El PP exige explicaciones a la Subdelegación del Gobierno ante la falta de medios para proteger la costa

El diputado nacional de VOX por Huelva, Tomás Fernández, ha registrado una batería de preguntas en el Congreso después de que la Agencia Tributaria haya descartado reforzar los medios con los que cuenta la provincia onubense para la lucha contra el narcotráfico, toda vez que no destinará ninguna de las nuevas embarcaciones del tipo ‘Águila’ adquiridas a Huelva, siendo las beneficiarias Algeciras, Cádiz, Málaga y Galicia. “¿Va el Gobierno de España a esperar a que en la provincia de Huelva se produzca un hecho tan trágico como el acaecido recientemente en Barbate, para equipar de una vez por todas, a sus efectivos destinados a la lucha contra el narcotráfico en la provincia, tanto de la Guardia Civil como de Vigilancia Aduanera, de las embarcaciones y medios materiales necesarios para que puedan desarrollar su labor con efectividad y un mínimo de seguridad personal?”, interpela el diputado nacional en la pregunta registrada. Al respecto, Fernández Ríos explica que, como consecuencia del incremento de la presión policial que desde hace tiempo se está produciendo en el Campo de Gibraltar, durante estos últimos años se ha puesto de manifiesto “un espectacular aumento del narcotráfico Huelva, ya que numerosas organizaciones delictivas están trasladando su zona de actuación a esta provincia, al encontrase con la facilidad de estar situada también en el Golfo de Cádiz, tener más de 170 kilómetros de costa y hacer frontera con Portugal”. Por esta razón, y pese a la que califica como “sobresaliente” respuesta policial que están demostrando los escasos efectivos con que cuenta la provincia, el diputado nacional señala que la actividad delictiva no ha hecho más que aumentar, lo que ha llevado a que a día de hoy Huelva ostente “el triste honor de ser la segunda provincia en España, solo detrás de Cádiz, en cuanto a las cantidad de hachís de Marruecos intervenidos en sus costas”. En cuanto a los medios materiales con los que cuenta la provincia para intentar hacer frente a las cada vez más poderosas y equipadas mafias tanto españolas como portuguesas que operan en sus costas, el diputado nacional de VOX apunta que la base del Servicio de Vigilancia Aduanera de Huelva cuenta actualmente con dos patrulleros en servicio, si bien “ninguno de ellos está específicamente preparado para la lucha contra el narcotráfico”. Uno de ellos es una semirrígida del tipo ‘Fénix’, “una embarcación de menor porte y más lenta que las narcolanchas, cuyo uso en este tipo de tareas “supone un riesgo constante para la vida de sus tripulantes”. El segundo patrullero se trata de una ‘Rodman 101’ de 30 metros de eslora, “adecuada para realizar patrullas costeras pero no para la lucha contra las narcolanchas, ya que sólo alcanza 30 nudos de velocidad y tiene una maniobrabilidad muy limitada”. A nivel nacional, las embarcaciones más idóneas con las que Vigilancia Aduanera cuenta en la actualidad para luchar contra el tráfico de drogas son las embarcaciones del tipo ‘Águila’, que aunque no llegan a alcanzar la velocidad de las de los narcos, por su robustez sí tienen capacidad para al menos ponerlos en serios aprietos. Estos patrulleros están en la actualidad desplegados en Algeciras y Galicia, aunque la mayoría de ellos se encuentran inoperativos, por tener más de 15 años de antigüedad, según denuncia Fernández Ríos.