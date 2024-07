Aumentan los controles a motoristas ante el preocupante aumento de accidentes: 3 muertes en 6 meses

La Dirección General de Tráfico (DGT) incrementará este verano su atención sobre uno de los colectivos más vulnerables en las carreteras, los motoristas, ya que en lo que va de año once personas han perdido la vida en once siniestros viales ocurridos en vías interurbanas en nuestra provincia, tres eran motoristas, lo que es más que en todo el año 2023.

Con el lema ‘La carretera no es un circuito de carreras. Recuerda: lo importante es regresar’, la DGT y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil inician este mes una campaña de información destinada a los motoristas a través de controles preventivos específicos destinados a velar por el cumplimiento de las normas circulación.

“El buen tiempo, el incremento de los desplazamientos por el inicio de las vacaciones y la Operación Paso del Estrecho (OPE) aumentan de forma considerable el número de desplazamientos en las carreteras andaluzas, por lo que se hace necesario que todos los conductores, y especialmente los motoristas que son los usuarios más vulnerables, sean muy prudentes al volante”, ha indicado la subdelegada del Gobierno de España en Huelva, María José Rico, que ha explicado que “se trata de reforzar la concienciación sobre la seguridad en la carreteras con el objetivo de salvar vidas”.

Incremento de los fallecidos

Según el balance de la DGT correspondiente al periodo entre enero y junio de 2024, los fallecidos en motocicleta se han duplicado respecto a 2023, pasado de 14 a 28, lo que ha llevado a adoptar estas medidas específicas, además de a intensificar los controles preventivos de consumo de alcohol y drogas en las carreteras de Andalucía con carácter general para todos los usuarios.

La campaña que comienza este mes es una de las planificadas para este verano por la DGT para reducir la siniestralidad vial, que en el primer semestre del año ha registrado un total de 97 siniestros mortales con 109 fallecidos, 40 más que en el mismo período de 2023. Esta siniestralidad se ha producido en un contexto de mayor número de desplazamientos (+4,3%). Concretamente se han contabilizado en Andalucía, de enero a junio, 41,5 millones de movimientos de largo recorrido, frente a los 39,7 millones de 2023.

En los controles, los agentes de la Agrupación de Tráfico van a repartir trípticos con información y consejos de utilidad para los usuarios de motocicletas, incidiendo en el adecuado mantenimiento del vehículos, revisando los elementos de seguridad antes de iniciar un desplazamiento( neumáticos, luces, frenos, líquidos ,etc.), la importancia de la ergonomía y posición adecuada, del uso del equipamiento de seguridad adecuado( casco homologado y correctamente abrochado, prendas homologadas, como chaqueta, pantalón, botas, guantes, protecciones, etc.) y las consecuencias de utilizar un equipamiento erróneo(daño cerebral, lesiones de médula, amputaciones, etc).

Se explican las imprudencias e infracciones más comunes entre los motoristas (excesos de velocidad, adelantamientos antirreglamentarios, zigzagear entre coches, circular en sentido contrario, etc.), subrayando la importancia del cumplimiento de las normas y el desarrollo de una conducción preventiva que nos permita anticiparnos a las reacciones de los demás conductores y usuarios de la vía, para prevenir accidentes. Siendo fundamental mantener permanentemente la atención, evitando distracciones, conducir a una velocidad adecuada y guardar las distancias de seguridad.

La subdelegada ha expresado “el trabajo en el Proyecto que han realizado la DGT con la Guardia Civil en esta campaña de control, prevención y sensibilización donde darán a pie de carretera consejos e información para concienciarlos sobre su vulnerabilidad”