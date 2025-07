Enrique Biedma presenta su obra literaria "El hombre que se liberó del sufrimiento"

El escritor onubense Enrique Biedma da vida literaria a la figura de Buda con su obra "El hombre que se liberó del sufrimiento".

Hay momentos en que la vida nos exige mirarla sin adornos, desnuda como un cuerpo en medio del naufragio. “El hombre que se liberó del sufrimiento” no es únicamente una biografía novelada de Buda: es un viaje al corazón del desarraigo y de la conciencia, escrito con la verdad temblorosa de quien busca sentido en medio del ruido. Así arranca la sinopsis del último trabajo literario del escritor y psicólogo onubense Enrique Biedma.

Enrique Biedma

Con este trabajo, Biedma firma otra magistral pieza literaria que le consagra como un escritor de culto y una de las voces más autorizadas en la filosofía del pensamiento.

Enrique Biedma

Al ser preguntado Biedma por su motivación para escribir una biografía novelada de Buda en lugar de una biografía o un ensayo filosófico, manifestaba que "la novela tiene mucho de ensayo filosófico. En ella incluso se expone, hipotéticamente, la enseñanza de Buda a través de una serie de escritos, a modo de ensayos espirituales, que elaboró en vida. Según la tradición budista e incluso según la Historia oficial, Buda no dejó nada escrito, y su enseñanza se transmitió oralmente hasta pasados unos dos siglos. Sin embargo, al tratarse de una novela y, por tanto, de una obra de ficción, he imaginado e ideado que Buda sí escribió en vida, dejando su enseñanza a través de una serie de ensayos espirituales y filosóficos. Tales ensayos, que aparecen en mi novela, han sido fruto de mi propia investigación interior, la cual no ha surgido de la nada, sino del estudio riguroso de la filosofía oriental, incluyendo a Krishnamurti, a lo largo de varias décadas de mi vida. Eso lo aclaro en el prólogo de la novela, ésta no pretende ser una biografía histórica fidedigna, pues las biografías que se han escrito sobre Buda no lo son, sino que son una mezcla de historia, tradición y leyenda. Mi novela está escrita en ese mismo espíritu, lo cual queda perfectamente aclarado en el prólogo, pretendiendo ser más una creación literaria que el lector puede leer con absoluta libertad de pensamiento, que una biografía inspirada en el dogma o la tradición, lo cual excluye el pensamiento crítico y la propia meditación e investigación interior".

Enrique Biedma

Sin lugar a dudas, una narración que bien merece la pena, donde Enrique Biedma está muy satisfecho con su trabajo e invita a leerlo.