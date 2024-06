IU pone a Moreno Bonilla un “muy deficiente” en la política educativa para la provincia de Huelva

El coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva, Marcos Toti, ha calificado en educación con un “muy deficiente” la Junta de Andalucía en Huelva al mantener la intención de cerrar varias líneas educativas en infantil en los centros escolares públicos de la provincia de Huelva, pese al clamor y las protestas que le han llegado desde las Ampas y los sindicatos.

“Se lo hemos dicho en el Parlamento Andaluz, en las calles con las protestas educativas, en la diputación y en los ayuntamientos, pero el PP desoye a profesionales, a las madres y padres del alumnado y continúa con la intención de desmembrar la educación pública en Huelva en favor de la educación privada”, ha señalado Toti.

No obstante, la presión social ha hecho que “al menos en el Colegio Al-Andalus, Moreno Bonilla haya tenido que dar marcha atrás en sus intenciones de cerrar una de las líneas de infantil”, pero otros centros de la provincia afectados por esta medida, no han tenido tanta suerte de momento ya que desde Izquierda Unida seguiremos reivindicando junto a las Ampas los sindicatos que no se cierren esas líneas.

Así, el CEIP Prácticas, el Doce de Octubre, el Manuel Siurot (todos ellos en Huelva capital) o el CEIP Los Perales, de Rociana del Condado, siguen esperando una solución a la “ambición desmedida de Moreno Bonilla por convertir un derecho en un negocio” y se enfrentan a cierres de unidades educativas.

Escalada de problemas en la escuela pública.

Toti ha recordado que la falta de inversión ha derivado en un curso que desde sus inicios ha tenido “enormes problemas” y recuerda que se inició con protestas en el colegio público José Romero Macías de Aroche por la falta de recursos, problemas en el transporte escolar en Cala, Santa Olalla y Arroyomolinos de León, o el Mapi Valle de Cartaya por no hablar de las condiciones de “peligrosidad” en el IES San Blas de Aracena en un edificio con condiciones “ruinosas” o la falta de un maestro de refuerzo en el ciclo de infantil en el CEIP de Zalamea la Real . Por no hablar del “caos” con las actividades extraescolares que en octubre aún no habían comenzado, dejando a familias enteras de toda la provincia de Huelva colgadas a esas alturas del curso.

Han sido las Ampas y el profesorado los que han “tenido que hacer una evaluación continua al gobierno de Moreno Bonilla durante todo el curso para ir limando los problemas que iban surgiendo ante la falta de previsión”.

Por ello, Toti, ha pedido a Moreno Bonilla que “se aplique, y comience ya a hacer los deberes para no tener que vivir otra vez una situación “tan lamentable a finales de septiembre”.

A todo esto hay que sumar la constante reducción de la plantilla docente en la educación pública donde la Junta ha eliminado a 1.943 docentes en la educación pública andaluza mientras que con las supresiones previstas, para el próximo curso prevén que la cifra supere los 2.500.