientales en hoteles del Algarve portugués, además de ser jefa de animación de uno de ellos. Pero, según me informas, tú ilusión seria dedicarte al mundo del diseño y la moda. ¿De dónde viene esta pasión?

R. Cuando de pequeña tenía alguna actuación en el cole, mi madre siempre me llevaba a una costurera vecina para que me hiciese los trajes; o cuando tenía una boda o algún otro evento, y recuerdo que alucinaba con las cosas que me hacía. Era muy emocionante ir varias tardes a probarme e ir viendo cómo aquel diseño iba tomando forma.

Ahí me empezó a encantar ese mundo. Me apunté a costura y, aunque no estuve mucho tiempo, siempre me quedé con esa espinita clavada porque me sentía muy realizada cuando terminaba algún proyecto en clase. Así que más tarde comencé por experimentar de nuevo.

Ana en su taller de costura

P. Antes de que el baile ‘llamara a tu puerta’, ¿cómo era tu vida?

R. Mi vida estaba más enfocada en la gimnasia, deportiva y rítmica, y algunos otros deportes que practicaba sólo de vez en cuando. Pero en esa época bailaba mucho en mi cuarto con mis amigas e inventaba coreografías disfrazándonos con la ropa de mi madre. De alguna forma ya estaba

llamando a mi puerta el baile.

P. De hecho, tengo entendido que has presentado tres colecciones. ¿En qué diseñadores te inspiras o cuáles son los que admiras?

R. Sinceramente, cuando he creado colecciones me inspiro en lo que en ese momento siento; no me suelo fijar en otros diseñadores para crear mis colecciones. Pero sí que tengo diseñadores favoritos, como por ejemplo Óscar de la Renta o Carolina Herrera, aunque mi estilo es más alternativo.

Una des sus colecciones presentada en Huelva de Moda

P. ¿Eres autodidacta o has hecho algún curso de costura?

R. He recibido clases en diferentes cursos, pero soy autodidacta porque a hacer ropa he aprendido sola, a través de tutoriales de costura o bien

improvisando.

P. Por cierto ¿A qué famosa/famoso te gustaría vestir?

R. Ya tuve el honor de vestir a la actriz Itziar Castro y fue un placer. Estaría guay vestir a Rossy de Palma, me encanta ella.

Ana luciendo uno de sus trabajos junto a otras modelos

P. Si te llegases a dedicar al mundo de la moda ¿te gustaría diseñar más ropa de caballero o de señora?

R. En algunos diseños me enfoco más en las mujeres, pero suelo hacer bastantes prendas que son para cualquier público. De hecho una misma

prenda la he confeccionado para un hombre y más tarde fue encargada esa misma prenda para una mujer.

P. ¿Tienes algún proyecto en desarrollo o alguna idea a medio-largo plazo?

R. Me encantaría tener mi propia tienda online de tejidos y venta de prendas confeccionadas por mí.

P. Se suele decir que ‘no se puede amar a dos personas a la vez’; ya sabes… ¿podrías compaginar el baile y la costura?

R. Podría y puedo. De hecho es lo que hago actualmente, pero reconozco que no es fácil y que sería mucho mejor inclinarme más por una de las dos ya que ambas requieren de mucho tiempo y dedicación, y para hacerlo bien hay que centrarse.

P. Me gustaría saber qué es para ti la moda.

R. Para mí es un juego y una forma de expresión. La ropa habla de ti, de lo que ese día sientes, y puede variar el estilo según tu estado de ánimo.

También estoy a favor de vestir lo que a uno le apetezca, de hecho no sigo modas. Tengo ropa que tiene más de diez años y sigo usando, y no me importa si “está de moda”.

Así de espectacular luce Ana para todos los lectores de ´Rincón Choquero´

P. Cambiando de tema, y por aquello de que tratas con muchos extranjeros, si tuvieras que recomendar Huelva como destino turístico

¿Cuál sería tú consejo o propuesta?

R. Recomendaría mucho la Sierra de Huelva. Para mí es un lugar de paz y descanso mental maravilloso, y tiene muchos pueblos con gran historia cultural y edificios bellísimos.

Si se busca algo más de costa diría las playas de Mazagón y el Paraje Natural de Doñana. Son increíbles para mí.

P. Se suele decir ‘qué bien se está cuando se está bien’. ¿En qué momento te encuentras?

R. Ahora mismo me encuentro en un momento de evaluación, de pensar hacia dónde quiero ir y de qué manera. Estoy feliz porque hago todo lo que me gusta, pero creo que ya va llegando la hora de, como decía antes, inclinarme más por alguna de las cosas que hago.

P. Estamos llegando al final y me gustaría darte las gracias por prestarme tu tiempo. No sé si te gustaría añadir algo más que durante la entrevista no te haya preguntado.

R. No, solamente darte las gracias por la oportunidad de hablar sobre mi historia y acabar con esta frase “nunca es tarde para cumplir tus sueños”.