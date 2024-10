Álvaro García: “Parece que estamos en buen momento y la gente sigue abriendo negocios en Huelva”

Hablar de Álvaro es hablar de una persona enamorada de su tierra y de su Recreativo; y principalmente es un ser humano que enriquece la vida de quienes lo rodean: un ser afable, cariñoso, empático, un amigo leal y, sobre todo, una persona excepcional, vamos, como decimos en nuestra tierra es muy ´güena gente’.

Junto a su amiga Noemi

Para que ustedes, mis queridos lectores, puedan conocer un poco más su estilo y personalidad y saber cómo es su momento actual nos pusimos en contacto con él. Y con esa amabilidad que le caracteriza no dudó un momento en ponerse a nuestra disposición, así que vamos al lío ya.

Álvaro con sus amigos Luis Santamaría, Dani Robles y José Mier

P: ¿Cómo recuerdas tu infancia y qué soñabas con ser de mayor?

R: Pues la verdad que puede sonar a tópico, pero recuerdo una infancia muy muy feliz, con una familia muy grande. Tuve la suerte de iniciar mis estudios en el Montessori, colegio al que le tengo un cariño infinito. Respecto a mis sueños de mayor, creo que no soy de esas personas que ha tenido una vocación clara desde pequeñito. Quizás el sueño que más permaneció en mi cabeza fue el de cocinero, es algo que siempre me gustó (y me sigue gustando).

Entrañable imagen de su infancia junto a su madre

P: ¿Ha cambiado mucho Huelva con respecto a tu infancia? Si es así ¿cuál dirías que ha sido la mayor metamorfosis desde tu punto de vista?

R: ¡Claro que ha cambiado, mucho! Creo que Huelva ha sufrido un tremendo cambio y es que el mirar para la ría nos ha hecho, si cabe, una ciudad más bonita. Para mí el paseo de la ría es algo maravilloso.

Ejerciendo de tito con sus sobrinos Elsa, Manuel y Álvaro

P: A pesar de esa transformación, Huelva está en la cola de Andalucía en el tema de infraestructuras. Para ti ¿cuál dirías que es la más prioritaria?

R: Respecto a infraestructuras te diría que si damos por veraz la noticia de que el materno- infantil se comenzará durante el primer semestre de 2025, te diría que la siguiente mayor apuesta sería el AVE, a día de hoy lo veo más necesario que un aeropuerto.

P: Siguiendo en clave onubense, me gustaría saber si tuvieses que hacer de guía de esos foráneos que nos visitan ¿qué le dirías que no deben marcharse sin visitar y gastronómicamente de catar?

R: Como ya sabes, soy un enamorado de Huelva, pero si cabe más enamorado de El Rompido, para mí un paraíso en la tierra. Mis primeros veranos fueron allí y el cariño hacia esa tierra es infinito. Sin duda, recomiendo siempre El Rompido para visitar y para comer. Creo que nadie se me ha quejado aún de mi recomendación.

P: Imagínate por un momento que abdica Pilar Miranda como alcaldesa y eres tú el sustituto. ¿Cuál sería la primera decisión que tomarías?

R:¿ Pues cuál va a ser!? Subirme el sueldo jajajaja

La verdad, nunca me han hecho esa pregunta y cierto es que me pones en un aprieto...creo que mi primera medida sería prescindir de zonas ORA.

P: Hablando de decisiones ¿Qué opinión tienes de que cada vez haya más calles peatonalizadas en Huelva y por tanto cada vez más difícil acceder al centro en coche?

R: Mira, hay zonas que si entiendo su peatonalización y que para mí gusto han ganado mucho, como por ejemplo Placeta, la zona de San Pedro creo que puede quedar espectacular, incluso la Merced me parece bonita. Pero hay otros tramos que veo excesiva su peatonalización para que al final haya más tráfico que antes...

P: Junto a tu hermana Elsa, regentáis la empresa Ingeniería de Proyectos que se dedica a gestionar licencias o permisos para poner en marcha una empresa. ¿Son muchas las aperturas de negocios o por el contrario son más los negocios que bajan las persianas definitivamente?

R: Me encanta que me hagas esta pregunta. La verdad que tengo la suerte de poder trabajar con mi hermana en el negocio familiar. Ahora mismo parece que estamos en un buen momento, la gente sigue abriendo negocios en Huelva (y provincia) aunque el trámite para ciertas actividades sea algo desesperante, pero no quiero abrir ese melón en el que podríamos escribir un libro...

P: ¿Cuál dirías que es el tipo de gremio que más se está implantando en Huelva?

R: Te diría que de los mayores gremios que se están implantando en la ciudad, sobre todo en el centro, son relacionados con la hostelería, ya sea cervecería o en el de restaurante.

P: Por cierto ¿ponen muchas dificultades las instituciones a la hora de una apertura?

R: Respecto a las aperturas, como te indiqué antes, hay mucha diferencia en tramitar según que licencias. Pero de unos años para acá es cierto que la cosa se ha ido simplificando en pro del empresario.

P: Qué te parece, y por aquello de tu afición al Recre, si hacemos un cambio de juego y hablamos del conjunto que preside Jesús Vázquez. ¿Qué opinión tienes en cuanto al plantel de esta temporada y si lo vez capacitado para meterse en playoffs de ascenso?

R: Ufff que difícil pregunta amigo, creo que es pronto para opinar, pero las sensaciones no son buenas. Entiendo la incertidumbre que tienen los jugadores con lo que parece ser el inminente cambio de manos del club, pero me duele ver cómo hay jugadores que se arrastran por el campo con nuestro escudo en el pecho.

Sin duda un fiel e incondicional recreativista

P: En poco tiempo, según hace todo indicar, el conjunto albiazul dejará de estar en manos municipales para pasar a manos privadas. ¿Eres partidario de la venta?

R: Con miedo, como cualquier recreativista. Creo que como nosotros queremos al club nadie lo va a querer ni cuidar...

P: Sé que tienes buen saque, lo que desconozco si eres de ponerte el delantal y meterte entre fogones, si es así ¿cuál es tu plato estrella?

R: Muy fan del delantal, muy pero que muy fan del delantal. Me encanta cocinar y siempre que puedo hago mis pinitos. Tengo dos platos estrella, las sopas y la presa al horno, ahí no tengo rival jajajaja

Disfrutando en una comida familiar junto a sus hermanos Elsa y Fito

P: Hablando de gastronomía. Si tuvieses la ocasión de compartir mesa y mantel con un personaje del pasado o actual ¿Por dónde pasaría tu elección y qué le preguntarías?

R: Hay dos personas con las que me gustaría sentarme a cenar o a tomar una cervecita. Una es Frank Sinatra, me encanta ese mito que le rodea, y la otra la enorme María Jiménez.

P: Se suele decir “qué bien se está cuando se está bien”. ¿En qué momento te encuentras?

R: Me encuentro en un momento de mi vida muy bueno, disfrutando de mi pareja, de mis amigos y de mis negocios. Aunque es cierto que en ocasiones echo de menos algo más de tranquilidad en el día a día.

Así de elegante posando con su chica Pilar Aguado

P: Muchas gracias por prestarme tu tiempo y no sé si te gustaría añadir algo más que durante la entrevista no te haya preguntado.

R: Pues amigo, muy agradecido por elegirme para tu entrevista. Cuando quieras probar mis platos estrella ya sabes dónde encontrarme, solo con una condición, que me dejes entrevistarte a ti...ahí lo dejo.

Un fuerte abrazo.

Y otro para ti amigo