El Ayuntamiento de Zalamea denuncia el robo de una hormigonera en las obras de la calle Alameda

El Ayuntamiento de Zalamea la Real ha denunciado el robo de una hormigonera en las obras que se están ejecutando en la calle Alameda. El suceso, detectado en la mañana de este lunes, ha sido calificado por el Consistorio como un “acto intolerable” que atenta contra lo común.

En un comunicado oficial, el Ayuntamiento ha mostrado su “rechazo más firme” y ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para frenar este tipo de conductas. Asimismo, ha recordado que los recursos y materiales destinados a las obras municipales son patrimonio de todos los vecinos y vecinas y, por tanto, deben ser respetados.

El caso ya ha sido puesto en conocimiento de la autoridad competente, que investiga lo ocurrido.