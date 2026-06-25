La Semana de la Viticultura de Bollullos celebra 25 años como escaparate del vino del Condado

La XXV Semana de la Viticultura y Enología de Bollullos Par del Condado ya tiene fechas. Del 13 al 18 de octubre, la localidad volverá a convertirse en el epicentro de la cultura del vino con una programación que conmemora los 25 años de una cita consolidada como referente del enoturismo y la promoción de los vinos con Denominación de Origen Condado de Huelva.

La presentación de esta edición ha reunido al diputado provincial Arturo Alpresa; el alcalde de Bollullos Par del Condado, Rubén Rodríguez; la concejala de Turismo, Sector Vinícola y Festejos, Gracia Clavijo; y representantes de las bodegas Díaz, Juncales, Iglesias y Privilegio de la Cooperativa Vinícola del Condado.

Arturo Alpresa destacó que la Semana de la Viticultura "se ha convertido en un clásico para Bollullos y toda la comarca", subrayando además que la reciente certificación de la Ruta del Vino del Condado de Huelva supone un importante reconocimiento al trabajo desarrollado durante años por bodegas, cooperativas e instituciones para posicionar los vinos de la comarca.

Por su parte, Rubén Rodríguez mostró su satisfacción por alcanzar el vigésimo quinto aniversario de un evento que, según afirmó, "lleva un cuarto de siglo apostando por la cultura del vino, la enología y el enoturismo", agradeciendo especialmente la implicación de las bodegas participantes, protagonistas de una iniciativa que ha abierto al público el patrimonio vitivinícola de la localidad.

La programación incluirá concursos y cursos de cata, actividades gastronómicas, propuestas divulgativas y encuentros relacionados con el mundo del vino. El plato fuerte llegará durante el fin de semana del 17 y 18 de octubre con la tradicional Ruta de las Bodegas, que permitirá recorrer seis bodegas mediante un tren turístico, con degustaciones de vinos maridados con productos de la gastronomía local en cada parada.

En representación de las bodegas, Mané Iglesias definió esta iniciativa como "un producto cultural y turístico de primer nivel", destacando que ofrece una experiencia que combina patrimonio, historia, gastronomía y vino, acercando a los visitantes al trabajo que hay detrás de cada elaboración.

Durante el recorrido podrán degustarse algunas de las principales referencias enológicas del Condado de Huelva, desde vinos blancos, finos y semidulces hasta tintos, crianzas y el característico vino naranja.

Las entradas para participar en la Ruta de las Bodegas ya están disponibles a través de la plataforma Giglon.