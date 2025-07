El PSOE de Lepe denuncia el “alarmante deterioro” de la seguridad en el municipio y exige responsabilidades al alcalde

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en Lepe y secretaria general del PSOE local, Bella Canales, ha mostrado su “profunda preocupación” ante el repunte de delitos que está registrando el municipio durante este verano, coincidiendo con el incremento de la población por la temporada turística.

Canales ha denunciado públicamente una sucesión de hechos “gravísimos” en los últimos días, entre los que ha enumerado “personas secuestradas y golpeadas, maniatadas en maleteros y en fincas, robos mediante butrones, hurtos en establecimientos y tirones de bolso”. La socialista considera que esta situación refleja “una inseguridad creciente” y “una alarmante falta de efectivos en los barrios”.

En este contexto, ha exigido al alcalde, Adolfo Verano, que “deje de lado su campaña personal” y asuma sus responsabilidades como máximo responsable de la seguridad en el municipio. “Está más centrado en promocionar su imagen que en gobernar”, ha afirmado, señalando que la gestión de recursos, los refuerzos de la Policía Local y las prioridades en seguridad dependen directamente del equipo de Gobierno municipal.

Canales ha criticado duramente la estrategia del Ayuntamiento de “culpar a otras administraciones o promover recogidas de firmas para pedir más Guardia Civil” mientras “descuidan sus propias competencias”.

“La ciudadanía necesita un gobierno serio, que planifique y actúe con responsabilidad. Lepe no se merece esta dejadez. Este alcalde y sus 12 concejales ya han demostrado que no están a la altura”, ha concluido, insistiendo en que “la seguridad no se vende en redes sociales, se garantiza en las calles”.