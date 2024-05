El PP insta al PSOE a “reflexionar" sobre "su desprecio constante” hacia la provincia

Elsobre su desprecio constante hacia nuestra provincia tras la negativa del Gobierno de Sánchez a, así como la regeneración urgente de la Playa de El Portil.Elha afirmado que no podemos permitirnos “seguir siendo ignorados” en materia de infraestructuras por el Gobierno del PSOE como “evidencian las palabras de la subdelegada de Sánchez en Huelva que confirma que la provincia no contará con AVE ni a corto ni medio plazo, llevando la infraestructura al horizonte del año 2050, descarta la presa de Alcolea y remata asegurando que El Portil si no tiene playa este año será al siguiente”.ha manifestado que “es completamente indignante la falta de compromiso del PSOE con la provincia onubense. Lo peor de todo es que estas palabras reflejan la realidad que el Gobierno del PSOE”.“Si aquellos que tienen que trabajar en beneficio de esta provincia no están dispuestos o son incapaces de cumplir con estas responsabilidades, lo mejor es dar un paso al lado y que venga alguien comprometido verdaderamente con las necesidades de los onubenses”.El popular ha remarcado que “En particular, ha señalado que el proyecto del Hospital de la Costa Occidental “se está viendo afectado debido a la falta de cumplimiento y planificación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en la construcción de la vía de acceso”.“Ante esta realidad, es inevitable sentir indignación”, ha expresado antes de asegurar que “frente a ello va a estar el Partido Popular, para defender con firmeza los intereses de nuestra tierra y de todos los onubenses que están siendo perjudicados en detrimento de otras provincias que por intereses particulares de Sánchez sí cuentan con las infraestructuras necesarias en sus territorios”.Así, ha finalizado diciendo que “no podemos seguir siendo ignorados por parte del Gobierno del PSOE. Es hora de cerrar filas y exigir respuestas claras y acciones concretas. El liderazgo de nuestros representantes en la Diputación, en el Ayuntamiento, junto con el compromiso de la Delegación de la Junta en Andalucía, serán fundamentales para lograr que llegue la alta velocidad a Huelva y se impulsen las infraestructuras hídricas”.