El Huerto Ramírez acogerá una nueva edición del campeonato provincial para veteranos y jóvenes cazadores

El diputado de Caza, Arturo Alpresa, junto al presidente de la delegación onubense de la Federación, Juan Jesús Sánchez, y el secretario provincial, Francisco Gómez Alejo, han presentado hoy en la sede provincial esta convocatoria, dirigida a cazadores veteranos y júnior de toda la provincia.

El campeonato, puntuable para el Campeonato Andaluz de Caza Menor con Perro, se desarrolla bajo la normativa federativa y tiene como objetivo fomentar la participación, la formación y el relevo generacional, ofreciendo un espacio de encuentro entre personas con experiencia en la actividad y jóvenes que se inician en ella, dentro del marco de la práctica deportiva y el conocimiento del medio natural.

Durante la presentación, el diputado Arturo Alpresa ha destacado que “la colaboración entre la Diputación y la Federación Andaluza de Caza contribuye a mantener espacios de formación, convivencia y promoción del medio rural en torno a una actividad con gran arraigo en nuestra provincia”.

Por su parte, el delegado de la Federación en Huelva, Juan Jesús Sánchez, ha subrayado que “este campeonato está plenamente consolidado en el calendario provincial y ofrece una oportunidad de encuentro entre generaciones en un entorno privilegiado del Andévalo como es el Huerto Ramírez”.

Participación y convivencia

Podrán participar personas mayores de 60 años en situación de jubilación y jóvenes entre 14 y 17 años, todos ellos federados y con la documentación necesaria para el ejercicio reglamentario de la caza. El número máximo de participantes será de 35 en la modalidad sénior y 5 en la júnior. Si se supera esa cifra, se celebrará un sorteo público el 10 de octubre, a las 9:00 horas, en las dependencias del Servicio de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Diputación.

El plazo de solicitudes permanecerá abierto hasta el 8 de octubre, y hasta el momento ya se han registrado 30 inscripciones. Una vez finalizado, se determinará la distribución de jornadas en función del número de participantes.

Al concluir las pruebas, tendrá lugar una jornada de convivencia en las instalaciones del Huerto Ramírez y, posteriormente, la entrega de reconocimientos en el Salón de Plenos de la Diputación Provincial.

Colaboración institucional y formación en el medio rural

La Diputación de Huelva mantiene una colaboración permanente con la Federación Andaluza de Caza, impulsando distintas iniciativas de carácter formativo y divulgativo vinculadas al medio rural: el Máster Cinegético de la Universidad de Huelva, las Jornadas Cinegéticas de Migratorias para colectivos municipales, los programas de formación juvenil, la sala de naturalización de fauna silvestre del Huerto Ramírez, o la colaboración con ferias cinegéticas locales como las de San Silvestre de Guzmán y Cartaya.

La provincia de Huelva cuenta con 785.000 hectáreas cinegéticas, 126 sociedades activas y más de 19.000 licencias de caza, de las cuales más de la mitad corresponden a cazadores federados. La mayor parte de esta actividad se integra en la caza social, desarrollada en entornos rurales que contribuyen a la gestión del territorio y al dinamismo económico de las comarcas del Andévalo y la Sierra.