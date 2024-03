CSIF-Huelva denuncia los incumplimientos de Aqualia y el Ayuntamiento de Almonte

Aqualia volvió a asumir la gestión del servicio de agua en Matalascañas, El Rocío y Matalagrana, tras un cambio en la administración del agua en agosto de 2023. Tanto desde el Ayuntamiento de Almonte como desde la propia empresa se aseguró a los treinta trabajadores que los términos y derechos previamente establecidos por GIAHSA serían respetados.

Sin embargo, tras ocho meses desde su reintegración, según CSIF-Huelva, "los trabajadores afectados denuncian que Aqualia no ha cumplido con el compromiso de respetar los derechos adquiridos durante la gestión anterior, a cargo de Giahsa. A pesar de los intentos de negociación, que se han extendido desde el inicio de su gestión, la empresa no ha mostrado disposición a mantener los acuerdos previos".

"Estamos simplemente reclamando que se nos respeten los derechos que teníamos con la anterior empresa, nada más", afirma la delegada de CSIF del centro María José García Ramos.

A lo largo de estos meses, los empleados han intentado en varias ocasiones establecer un diálogo con las autoridades municipales de Almonte para abordar esta situación. Sin embargo, sus solicitudes de reunión con el alcalde, presentadas a través de la sede electrónica del Ayuntamiento, han sido ignoradas sistemáticamente. Fechadas el 24 de enero, 18 de febrero y 28 de febrero, estas peticiones no han recibido respuesta alguna por parte de las autoridades municipales.

Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades y la persistente negativa de la empresa a cumplir con los acuerdos previos, los trabajadores han decidido tomar medidas.

Por ello, la sección sindical de CSIF anuncia un calendario de movilizaciones que incluye concentraciones en la puerta del Ayuntamiento de Almonte para los días 19 y 22 de marzo, de 18:00 a 21:00 horas. Además, los trabajadores planean mantener estas protestas en el mes de abril si no se soluciona. "Si no llegamos a un acuerdo satisfactorio, no descartamos iniciar una huelga el 2 de mayo", advierte la delegada. "Mis compañeros ya están hartos. Muy hartos", concluye.