Alejandra Álvarez, con PispasMotos, una doctora muy emprendedora

Hace unos días, mientras charlaba con mi amigo Sergio Márquez, sale a relucir que una empresa de Huelva había quedado finalista en los Xlll premios de Andalucía "Top 50 Emprendemos" del 2025, lo cual me pareció interesante conocer a la parte empresarial y que pudieran dar los detalles de su reconocimiento a nivel autonómico.

La empresa se denomina PispasMotos y la dirige Alejandra Álvarez Saiz, pero queríamos saber más de ella y le comentamos que nos contara algunos detalles de su vida, y empezó así:

"Soy médica especialista en cuidados intensivos y he desarrollado toda mi trayectoria profesional en Huelva y, aunque he vivido en Sevilla muchos años, estoy feliz de haber vuelto a vivir en tierras onubenses desde 2021. Me encanta Huelva y toda la provincia. Soy una apasionada de su gente y de sus paisajes. Las playas que tenemos no las cambio por nada, ya que me encanta el mar"

Hizo el MIR en el Hospital Juan Ramón Jiménez y luego ha trabajado en el Hospital de Riotinto durante 13 años. Posteriormente volvió a la UCI del Juan Ramón en 2019 y entre los años 2020 al 2024 ocupó el cargo de directora médica del centro.

P.- ¿Alejandra, qué te lleva a introducirte en la vida empresarial?

R.- Siempre he tenido inquietud empresarial, aunque mi vida profesional haya transcurrido en el sector público, he tenido ideas que siempre han permanecido en el mundo de las ideas no materializadas.

P.- ¿Cómo surge la idea de PispasMotos?

R - Pues la idea surge de repente, como algunas cosas en la vida. Tras ser usuaria de las motos eléctricas de alquiler en Sevilla, me pregunté ¿y cuándo llegará esto a Huelva?. Esto fue en febrero de 2023.

Motos de alquiler que forman parte del paisaje onubense

A principio de marzo de 2023 le dije a Jose, mi pareja, ¿y si llevo yo esto a Huelva?. Él hace unos años que, tras haber sido trabajador por cuenta ajena, decidió emprender...y no me quitó las ganas, jajaja. Es importante rodearte de personas que aporten positividad a tu vida.

Y de repente me vi envuelta en esta aventura de montar desde cero una empresa de un ámbito tan diferente al mío, únicamente con recursos propios.

Elegí y registré la marca en una empresa de Huelva. Me crearon el logotipo según mi idea. Tanto la marca, con la idea de “llega en un Pispás”, como el logotipo (una liebre), dan idea de la rapidez, inmediatez y libertad que te dan nuestras motos. También la elección de los colores blanco y azul: quería que todo fuera muy onubense.

Se desarrolló además una App propia, ya que todo se maneja desde el dispositivo móvil con una App.

En menos de un año, desde la idea, salimos a la calle en marzo de 2024, con nuestros ciclomotores eléctricos de uso compartido para venir a complementar la movilidad en nuestra capital con vehículos sostenibles: sin humos y sin ruido.

P.- ¿Has dejado tu trabajo como médica?

R.- Me pedí una excedencia de mi plaza de médica en el SAS y comencé a trabajar como médica autónoma.

Está siendo, sin duda, apasionante: muchas personas no entenderán porqué dejar un trabajo fijo por la incertidumbre y las dificultades del emprendimiento.

P.- ¿Sois muchas personas en la empresa?

R - Mira José Luis, esta empresa pequeña, que comenzó además de mi ilusión y esfuerzo con un trabajador a tiempo parcial, ha crecido a un equipo de 3 personas. Sin duda, la elección del equipo que me acompaña es el mayor valor que tiene la empresa.

Alejandra y su compañero Javier Martínez

Recientemente hemos quedado finalistas en los XII premios TOP 50 2025 de Emprendemos Andalucía, en el reconocimiento a nuestra idea y desarrollo empresarial.

P.- ¿Qué ha significado alcanzar estar en el top 50 de estos premios?

R.- Cuando me presenté a los premios no me imaginaba estar ahí entre los finalistas. Hay empresas muy potentes e innovadoras en Andalucía.

Anagrama de ser finalista

Ha sido, sin duda, una sorpresa, y luego una alegría inmensa, ya que sólo llevamos un año de andadura.

Este premio me da mucha energía para seguir adelante con mi idea, con el respaldo de los usuarios que la han acogido con tanto entusiasmo.

P.- ¿Qué calado tendrán estas motos entre los onubenses?

R.- Bueno, tendrán y tienen ya. En nuestro primer aniversario, en el mes de marzo, se habían realizado casi 46.000 viajes, y en km equivalía a 3.5 vueltas al mundo, con un ahorro de 18 T de CO2 emitido a la ciudad.

A día de hoy tenemos registrados casi 9.000 usuarios. Sin duda es un complemento al transporte público y una alternativa al transporte privado.

Creo que nuestras “motitos” se han convertido en un paisaje habitual de la capital onubense.

P.- ¿A qué tipo de público va dirigido?

R.- Para ser usuario de PispasMotos tienes que tener más de 18 años y licencia de conducir en vigor, desde AM (ciclomotores).

PispasMotos con su imagen azul y blanco

Al principio los usuarios más habituales han sido jóvenes menores de 25 años, donde la noticia de nuestra existencia corrió como la pólvora; pero con el tiempo cada vez tenemos público más variado y de todas las edades; una vez que el servicio ha sido más conocido y los usuarios han probado los beneficios de la libertad que te da en los desplazamientos.

Se ha convertido en un modo de transporte muy usado por empresas que tienen que visitar a varios clientes en una mañana y no tienen que buscar aparcamiento.

Conducir un ciclomotor es fácil y nuestra ciudad goza de un clima perfecto para desplazarse en este tipo de vehículos (bueno, este año ha sido muy lluvioso, jeje)

P.- ¿Qué coste tiene alquilar las motos?

R.- Las motos se alquilan por minutos, bueno, en realidad se tarifica por segundos: sólo pagas lo que consumes. No hay que prepagar nada.

Usuario con moto de Pispas

Tenemos la tarifa en viaje y la tarifa en pausa (la moto está apagada, con el baúl que contiene dos cascos cerrado). La tarifa en pausa está pensada para dejar la moto reservada mientras se hace cualquier gestión. Los precios oscilan desde la tarifa libre: pensada para un uso ocasional, que es 36 cts/min en viaje y 8 cent/min en pausa a los planes: boquerón, sardina, choco, gamba y "superplan". Estos planes son bonos de tiempo: cuantos más minutos compras más barato te sale. Los minutos quedan acumulados en tu “bolsa de tiempo” y no caducan. Con nuestro "superplan", que son 600 minutos, te sale el minuto en viaje a 15 cts.

El viaje promedio en la ciudad es de 8 minutos, con lo que por poco más de 2€ te desplazas a donde necesitas.

P.- ¿Dónde tenéis las instalaciones?

R.- Actualmente no tenemos local abierto al público, ya que todo se hace por la App. Tenemos un vehículo-taller eléctrico. En un futuro próximo esperamos abrir una oficina.

P.- Alejandra, yo no me resisto a preguntarte por la sanidad en Huelva. ¿Crees que se está desmantelando la sanidad pública en Huelva?

R.- No me esperaba esa pregunta, jeje.

Ante todo, me declaro firme defensora de la sanidad pública y orgullosa de haber trabajado en ella durante 26 años. De hecho, soy trabajadora del SAS en excedencia. Tenemos un sistema sanitario público con una gran cobertura y de calidad asistencial indiscutibles.

El problema de este tipo de sistemas sanitarios es la sostenibilidad del mismo, con cada vez tratamientos más caros, con mayor esperanza de vida y calidad de vida, que hace que se trate a pacientes ancianos como antes no se trataba.

Ante este escenario, bajo mi punto de vista, se requiere una reforma de calado (y no me refiero a Huelva, sino en general) para que siga siendo sostenible: mejora de la atención primaria, promoción de la salud, mejora en el ámbito socio-sanitario y además una mejor organización de la atención hospitalaria, con menos ingresos, agilidad en diagnósticos, racionalización en la petición de pruebas diagnósticas y de tratamiento.

A la pregunta de si se está desmantelando la sanidad pública en Huelva mi respuesta es rotundamente no. No hay ningún ánimo de desmantelar nada, todo lo contrario, se está intentando que haya mejores y mayores servicios.

En Huelva arrastramos un déficit de profesionales de años, con respecto a algunos sitios de Andalucía. Durante la pandemia, el déficit en algunas categorías se aumentó por mayor demanda de otras provincias, como Sevilla. Hemos olvidado rápido que hemos pasado por una catástrofe sanitaria sin precedentes y en mi opinión estamos aún en un “estado de posguerra sanitaria”.

El número de profesionales en el SAS ha aumentado en los últimos años, pero eso no ha sido suficiente para que mejoren las listas de espera, que es lo que de verdad importa a los ciudadanos.

Alejandra, muy agradecido por tu atención al contestar temas sanitarios, que espero vayan mejorando, y desde luego me alegro seas una gran defensora de la sanidad pública.

Obviamente felicitarte por ese reconocimiento a nivel autonómico y, por supuesto, toda clase de éxitos a PispasMotos.

Ha sido un lujazo echar este ratito de conversación contigo.