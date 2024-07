Alejandro Delgado: “Lo que busco en mis fotografías es el ‘Wuauu… vaya fotón’

Este onubense es un experto en poner la cabeza, el ojo y el corazón en un mismo eje, es por ello que todas las chicas/os de la Agencia de Modelos Kilah están encantados/as de que sea su fotógrafo de referencia, pues según me dicen, y doy fe, es un gran profesional y una persona maravillosa que contagia de energía a todo el que se le acerca.

Asimismo, tiene la magia de saber captar con sus fotografías la esencia de lo cotidiano mostrándonos el encanto de aquello que tenemos más cerca y que a menudo pasa desapercibido.

A Alejandro lo conocí hace aproximadamente una década, en el auditorio del hotel Barceló de Punta Umbría, donde yo formaba parte del jurado del certamen de Miss Word Huelva, y él con su cámara capturaba todo lo que acontecía en el citado evento. Y desde entonces he ido viendo toda su evolución en este sector, convirtiéndose en unos de los fotógrafos referentes del mundo de la moda a nivel local y provincial.

Bella toma de la modelo Verónica Batista

Pero para saber cuál es su día a día y que ustedes, mis queridos lectores, también le conozcan nos pusimos en contacto con él para hacerle una entrevista. Y con suma amabilidad accedió a la primera, así que vamos al lío ya.

Las fotos mostradas en este articulo son propiedad de Alejandro Delgado a quien pertenece el copyright.

P. Para las personas que no te conozcan. ¿Cómo te definirías?

R. Pues, aunque no quede bien que yo lo diga, diría que responsable y perfeccionista. Me gusta hacer las cosas bien y lo traslado a todos los ámbitos de mi vida.

P. Todo niño sueña con ser algo de mayor ¿Cuál era tu sueño?

R. Al final uno soñaba a lo grande, siempre me han apasionado el mundo de los aviones, por eso me hubiese gustado ser piloto. Todo se quedó en eso, un sueño.

Alejandro en su infancia

P. ¿En algún momento pensaste en dedicarte a la fotografía?

R. Mis primeros pasos en el mundo audiovisual comenzaron con el vídeo. Con una cámara tipo “Handycam” en super 8. A raíz de ahí, siempre he estado conectado con este mundo.

P. Por cierto, ¿qué te motivó a dedicarte a fotógrafo de moda?

R. Lo típico, cuando uno empieza en este mundo lo normal es decirle a tu amiga/o ¿quieres hacerte un book? Entiéndase como “book” un reportaje fotográfico, porfolio.

Y así, poco a poco, te vas dando a conocer. Las redes sociales ayudaron bastante y lo siguen haciendo ya que es un escaparate muy bueno.

P. ¿Cómo llegaste a la fotografía de moda?

R. La respuesta a esta pregunta es un copia y pega de la respuesta anterior. Si es cierto que me apasionan los retratos de personas y haciendo este tipo de fotografías e innovando se puede llegar.

P. ¿Qué diferencia hay entre un fotógrafo de moda y cualquier otro fotógrafo? ¿Qué tiene uno que no tenga el otro?

R. No diría que haya diferencia, dentro del contexto de fotógrafo ambos los son, simplemente la diferencia es el gusto del mismo y dónde se sienta más cómodo trabajando.

Si es cierto que depende de la modalidad o tipo de fotografías que se realicen, hay que tener unas cualidades, ya no técnicas, si o de actitudes y saber llevar cada situación a lo que cada uno busque.

P. A través de la Agencia de Modelos Kilah hemos coincidido en muchos eventos. ¿Recuerdas alguna anécdota curiosa con tus modelos?

R. Ahora mismo no se me viene a la cabeza ninguna anécdota en concreto, sí decir sobre las modelos de Kilah que son fabulosas, a algunas de ellas las he fotografiado tanto que les tengo un gran cariño, como si de una hermana se tratase.

Instantánea capturada por Alejandro a la modelo Bibiana Fernández

P. ¿Cómo es tu trabajo en el día a día con los modelos? ¿qué buscas cuando fotografías?

R. Intento que sea lo más natural posible, y en todo momento intentando que los modelos se sientan a gusto. Cuando el modelo y el fotógrafo ya se conocen tengo que decir que influye mucho en los resultados ya que ambas partes se sienten más cómodas.

Lo que busco en mis fotografías es el ‘Wuauu… vaya fotón’, yo creo que como cualquier fotógrafo. En definitiva, lo que busco es que cuando se vea esa fotografía impacte y guste.

P. ¿Te molesta que le encasillen como fotógrafo de moda? o ¿Tienes en mente añadir otro campo de especialización?

R. No, molestarme no. Si es cierto que no solo hago fotografías de moda, puedo y hago lo que me propongan. Y si el reto es mayor, mejor.

No me gusta quedarme encasillado en un solo tema. Actualmente, la grabación y edición de vídeos la llevo cogida de la mano junto con la fotografía.

P. ¿Cuáles son las habilidades fundamentales para ser fotógrafo de moda?

R. Muchas horas de aprendizaje de la técnica y mucha práctica, y lo más importante es que te apasione lo que haces.

P. Eres un fotógrafo de los que trabaja en modo manual o en automático TTL con el flash? ¿O eres de más combinar los dos modos para tener mayor control de la exposición?

R. Totalmente en manual, la palabra TTL la suelo utilizar para alguien que empieza a usar el flash y no sabe. Trabajo tanto la exposición como el flash en manual. Es mucho más creativo pudiendo jugar con la luz natural y la artificial.

P. ¿Qué equipo utilizas?

R. Mi primera cámara de carrete fue de la marca Nikon, y actualmente sigo fiel a la marca con dos cuerpos de última generación y varios objetivos de la marca.

P. Hablando de fotografía de moda y comercial parece que Photoshop siempre entre en acción. ¿Editas y retocas tus propias fotos? ¿o prefieres la naturalidad?

R. La herramienta Photoshop tiene muy mala fama. Es como internet, puedes hacer un buen uso de ella o todo lo contrario. Yo edito con esta herramienta, pero no para desvirtuar la realidad, simplemente hago uso de ella para mejorar la fotografía.

P. ¿Crees que los medios online han ayudado a difundir tu trabajo?

R. La respuesta es SI. Como he dicho anteriormente, es un gran escaparate a la mano de todos y me ha ayudado bastante.

Alejandro también quiso posar par nuestra sección

P. Si tuvieras que aconsejar a un fotógrafo iniciado, con muchas ganas de aprender y pasión por la fotografía ¿Qué consejo le darías?

R. Si tiene ganas y pasión, “LO TIENE TODO”. Que no lo deje nunca y disfrute en cada disparo.

P. Por cierto ¿Qué tiene la fotografía que te ha seguido atrayendo y se ha convertido en tu pasión?

R. Como bien dices, es mi pasión, con lo cual no me cuesta nada. Cuando algo te apasiona todo es más fácil, la fotografía es como una “droga” y cuesta desintoxicarse.

P. Me gustaría ver un par de trabajos de lo que estés más orgulloso y que me comentase brevemente lo que te inspiro cada uno.

R. Aquí tienes dos fotografías que para mí fueron muy importantes, ya que fueron mis primeros premios en un concurso de fotografía. Ambas fueron premiadas con el primer y segundo premio respectivamente, en un concurso organizado por la Asociación Onubense de cáncer de mama “Santa Agueda”.

El primer premio se lo llevó la obra “Diagnóstico Precoz”, en ella quería resaltar la importancia que tiene esa autoexploración, resaltando en color rosa (color de la simbología del cáncer de mama) y de fondo una mujer explorando sus mamas.

Diagnostico precoz

En la segunda fotografía, “Nace una luz”, quería representar que no todo está perdido, siempre hay un nuevo motivo de superación, y que hay una nueva vida.

Nace una Luz

P. Un deseo que te gustaría se hiciera realidad.

R. Que con el paso de los años alguien diga: "sí sí lo conozco, me fotografió a mí".

P. Se suele decir “qué bien se está cuando se está bien”. ¿En qué momento te encuentras?

R. Te mentiría si te dijera que estoy mal, pero hay que ser optimista y siempre se puede estar mejor, hay que superarse en cada fotografía o publicación. Y por cierto, también y como buen recreativista me siento ilusionado con la próxima campaña.

Alejandro como buen recreativista, vistiendo la albiazul

P. Muchas gracias por prestarme tu tiempo y no sé si te gustaría añadir algo más que durante la entrevista no te haya preguntado

R. Muchísimas gracias a ti por interesarte por mí, creo que no lo merezco, agradecido quedo, un placer. Espero que sigamos coincidiendo en muchos eventos.

El placer es mutuo y seguro que seguiremos coincidiendo