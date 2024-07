Alfonso Leandro: “Los toros, tras el fútbol, son el segundo espectáculo de más afluencia de público”

Alfonso Leandro González, un onubense de pro nacido en el seno de una familia de clase media compuesta por sus padres, Curro y Carmen, y dos hermanos, una chica, Carmen María, y él.

Su madre, Carmen, junto a su tía Pepita y su hermana Carmen María

Decir de Alfonso que es un enamorado de Huelva y de sus tradiciones: cofrade, recreativista y amante de la Fiesta de los toros. Ese cariño y respeto por sus raíces le han convertido en un habitual comentarista taurino, e incluso fue pregonero de la Feria Taurina Colombina de Huelva en el 2020.

Pregonando la Feria Taurina Colombina de Huelva en el 2020.

Sin lugar a duda, su buen hacer a la hora de cantar y contar las excelencias de todo lo bueno de nuestras costumbres hace que sea solicitado por medios de comunicación e instituciones.

Pero, para conocer un poco más el estilo y personalidad de nuestro invitado nos pusimos en contacto con él, que gustosamente acepto nuestra invitación. Sin más preámbulo vamos al lío ya:

Con su esposa Rocío y sus hijos Curro y Rocío

P. Todo niño sueña con ser algo de mayor. ¿Por dónde pasaban tus sueños?

R. Solía siempre soñar mucho despierto y emular a los entonces famosos futbolistas de la época. Ser futbolista era una de los sueños más apetecibles de cualquier niño de mi edad. Conforme cumplía años, descubrí que todo lo relacionado con la vida militar me llamaba poderosamente la atención, pero al final como casi siempre ni una cosa ni otra, estuve treinta años en el gremio de la banca, concretamente en Caixabank, y en 2019 llegó la hora de confrontar la vida de prejubilado, y feliz hasta hoy gracias a Dios.

En su infancia, junto a sus primos Alejandro y Antonio Mazo y su hermana Carmen María

P. Rememoremos tu infancia ¿Cómo la viviste?

R. En el seno de una familia de la clase media tradicional. Yo nací en la onubensísima calle Rascón, concretamente en la clínica del insigne ginecólogo choquero Manuel Talamante. Mi infancia transcurre entre el castizo Barrio de La Huerta Mena, el sevillanísimo barrio de los Remedios y la complutense villa madrileña de Alcalá de Henares. Tres lugares que me traen recuerdos de una infancia feliz. Mi padre era un reputado comercial y mi madre una excelente ama de casa, el ambiente familiar muy sano, donde el respeto fue siempre un signo indisoluble en nuestras vidas.

P. Ha cambiado mucho Huelva respecto a la de tu infancia. Si es así ¿cuál dirías que ha sido la mayor metamorfosis desde tu punto vista?

R. Si, por supuesto que Huelva ha cambiado mucho. En los setenta era una cuidad sumamente familiar, prácticamente nos conocíamos casi todos. El cambio radical de la misma fue la aparición de empresas foráneas del sector químico, creándose el conocido Polo Industrial de Desarrollo. Huelva pasó de ser una ciudad pequeña a una población muy numerosa, se crearon nuevos barrios en la periferia, creciendo la población considerablemente.

P. Siguiendo en clave onubense. Hace poco más de un año que Pilar Miranda tomó posesión de la alcaldía. Imagínate por un momento que hubieses sido tú el elegido. ¿Cuál hubiese sido la primera decisión que hubieses tomado y por qué?

R. Son tantas las carencias que tiene Huelva que sería sumamente complejo elegir cuál sería la de mayor requerimiento, pero si dependiera exclusivamente de mí sería fundamentalmente las infraestructuras. La llegada del Ave a Huelva sería de máxima urgencia, no tendría ninguna duda.

P. Qué te parece, y como sé que eres muy recreativista, si hacemos un cambio de juego y hablamos del Decano. ¿Cómo resumirías la pasada temporada y qué esperas de la próxima?

R. Hay que tener muy en cuenta que hace menos de dos años estábamos en el subsuelo del fútbol y hoy, gracias a Dios, pertenecemos a la máxima categoría de la RFEF, una división más acorde a nuestro arquetipo de club. La recién finalizada campaña podemos catalogarla de excelente, prácticamente estuvimos frecuentado siempre con los punteros del grupo, casi todo el ejercicio. Una lástima que al final no supiéramos gestionar algunos envites y, por consiguiente, alcanzar el objetivo de la segunda división.

En tertulia con los hermanos Antonio y Alejandro Mazo, Fede Pérez, Manolo Gómez y el director deportivo del San Roque de Lepe, Manolo Santana,

Esta temporada será exigente, al igual que la pasada. Creo que mantenemos el esqueleto de la anterior. Acertando en los fichajes podemos confeccionar un plantel competitivo de cara a una liga que será complicada y apasionante a la vez, y alcanzar los retos marcados de subir a la categoría profesional que tanto anhelamos.

¿Eres partidario de la venta de la entidad albiazul o prefieres que siga en manos municipales?

R. Soy partidario que un club como el Recreativo de Huelva deje de estar en manos municipales. Una entidad de calado como el Recre debe estar conducido por dirigentes empresariales que inviertan su capital, que sean solventes, capaces de generar negocio y que repercuta de forma positiva en la cuenta de resultado; ese es el objetivo económico y el otro sería el deportivo, con profesionales donde el rigor y el conocimiento se traduzcan en éxitos en las competencias, lo económico y lo deportivo deben ir de la mano, los resultados serán sumamente beneficioso para la estabilidad del club.

P. Además de futbolero, eres un gran aficionado a la tauromaquia. Con permiso del tópico, cojamos el toro por los cuernos y hablemos del ‘arte de Cúchares’ ¿Qué te atrapó o quién al mundo taurino?

R. Mi afición a los toros viene de la mano de mi padre, un aficionado de una categoría insuperable, además de un conocimiento excelente. Desde muy pequeño me introduce a la fiesta en la derruida plaza Monumental, que estaba muy cerca del actual estadio Colombino. En sus escaños pude ver torear a las máximas figuras de la época: Luis Miguel Dominguín, El Cordobés, Paco Camino, Diego Puerta, Curro Romero, Angel Teruel, Paquirri y un sinfín de toreros extraordinarios. Aquella plaza fue regentada por empresarios de la categoría de Domingo Dominguin y de Pedro Balañá, santo y seña de la patronal taurina de aquel periodo.

Curro Leandro, por la tanto, fue la persona clave en mí ya dilatada vida como aficionado y gracias a él entiendo la fiesta de los toros como algo muy sustancial e indispensable y que estará siempre conmigo hasta el final de mi existencia.

Con el maestro José Ortega Cano en las Ventas.

P. Veinte segundos para recordar un momento taurino con tu padre.

R. Un 18 de abril de 2002, torea por última vez en Sevilla José Tomás Román Martín y coincide con la última comparecencia de mi padre a una corrida de toros, jamás olvidaré ese día y esa tarde.

Mi padre, Curro Leandro, y mi tío, Cipriano Díaz, dos grandes aficionados al mundo del toro.

P. En las próximas Fiestas Colombinas vas a debutar retransmitiendo los festejos en Hispanidad Radio. Supongo que para ti, además de ser todo un reto, también es muy ilusionante.

P. En Colombinas sí, en otros sitios como Palos y Valverde pude realizar mis primeras incursiones en este apasionante mundo de las retransmisiones taurinas y en este mismo medio, además, para mí supone una enorme responsabilidad, espero no defraudar a nadie y aportar mi granito de arena en pos de la fiesta más hermosa del mundo agradeciendo a Hispanidad Radio la confianza depositada en mi persona para poder realizar esta tarea de extrema complejidad.

Con su compañera Rocío durante la presentación de los carteles taurinos de la FeriaColombina 2024

P. Al final del ciclo taurino ¿qué trofeo le gustaría cortar?

R. No soy hombre de trofeos. Mi único objetivo es tomar conciencia de la responsabilidad y haber estado a la altura del reto. El respetable es sumamente justo en la petición de las orejas, no me cabe ningún género de dudas.

P. ¿Cuándo se escribe o se habla de toros se hace para un lector o un oyente más avezado?

R. Mi pretensión siempre fue hacerlo para todo el mundo...No es fácil hablar y escribir de una materia manida para mucha gente, mi objetivo será siempre convencer con argumentos apropiados y ganar adeptos. La fiesta de los toros, como bien sabes Félix, atraviesa momentos sumamente complicados, la aparición de corrientes antitaurinas acechan seriamente a la tauromaquia y debemos, por consiguiente, hacer frente con la mesura acostumbrada, nunca permitir que dañen a la fiesta nacional. Desde este medio que representas, traslado a todos tus lectores que defender los toros es un deber y una obligación de todos los que amamos la fiesta más hermosa del mundo.

P. ¿Consideras que están bien rematados los carteles o notas alguna ausencia?

R. La apuesta empresarial es firme de empapar un sello muy personal al serial, con una clase práctica, una novillada de utreros con la pica, tres corridas de toros, una de ellas con un diestro en solitario, y para rematar un originalísimo cartel de rejones...

Echaría en falta a Conquero y a Silvera, que son de Huelva, y el paisanaje sería un aliciente más. Al final, el empresario decide cuáles son los que conforman la feria, además, por ende, es el que se juega los cuartos, marca siempre el reto de luchar por su margen, que es el fin que busca siempre cualquier miembro de la patronal del toro.

P. ¿Qué opinas que David de Miranda se encierre con seis toros? ¿No estimas que hubiese sido mejor un mano a mano?

R. Difícil apuesta y de mucha responsabilidad. Seré sumamente prudente, el tiempo dará o quitará razones, ojalá la encerrona de David de Miranda sea un éxito absoluto, tanto económico como artístico, sería yo el primero en alegrarse.

P. Estos días se ha nombrado a Pepe Ruciero presidente de la Plaza de Toros ¿Qué te parece la elección?

R. Acertada, es un hombre preparado y riguroso en su quehacer, además la experiencia es sumamente importante para desempeñar un cargo de esta magnitud, espero y deseo al amigo Pepe la mayor de las suertes.

P. Por cierto, se dice que a Huelva le gustan los toros de boquilla y solo cuatro días al año. ¿Qué opinas al respecto?

R. Ir a los toros es un acontecimiento social. Se dice que el ambiente es sumamente sugestivo e inigualable con respecto a cualquier otro espectáculo. La gente refleja una apariencia ficticia con respecto a cómo se es en el día a día, el aparentar siempre fue objetivo prioritario del público que asiste a una corrida de toros. El aficionado, por el contrario, marca su preferencia por el espectáculo y deja siempre en un segundo plano la imagen y el aparentar por aparentar. Huelva no es una excepción y es fiel reflejo de lo que digo. Aquí, por suerte para el empresario, la gente acuden a los toros, pero es público, los aficionados o seguidores impenitentes por desgracia somos minoría siempre.

P. ¿Quién tiene la culpa de que en España hayan dejado de gustar los toros, o al menos el aficionado no vaya tanto a la plaza?

R. Los que seguimos los toros a diario no estaremos de acuerdo con esta aseveración infundada. Si entramos en cifras y letras, en las dos plazas más importantes del orbe taurómaco, Sevilla y Madrid han colgado el no hay billetes en numerosas tardes, en ambos sitios la ocupación rozó el 90% del aforo. En Huelva, la media a la feria Colombina está en torno a más de tres cuartos de entrada por festejo, y con los precios altos de las localidades. Después de la pandemia, el número de festejos aumentó considerablemente. En la Comunidad de Madrid, es el segundo espectáculo, tras el fútbol, de más afluencia en términos absolutos, hablo de datos irrebatibles.

Otra cosa bien distinta son los componentes externos que dañan la fiesta, que sería harina de otro costal. Otro dato muy sorprendente es la aparición de numerosa gente joven en los tendidos de las plazas, podría ser que el futuro pueda estar garantizado. Seamos cautos, pero a la vez esperanzados en conseguir la subsistencia de la fiesta de los toros de forma definitiva.

P. ¿Qué panorama de futuro vislumbras a medio y largo plazo?

R. La incertidumbre siempre impera, y más en los tiempos que corren. Seré sumamente prudente en mi parecer, entendiendo que hay gente que se pasa por taquilla a comprar una entrada, un zagal de incipiente presencia que diga que quiera ser torero, que Roca Rey siga poniendo las plazas hasta el tapón, que existan ganaderos preocupados en salvaguardar al animal más hermoso del planeta, son premisas que hacen que los toros tengan un peso específico considerado y que pueda convivir en una sociedad plural donde los principios y libertades sean del agrado de todos.

P. Hasta el rabo todo es toro y esto se acaba. ¿Algo que añadir?

R. Poco más Félix, agradecerte enormemente que hayas contado conmigo y que sabes que tienes un amigo para siempre. Un abrazo grande y hasta pronto.