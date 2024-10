Duras críticas desde el PSOE al "abandono" del alcalde de Lepe y al "triunfo de la dedocracia" en Palos

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lepe y secretaria general de esta formación en el municipio, Bella Canales, ha dicho que el alcalde del PP, Juan Manuel González, ha renunciado a su cargo, tras trece años, “ninguneando a sus votantes, por directrices de su partido, y dejando un pueblo sucio e hipotecado”.

Así lo ha puesto de manifiesto con motivo del pleno celebrado en Lepe, “donde también ha renunciado a su acta de concejal y, como si de un título hereditario se tratara, deja al pueblo en manos de un alcalde ilegítimo al que nadie ha votado”.

Bella Canales ha querido “dejar muy claro que Juan Manuel González abandona el Ayuntamiento, no para jubilarse y quedarse en casa, sino para continuar en el Senado; para ir a la capital y cobrando un buen dinero”.

La portavoz socialista ha señalado, además, que Juan Manuel González se marcha “dejando a un pueblo abandonado, sucio e hipotecado con contratos millonarios a empresas como Aqualia, la Zona Ora, UTE, alumbrado público, FCC, además, de una deuda a pago a proveedores de más de 6 millones de euros, una hipoteca que pagamos todos los leperos y leperas, contratos millonarios que han blindado su cargo a costa de nuestros impuestos”.

Es más, la dirigente socialista local ha reprochado a Juan Manuel González de haber gobernado todo este tiempo ninguneando y menospreciando a los miles de ciudadanos y ciudadanas que no le votaron, porque ningunear al PSOE imponiendo plenos en horario de mañana, vetándonos en la página del Ayuntamiento, pagando a medios para que desprestigien a la oposición con dinero de todos, eliminando la asignación económica a los concejales de la oposición por asistencia a pleno, es menospreciar a los miles de leperos y leperas que nos depositaron su confianza”.

“Un Partido Socialista -ha aseverado- que cuando gobernó Lepe, con Pepe Ángel, fue quien transformó el pueblo, o José Oria, que dotó a Lepe de todas las infraestructuras y recursos de los que disfrutamos (colegios, teatro, piscina, canalización de regajos, parques, creación del a Mancomunidad de Islantilla y campo de golf)”.

“En cambio -ha indicado- gobernando el PP, con Manuel Andrés González, dejó una confrontación constante con las instituciones socialistas, miles de promesas incumplidas, un carril bici que pasa por la puerta de un colegio o un campo de fútbol que funciona con generador. Mientras que Juan Manuel González ha sido el alcalde que más cintas ha cortado y en cuyo mandato más negocios han cerrado, si dejar ni una sola infraestructura creada, siendo un alcalde que se atribuye las obras de otras instituciones como propias, como El Espigón o los accesos al Chare, que son del Gobierno de Pedro Sánchez, y ni una sola de sus promesas electorales cumplidas”.

Es por ello que ha subrayado “desde el Partido Socialista seguiremos trabajando y realizando propuestas para mejorar la imagen y la vida de nuestros vecinos y vecinas; así como seguiremos denunciado el enchufismo, la mediocridad, la dejadez y el abandono al que el equipo de Gobierno tiene sometido al pueblo, esté al frente del Consistorio un alcalde o un alcalde ilegítimo”, ha concluido.

Belén Castillo, portavoz en Palos del PSOE

Críticas a la sucesión de padre a hija en Palos

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Palos de la Frontera y secretaria general de esta formación en el municipio, Belén Castillo, ha tachado de “vergonzoso” que Carmelo Romero entregue “por herencia” la Alcaldía a su hija, Milagros Romero, que hoy ha tomado posesión de su cargo, tras la renuncia del que fuera primer edil por imposición y acatando una directriz del PP.

Dirigentes del PP en la despedida del alcalde lepero

Belén Castillo ha indicado que “esta decisión del Partido Popular ha hecho, también, que renuncien los alcaldes de Aljaraque, La Palma del Condado y Lepe, cuyas alcaldías pasarán a estarán regidas por los primeros tenientes de alcalde, menos en Palos, “que la deja en manos de su hija, la octava en la lista y la última en incorporarse al equipo”.

Por eso, “hoy para Palos es un día triste y falto de democracia, imponiéndose el autoritarismo o el enchufe a la hora de colocar a una persona al frente del Ayuntamiento”.

Asimismo, Belén Castillo ha indicado que “con esta renuncia se ha ninguneado a toda esa gente que echó su papeleta en las urnas en las últimas elecciones, que votó a Carmelo Romero, y que ahora se sienten representados por una persona que no eligieron”.

Para la portavoz socialista, “hoy se escribe uno de los días más vergonzosos de la historia del municipalismo porque se ha impuesto el dedazo, dejando atrás a personas preparadas para llevar el cargo a las que queremos mostrar nuestro respeto. Pero ninguna de ellas les ha servido a Carmelo Romero, solo su hija que hereda el sillón de su padre, como en épocas ancestrales”.

“Pero es que, además, -ha proseguido Belén Castillo- se ha producido en una sesión plenaria en la que no se ha dado la palabra a los concejales que representamos al Partido Socialista y que somos la voz de muchos vecinos y vecinas de Palos que no compartimos la forma de actuar ni el despotismo del alcalde que hoy, vergonzosamente, ha vuelto a escenificarse”.

“Hoy no es un día para felicitaciones -ha sentenciado la portavoz socialista- ni para aplausos. Hoy no vamos a ser cómplices ni compartimos discursos de puedo prometer y prometo, de todo por el pueblo o de mi máxima ilusión desde que nací era ser alcaldesa y hoy me regalan ese sueño. No, no vamos a participar en este espectáculo; porque hoy no ha triunfado la democracia, hoy se ha vuelto a imponer en Palos de la Frontera la dedocracia”.

No obstante, desde el Partido Socialista desean a la nueva alcaldesa “todo lo mejor en su gestión y que tenga los máximos aciertos porque, aunque el futuro de este pueblo lo ha puesto su padre en sus manos y pese a estar guiada con cuerdas como las de una marioneta, son sus manos y, por lo tanto, son sus decisiones, será su legado y es su responsabilidad lo que le suceda a este pueblo de hoy en adelante, mientras sea alcaldesa”, ha concluido.