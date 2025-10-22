Cumbres Mayores contará con una nueva depuradora para mejorar el tratamiento de aguas residuales

La localidad de Cumbres Mayores dispondrá próximamente de una nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) y de un sistema mejorado de agrupación de vertidos, gracias a una inversión de 3,8 millones de euros.

El proyecto, declarado de Interés de la Comunidad Autónoma en 2010 y cuya tramitación comenzó en 2020, contempla un plazo de ejecución de 22 meses y permitirá tratar hasta 700 metros cúbicos de aguas residuales al día, dando servicio a unos 2.000 vecinos.

La actual depuradora no garantiza el tratamiento adecuado exigido por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, por lo que esta actuación era una demanda histórica en la zona. Las obras incluyen la inspección de colectores, mejoras en los puntos críticos del sistema y la construcción de una infraestructura moderna y eficiente.

En paralelo, los embalses de la provincia registran niveles alentadores, con el sistema Tinto-Odiel-Piedras-Chanza al 56,8% de su capacidad, un aumento de 208 hectómetros cúbicos respecto al mismo periodo del año anterior.