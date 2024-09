El PSOE dice que la situación de la sanidad "clama al cielo"

La portavoz del PSOE-A y parlamentaria andaluza por Huelva, María Márquez, ha lamentado este lunes que la situación de la sanidad pública andaluza «clama ya al cielo» con unos servicios «cada vez más deteriorados, en favor de la privada», por lo que ha tachado a Juanma Moreno como «el peor presidente de la historia de la Junta de Andalucía, sobre todo en materia sanitaria».

Así lo ha manifestado María Márquez en rueda de prensa en Huelva, en la que ha subrayado que las competencias en materia sanitaria son de la comunidad autónoma pero que «durante todos estos años, la autofinaciación y el presupuesto propio de la Junta de Andalucía, de los impuestos que pagamos los andaluces es cada vez menor», así como ha señalado que el Gobierno central «ha destinado en los últimos años 265 millones para sanidad» en Andalucía, de los cuales «la Junta no se ha gastado el 60%».

En este sentido, ha remarcado la «gran diferencia» con el dinero destinado por el Gobierno de Mariano Rajoy, «que solo enviaba 15 millones», toda vez que ha criticado que la Junta de Andalucía «diga que hay un problema de profesionales y que la sanidad no va del todo bien porque no hay sanitarios» y esto después «despedir a 18.000 profesionales sanitarios desde que empezó la pandemia».

«Por tanto, no entendemos por qué despiden a profesionales y después nos dicen que es que el problema de la sanidad es que no funciona porque no hay profesionales. Nos parece una enorme mentira, pero, desde luego, entendemos que los profesionales se sientan maltratados», ha dicho.

Al respecto, Márquez ha mostrado diferentes contratos a trabajadores sanitarios «de cinco días, en enero de 2023, de 19 días en octubre de 2023» y otro que «finaliza justamente hoy y que es de 29 días, porque empezó el 2 de septiembre». «Nos parece una verdadera vergüenza que la Junta de Andalucía diga que no hay profesionales sanitarios mientras despide a 18.000 sanitarios y hace contrato de 5, 10 días o 20 días, a gente que evidentemente termina buscándose la vida afuera, buscando una estabilidad laboral», ha añadido.

«Tenemos el teléfono ardiendo de casos concretos, de gente que todos los días nos llama contándonos su situación. Gente que no puede más. Dos millones de andaluces en lista de espera una operación quirúrgica o una cita con el especialista con problemas de salud graves. Y esto no se entiende cuando la Junta de Andalucía presume de tener el presupuesto más grande de la historia en sanidad. Si tienen el presupuesto más grande de la historia en sanidad, desde luego son los peores gestores que ha tenido nunca Andalucía. Moreno es el peor presidente que ha tenido Andalucía, especialmente en materia sanitaria», ha afirmado.

Por ello, María Márquez ha hecho un «llamamiento a la sociedad andaluza» porque «en algún momento tendremos que poner pie en pared». «Esto en algún momento tiene que terminar», ha enfatizado la socialista que apunta que «tendremos que decirle al señor Moreno Bonilla que ya está bien de regar con millones de euros de todos los andaluces de nuestros impuestos las clínicas privadas, la sanidad privada, mientras se destroza y se desmantela un servicio que es vital, que es patrimonio de los andaluces, como es la sanidad pública».