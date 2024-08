Triunfando en la música, el arte y el fútbol

Hace unos días, el plató del programa "Tardear" de Telecinco ha sido testigo de la voz privilegiada de este jovencito, que interpretó un tema junto a su padre Alfonso Sánchez, donde ambos estuvieron acompañados por músicos de la categoría de Paco Fortes, Manuel Herrero y Javier Cortés.

Martín, con una voz limpia y potente, dejó claro que está llamado a ser todo un artistazo.

Pero no queda aquí todo lo mucho y bueno que le está ocurriendo en estos días, pues con motivo de la actuación del cantante y personaje mediático Omar Montes, el pasado 2 de agosto en las fiestas Colombinas, se subió como invitado al escenario delante de 30.000 personas que acudieron al concierto del artista de Carabanchel. Martín volvió a sorprender a propios y extraños que disfrutaron de lo lindo con la interpretación del chaval, al que jalaron y aplaudieron antes, durante y después de su interpretación.

En definitiva, que nos alegramos un montonazo por Martín, al que le deseamos todo el éxito del mundo y larga vida en esta profesión tan bonita como complicada.

David Morales junto a Pedro Rodríguez y Díaz Trillo.

➡️ Vamos ahora con otro artista de la tierra, en este caso de la pintura, me refiero a David Morales Benito, que en estos días tiene colgada obras pictóricas suyas en la Casa de la Provincia, en la “Sala de la Provincia”, en la Plaza del Triunfo de Sevilla, y que estará abierta hasta el próximo 30 de agosto.

Esta exposición, que cuenta con el apoyo de la Fundación Caja Rural del Sur, la titula “ESTRUCTURA DEL GESTO” que no está dejando indiferente a nadie que la está visitando.

Entre las personas que acompañaron a David se encontraban Pepe Juan Díaz Trillo y el artista de los pinceles, el moguereño Pedro Rodríguez, quienes quedaron encantados con la propuesta que presenta David. Manuel Calvarro, comisiario de la exposición, define de "elegante precisión las obras del artista David Morales". Destacando que el onubense: "apoya el pincel con decisión sobre el lienzo y lo lanza con un firme movimiento de muñeca dejando la huella precisa de pintura. Luego se retira para contemplarlo unos segundos y se acerca otra vez, tan concentrado que nada de lo que le rodea le descentra del trabajo que está haciendo".

Destacar igualmente que David también ha presentado en julio alguna del sus obras en el ciclo verano D´Arte, en la sala mudéjar del Ayuntamiento de La Redondela, cuyo acto de inauguración estuvo presidio por el alcalde, Salvador Gómez, junto a la concejala de cultura, Lorena Medero. También le acompañaron la comisaria del ciclo, Antonia Maria Peralto, amigos, pintores y gente del mundo del arte. Todo un éxito de convocatoria que se cerró con una copa en el incomparable marco de los Jardines de Rubens.

Nicolás Sainz

➡️ Pero hay que destacar que hay más personas de esta tierra que están de enhorabuena en estos últimos días, como es el caso de psicólogo Nicolás Sainz, quien ha formado parte del equipo de la Selección Española de Fútbol sub 19, que se ha proclamado campeón de Europa hace unos días. El onubense ha puesto al servicio de los jugadores su demostrada sapiencia psicológica, tan necesaria en cualquier disciplina deportiva.

El propio Nicolás dejaba estas reflexiones en sus redes sociales: "No hay edad para las emociones, por eso hay que perseguir siempre aquello que deseas. Las dificultades no entienden de edad, por eso cuando llegan es para traerte un mensaje. Son como unas clases particulares para tu VIDA. No tengas miedo, ten FE, siempre es más FUERTE que el miedo. La inteligencia consiste en seguir manteniendo el enfoque correcto a pesar de las dificultades, tensiones y malas personas. No olvides nunca que no hay nada más Mágico que alcanzar tu Sueño, a pesar de que a veces pienses que no puedes más. Levántate, LO MEJOR ESTÁ POR VENIR. Sé tu propio LÍDER, no te quedes esperando a que las cosas sucedan, el tiempo no soluciona nada, lo haces tú, y a veces debes decir "NO QUIERO esto para el resto de mi vida"...y es ahí cuando EMPIEZAS A CAMBIAR"

Nicolás, bien sabes que me alegro un montonazo de todos tus éxitos.

Miguel Ángel Campos y Marcos Chema

➡️ Pero no solo Nicolás ha sido protagonista, el que fuera durante varios años preparador físico del Recreativo de Huelva, Miguel Ángel Campos, también ha formado parte de la expedición. Se mostraba tremendamente orgulloso de haber formado parte de este equipo y ese grupo de trabajo, dando las gracias a todos los jugadores y compañeros del staff por su implicación y dedicación, pero especialmente a Marcos Chema Sinovas, quien ha realizado un gran trabajo en la preparación física y al que ha podido acompañar en esta aventura en la Selección Española de Fútbol sub 19.