Sesenta mayores de Palos disfrutan de unas vacaciones en Almuñécar gracias al programa municipal

Sesenta vecinos de la localidad han puesto rumbo esta semana a Almuñécar, en la costa tropical granadina, dentro del programa municipal “Viaje para la 3ª Edad” organizado por el Ayuntamiento de Palos de la Frontera a través de la Concejalía de Bienestar Social.

La iniciativa, destinada a mayores de 65 años, pensionistas y jubilados, ha despertado tal interés que el número de plazas se desbordó, obligando a realizar un sorteo entre los solicitantes. Los participantes disfrutarán de cinco días y cuatro noches en un hotel de cuatro estrellas en régimen de todo incluido, además de excursiones a localidades cercanas como Granada, Nerja y Salobreña.

El Consistorio palermo financia la mitad del coste del viaje, lo que permite a los beneficiarios acceder a unas vacaciones completas a un precio reducido. Durante la estancia, monitoras acompañan al grupo para garantizar tanto la seguridad como el bienestar de los viajeros.

Antes de la partida, la alcaldesa de Palos, Milagros Romero, despidió personalmente al grupo y les deseó unas felices vacaciones: “Esta semana es para vosotros, para disfrutar con vuestros amigos, vecinos y seres queridos, porque os lo merecéis”, destacó.

El programa “Viaje para la 3ª Edad” forma parte de la apuesta municipal por fomentar el ocio y la convivencia entre los mayores, a la vez que promueve el turismo cultural y el conocimiento de distintos rincones de la geografía española e internacional.

Además de este viaje a Almuñécar, el Ayuntamiento ya prepara otras propuestas como la tradicional salida a Sierra Nevada para familias y jóvenes, centrada en la práctica del esquí, así como un viaje especial para recorrer el Camino de Santiago, cuyo sorteo se celebró recientemente.

Con estas iniciativas, el municipio refuerza su compromiso con ofrecer alternativas de ocio accesibles para todos los sectores de la población, garantizando que los mayores puedan disfrutar de unos días de descanso, turismo y convivencia.