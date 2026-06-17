Punta Umbría reúne a más de 350 jugadores en su histórico Mundial de Futbolín

Punta Umbría volverá a convertirse este fin de semana en uno de los grandes puntos de encuentro del futbolín nacional con la celebración de la 33ª edición de su Mundial de Futbolín, una competición que reunirá a más de 350 jugadores procedentes de distintos puntos del país.

El torneo se desarrollará en el pabellón cubierto del Complejo Deportivo Alcalde José Hernández Albarracín y contará con la participación de unas 180 parejas inscritas en las diferentes modalidades de juego, consolidando una vez más una cita que forma parte del calendario deportivo y social de la localidad.

La competición arrancará el viernes con la modalidad por equipos y continuará durante todo el fin de semana con las categorías de movimiento y parado, reuniendo a algunos de los mejores especialistas de España en este popular juego.

Entre las novedades de esta edición destaca la creación de una categoría destinada a jugadores principiantes, una iniciativa que busca fomentar la participación de los más jóvenes y garantizar el relevo generacional dentro de una competición con más de tres décadas de historia. Además, el recinto contará con climatización y una zona especial para las finales.

El campeonato está considerado como el torneo de futbolín más antiguo de España y uno de los más prestigiosos del panorama nacional. Año tras año atrae a participantes que, además de competir, aprovechan su estancia para disfrutar de las playas, la gastronomía y la oferta turística de Punta Umbría.

La organización espera una importante afluencia de visitantes durante todo el fin de semana, reforzando así el impacto económico y turístico de un evento que tradicionalmente marca el inicio del verano en la localidad costera.

La entrada para asistir a los encuentros será gratuita, permitiendo que vecinos y visitantes puedan seguir de cerca una competición que, tras 33 ediciones, continúa siendo una de las señas de identidad deportivas de Punta Umbría.