Ayamonte renueva su distintivo de Destino Turístico Inteligente

Ayamonte ha logrado renovar su distinción como Destino Turístico Inteligente (DTI) Adherido, otorgada por la Secretaría de Estado de Turismo, tras superar con éxito el proceso de revisión del diagnóstico que garantiza la continuidad de este reconocimiento. La certificación, con una validez de dos años, obliga al municipio a mantener un proceso de mejora continua, adaptando sus estrategias y objetivos a las necesidades futuras del destino y potenciando su revalorización a través de los cinco ejes del modelo DTI: gobernanza, sostenibilidad, tecnología, innovación y accesibilidad.

El proceso de revisión ha evaluado la evolución del destino desde el diagnóstico inicial de 2021, generando un nuevo informe con recomendaciones y un plan de acción que permitirá a Ayamonte seguir mejorando su gestión turística. Desde su integración en la Red de Destinos Turísticos Inteligentes en 2019, el municipio ha apostado por modernizar su infraestructura, facilitar la interacción del visitante con el entorno, garantizar la sostenibilidad del territorio y mejorar la experiencia turística y la calidad de vida de sus residentes.

El programa DTI, promovido por la Secretaría de Estado de Turismo y gestionado por SEGITTUR, es un modelo de gestión innovador que permite a los destinos turísticos incorporar tecnologías avanzadas, impulsar la innovación y garantizar la accesibilidad, consolidando a Ayamonte como un referente provincial en turismo inteligente y sostenible.