Trigueros recibe más de 47.000 euros en ayudas para el desarrollo rural

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, ha destinado más de 47.000 euros a la localidad de Trigueros, dentro de la línea de ayudas contemplada en los Planes de Acción de las Estrategias de Desarrollo Local (EDL) de las Zonas Rurales Leader, gestionadas por el Grupo Rural Adercon.

El delegado de Agricultura, Álvaro Burgos Mazo, visitó la residencia local acompañado por el alcalde, Vidal Blanco, y destacó que estas ayudas están destinadas a proyectos diversos que fomentan el empleo y el crecimiento económico, repercutiendo directamente en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, en este caso de los mayores, y contribuyendo al desarrollo integral de los territorios rurales andaluces.