Comienza el 43 Festival Internacional de Danzas de Villablanca

Desde Chile hasta Turquía, de Georgia a Egipto, desde Puerto Rico hasta Tailandia, el folclore más representativo del mundo se dará cita a finales del próximo mes de agosto en el 43 Festival Internacional de Danzas de Villablanca.

Villablanca y diferentes puntos de la provincia de Huelva, a través de las extensiones del Festival, se convertirán en el epicentro del folclore mundial.

El vicepresidente y alcalde de Villablanca, José Manuel Zamora, quien ha estado acompañado en la presentación del Festival por el delegado de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía en Huelva, Carlos Soriano, y por Francisco José Fernández, representante de Toyota Huelva, empresa patrocinadora del certamen, ha señalado que “el Festival se ha convertido en un referente cultural a lo largo de los de más de cuatro décadas, siendo una celebración vibrante de la diversidad y la riqueza de las tradiciones de todo el mundo”. Para Zamora, “en un momento en el que el respeto entre las culturas es más importante que nunca, este festival se erige como un ejemplo de unión entre los pueblos”.

Villablanca

En esta edición, y gracias a la colaboración y el asesoramiento de la Fundación ONCE, se implementarán diversas medidas que permitirán que todas las personas disfruten plenamente de este evento. Desde el ayuntamiento, ha asegurado su alcalde, “estamos convencidos de que la inclusión es esencial y que la danza debe ser un espacio donde todos tengan la oportunidad de participar y celebrar juntos, de sentir y de vibrar”.



Por su parte, Francisco José Fernández, representante de Toyota Huelva, ha mostrado su agradecimiento y satisfacción por colaborar un año más, y van diez, con el Festival y ha asegurado que “como empresa tenemos el compromiso de estar en actividades y eventos importantes no solo de la capital, sino de la provincia”. Fernández ha hecho un llamamiento para acudir estos días a Villablanca, “donde se sorprenderán no solo por el colorido y el folclore del Festival, sino por la amabilidad y hospitalidad de los vecinos y vecinas de Villablanca”.