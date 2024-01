Alberto Ponce: “Ser abuelo es un regalo que la vida nos tiene reservado para los postres”

Sus estudios los cursó en el centro Estudios Politécnicos Madre de Dios y su vida profesional ha estado vinculada al dibujo y cálculo de estructuras y cimientos de edificios, así como la fabricación de elementos y construcción de las mismas.

Ahora, ya jubilado, disfruta de más tiempo para la familia, especialmente de sus nietos Manuel y Blanca; de los amigos y de sus hobbies, como son el deporte, la música, lectura y sobre todo el dibujo, algo que le agrada y que como se puede apreciar domina a las mil maravillas.

Uno de sus trabajos de pintura

Tengo que decir que a Alberto lo conocí a través de las redes sociales, aunque no es menos cierto que con el paso del tiempo le conocí personalmente y pude comprobar que se trata de una persona cercana, agradable, respetuosa y empática.

Pero para que ustedes, mis queridos lectores, le conozcan un poco más hace unos días coincidí con él en unos de mis paseítos matinales y le pedí hacerle una entrevista. Y con la amabilidad que le caracteriza, accedió de inmediato a la solicitud, así que, sin más preámbulo, vamos al lío ya.

P. Dicen que todo niño sueña con ser algo de mayor ¿Por dónde pasaban tus sueños?

R. Pues como todos los niños, soñaba con vivir las aventuras que veíamos en el cine. Profesionalmente, no me sentí definido hasta más tarde.

P. Por cierto ¿cómo recuerdas la Huelva de tu infancia y qué añoras de aquellos años?

R. La recuerdo entrañablemente, como una ciudad con mucha amabilidad y buena vecindad entre sus gentes.

P. Hablando de la capital onubense. Tú, al igual que yo, caminas mucho por Huelva ¿qué ves y qué dirías que hay que mejorar?

R. Como opinamos casi todos los onubenses, las infraestructuras tan necesarias para nuestro legítimo desarrollo.

P. Siguiendo en clave onubense, son muchas las infraestructuras que demandamos. ¿para ti cuál sería la más prioritaria?

R. Pues las ferroviarias y conexión por carretera con nuestras provincias vecinas.

P. ¿Por qué piensas que Huelva es la cenicienta de Andalucía?

R. Somos la cenicienta por el trato discriminatorio que los " responsables" dan a nuestra provincia con respecto a las demás de Andalucía y España.

P. Aún teniendo muchas deficiencias no es menos cierto que Huelva tiene muchas cosas dignas de ver. Además, en el tema gastronómico, es una provincia como mucho que ver. Si tuvieses que hacer de cicerone, ¿qué recomendarías a esos foráneos que nos vistan que no pueden dejar de ver y catar?

R. Es imposible hablar de Huelva y no nombrar sus magníficas playas y nuestra sierra, pero también tenemos una importantísima y singular historia que se debería poner en valor.

Para catar, Félix, es fácil, las mejores gambas, coquinas, jamón, fresas...etc

Insuperables!!

P. Hablando de gastronomía, no sé si eres de ponerte el delantal y meterte entre fogones, si es así ¿cuál es tu plato estrella?

R. Lamentablemente no estoy ejercitado en esas habilidades; eso sí, comer bien me gusta un montón. Jejejeje

P. Siguiendo en clave culinaria. Si tuvieses la ocasión de sentarte con un comensal, bien del presente o del pasado, ¿cuál sería tu elección y qué le preguntarías?

R. Dejando volar la imaginación, no estaría nada mal comer con el marinero onubense Alonso Sánchez y averiguar si existió realmente y si es verdad lo que se cuenta de él, o es sólo leyenda.

P. Qué te parece si hacemos un cambio de juego y hablamos del Recreativo. ¿Crees que conociendo la categoría, los rivales y la plantilla que tiene Abel Gómez el equipo estará a final de temporada entre los que disputen los playoffs de ascenso?

R. Pues después de muchas dudas sobre la capacidad de Abel Gómez para llevar las riendas de nuestro equipo creo que hemos entrado en una magnífica dinámica de juego y resultados que me hacen creer que SI es posible jugar los play off de ascenso.

Junto a su hijo Alberto

P. ¿Qué palabra te gusta más del diccionario?

R. Amistad.

P. En mi grupo de amigas/os de ‘Buenas noches’ que tengo en facebook, en la que tú eres una asiduo, observo que muchas/os ejercéis de abuelas/os. Cuéntame cómo es esa experiencia.

R. Ser abuelo es un regalo que la vida nos tiene reservado para los postres.

En compañia de sus hijas Ana y Rocío

P. Se suele decir “qué bien se está cuando se está bien”, ¿en qué momento te encuentras?

R. Me encuentro en un momento de serenidad y experiencia, pero con el ánimo dispuesto para iniciar cualquier actividad que me resulte interesante.

P. Estamos llegando al final y me gustaría darte las gracias por prestarme tu tiempo. No sé si te gustaría añadir algo más que durante la entrevista no te haya preguntado.

R. No sé me ocurre nada más Félix, solo agradecerte tu atención y mandarte un abrazo.