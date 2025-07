El PSOE de Punta Umbría alza la voz contra el recorte del 67% en los fondos europeos para la pesca

El Grupo Municipal Socialista de Punta Umbría ha anunciado la presentación de una moción en el próximo pleno del 30 de julio en contra del importante recorte que plantea la Comisión Europea para el sector pesquero en el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034. La propuesta, que supone una reducción del 67% en los fondos destinados a pesca —pasando de 6.100 a 2.000 millones de euros—, ha sido calificada por los socialistas como “un ataque frontal a la economía azul y a la identidad de los pueblos costeros”.

Desde el PSOE local se denuncia que la medida no solo implica una merma económica, sino que representa una amenaza directa a la sostenibilidad social, ambiental y económica de la actividad pesquera. “Punta Umbría es mar, es pesca, y no vamos a quedarnos callados ante una decisión que deja atrás a miles de familias que viven de este sector”, ha afirmado el portavoz socialista.

Una de las críticas más contundentes de la moción se dirige a la intención de integrar los fondos pesqueros en un único instrumento financiero. Según el grupo socialista, esto diluye la actual Política Pesquera Común y elimina el respaldo específico que ha permitido el desarrollo del sector durante décadas. “No se puede hablar de transición justa cuando se debilita a un sector estratégico sin ofrecer alternativas reales”, han señalado.

La moción también pone el foco en el peligro que este recorte supone para el relevo generacional, la modernización de la flota y la capacidad del sector para garantizar alimentos sostenibles y seguros. Una preocupación compartida por organizaciones como la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores o Europêche, que ya han mostrado públicamente su rechazo al nuevo marco financiero.

“La pesca es cultura, tradición y futuro. Representa siglos de esfuerzo y conocimiento transmitido entre generaciones. Es inadmisible que se quiera arrinconar a quienes han sostenido una economía sostenible y con fuerte arraigo territorial”, han expresado los socialistas en la exposición de motivos.

En este sentido, la moción propone un rechazo firme al recorte del 67% y exige que se mantenga un fondo específico para la pesca dentro del presupuesto europeo. Esta partida permitiría seguir apostando por la innovación, la formación, la sostenibilidad y el empleo en las zonas costeras que más dependen del mar.

La defensa del sector pesquero en Punta Umbría se plantea no solo como una cuestión económica, sino como una lucha por mantener viva la identidad del municipio. “La pesca es nuestra historia y nuestro presente. Europa no puede olvidarse de nosotros, y si lo hace, sabrá que aquí hay un pueblo que no piensa rendirse”, concluyen desde el grupo socialista.

Con esta iniciativa, el PSOE de Punta Umbría busca movilizar al resto de fuerzas políticas y al conjunto de la sociedad en la defensa de un sector esencial para la provincia y para Andalucía.