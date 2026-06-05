Huelva se promociona en Irlanda a bordo de la Nao Santa María

La provincia de Huelva ha mostrado esta semana su potencial turístico en la ciudad irlandesa de Cork a bordo de la réplica de la Nao Santa María, convertida durante este año en embajadora flotante del patrimonio marítimo y cultural onubense.

La presentación, organizada en el marco de la colaboración entre la Fundación Nao Victoria y la Diputación de Huelva a través de Marca Huelva, ha contado con la participación de la presidenta de la Agencia Destino Huelva y diputada provincial de Turismo, Ana Delgado, quien ha sido la encargada de dar a conocer los principales atractivos de la provincia ante autoridades, operadores turísticos y agentes de viajes irlandeses.

El acto se ha celebrado en el puerto de Cork, donde la histórica embarcación permanecerá atracada hasta el próximo 7 de junio. Entre los asistentes se encontraban la directora de la Oficina Española de Turismo en Dublín, Laura Peña; la embajadora de España en Irlanda, María Teresa Lizaranzu; representantes de la autoridad portuaria de Cork, de la Fundación Nao Victoria y profesionales del sector turístico.

Durante su intervención, Ana Delgado destacó que la Nao Santa María se ha convertido en un símbolo itinerante de la provincia y en una herramienta para proyectar la imagen de Huelva en mercados internacionales. La presidenta de la Agencia Destino Huelva puso en valor la diversidad del territorio onubense, su apuesta por la sostenibilidad y la riqueza de sus espacios naturales.

Asimismo, subrayó la singularidad de una provincia capaz de ofrecer experiencias muy diferentes en un corto espacio geográfico, desde los paisajes de la Cuenca Minera y el entorno del río Tinto hasta las playas de la costa o espacios naturales de referencia internacional como Doñana.

La responsable turística también incidió en el potencial de Huelva como destino para la celebración de congresos, reuniones y eventos profesionales, así como en la oferta vinculada al golf, uno de los segmentos estratégicos para atraer visitantes durante todo el año.

Durante su estancia en Cork, la Nao Santa María permanecerá abierta al público, permitiendo a los visitantes conocer de cerca esta réplica histórica y acceder a información turística sobre la provincia de Huelva. Esta iniciativa se repetirá en los diferentes puertos que la embarcación visitará a lo largo de su recorrido internacional.

La Fundación Nao Victoria desarrolla desde hace años proyectos de difusión de la historia marítima mediante réplicas navegables de barcos históricos, convertidas en auténticos museos flotantes que recorren distintos países acercando al público episodios clave de la navegación y los descubrimientos. En este caso, la Nao Santa María ejerce además como escaparate internacional de la oferta turística de Huelva.