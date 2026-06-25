Lepe permitirá ampliar el horario de los bares durante los partidos de España en el Mundial

El Ayuntamiento de Lepe ha aprobado un bando municipal que permitirá, de forma excepcional, ampliar el horario de cierre de los establecimientos de restauración y hostelería que retransmitan los partidos de la Selección Española durante el Mundial de Fútbol 2026.

La medida responde a la diferencia horaria con los países organizadores del campeonato, que hará que algunos encuentros se disputen de madrugada en España. Con esta iniciativa, el Consistorio pretende facilitar el seguimiento de los partidos y, al mismo tiempo, favorecer la actividad económica de bares y restaurantes tanto de Lepe como de La Antilla.

La autorización será válida únicamente durante los encuentros que dispute la Selección Española y permitirá a los establecimientos permanecer abiertos hasta la finalización de cada partido.

No obstante, el Ayuntamiento deja claro que esta ampliación horaria no autoriza la celebración de fiestas, conciertos, actuaciones musicales, sesiones de DJ ni otros espectáculos distintos de la retransmisión del encuentro. Tampoco podrán instalarse equipos de sonido o iluminación ajenos a los estrictamente necesarios para emitir el partido.

Además, los locales deberán cumplir en todo momento la normativa sobre seguridad, accesibilidad, convivencia ciudadana, contaminación acústica y descanso vecinal.

La Policía Local será la encargada de supervisar el cumplimiento de las condiciones recogidas en el bando y podrá adoptar las medidas oportunas en caso de incumplimiento.

El Ayuntamiento justifica esta decisión por la repercusión social y turística del Mundial y por el impacto económico positivo que la retransmisión de los partidos de la Selección Española genera en el sector hostelero del municipio.