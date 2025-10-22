San Juan del Puerto solicita la instalación de iluminación en las rotondas de la A-49 y la A-494

La Junta de Gobierno Local de San Juan del Puerto ha acordado solicitar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través de la Dirección General de Carreteras, la instalación de iluminación en las rotondas situadas sobre la autovía A-49 y en la circunvalación de la vía A-494, dependiente esta última de la Delegación de Fomento de la Junta de Andalucía.

El objetivo principal de esta iniciativa, según ha explicado la alcaldesa Rocío Cárdenas, es mejorar la seguridad vial en ambos puntos, especialmente durante las horas nocturnas, proporcionando una mayor visibilidad tanto a conductores como a peatones.

“Se trata de zonas de gran tránsito en los accesos a nuestro municipio y la falta de iluminación supone un riesgo añadido que debemos corregir”, ha señalado Cárdenas, quien ha insistido en la necesidad de que las administraciones competentes actúen con celeridad y eficacia.

Con esta solicitud, el Ayuntamiento de San Juan del Puerto busca reforzar las condiciones de circulación y reducir el riesgo de accidentes en dos vías fundamentales para la conexión del municipio con el resto de la provincia.

La alcaldesa ha destacado que esta medida se enmarca en el compromiso del equipo de Gobierno por seguir mejorando las infraestructuras viarias locales y garantizar la seguridad de todos los usuarios.