Reuniones muy interesantes en El Portil

➡️ Y así ha resultado la que hemos tenido hace unos días en el hogar portileño de Pepe España, quien fuera primer presidente del consejo de administración del Recreativo de Huelva, cuando se convirtió en SAD.

Tanto Pepe como su esposa Pepi Pérez convocaron a una serie de amigos para despedir prácticamente el verano en torno a una barbacoa. Una comida en la que hubo de todo y que, unido a la amabilidad de los anfitriones que en cada momento tuvieron con los asistentes, resultó una gozada.

Los primeros en llegar a la cita fueron Nono Fernández Jurado acompañado de su esposa Mary Carmen Pelegrín, al que me uní junto a mi mujer, Toñy Araújo. Siguieron José Luis Berreti y su señora Toñi, seguido de Antonio Mora, quien fuera teniente alcalde delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Huelva, en la época de José Antonio Marín Rite como alcalde capitalino. Antonio Sánchez de Piña, antiguo presidente y también hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Huelva, fue el último en llega a la cita, junto a su esposa Rocío.

Destacar que tanto España como Berreti, Mora y Sánchez de Piña pertenecieron al Partido Socialista Andaluz (PSA), por lo que era evidente que recordarían esa época política, coincidiendo todos que hoy día sería muy importante que existiera un partido netamente andaluz con fuerza. Como no podía ser de otra manera, estuvieron comentando y recordando anécdotas y situaciones vividas con el Partido Andalucista. En esa época, Fernández Jurado fue parlamentario andaluz de Alianza Popular, y también comentó algunas de sus experiencias en la política. Sin lugar a duda, nada tienen que ver los políticos de la época de estos amigos a los actuales, son distintos.

Pero no solo de política se vive y Sánchez de Piña sacó a relucir la Hermandad del Rocío de Huelva, comentando que se va a presentar a la presidencia de dicha institución.

Pepe España contó anécdotas de su etapa como máximo dirigente del Recreativo de Huelva.

Las risas, el buen humor y algunos chistes, mientras tomábamos unos exquisitos pasteles, también cobraron protagonismo, por lo que el ambiente fue muy distendido. En definitiva, un ratito de lo más agradable que Pepe España está dispuesto a repetir una vez que estemos en Huelva.

Joaquín Caparrós en El Portil, con un grupo de amigos

➡️ Como viene siendo habitual cada verano, desde hace unos 30 años, el que fuera entrenador del Recreativo de Huelva, Sevilla, Depor, Athletic... se ha desplazado a El Portil para tener un ratito de charla en el Bar La Paraíta, recordando que antes se hacía este encuentro en el Restaurante As de Oros, donde además nos juntábamos mucha más gente.

Allí nos congregamos, junto al mister de Utrera, su segundo entrenador, Luci Martín, el que fuera consejero del Recreativo de Huelva, Gerardo Sánchez, y el presidente de la Asociación de Vecinos Portileños, Prudencio Serrano.

Las cerca de dos horas que estuvimos juntos estuvimos comentando la situación del Sevilla y el desencuentro de los aficionados con el consejo de administración del conjunto hispalense. Aunque de verdad lo que nos interesaba es el futuro del Decano del Fútbol Español, pues en pocas fechas lo más seguro es que cambie de propietario, y existe incertidumbre por tal motivo, aunque también preocupa la marcha del conjunto que dirige Abel Gómez en los tres primeros partidos de liga, sobre todo la cantidad de goles que está recibiendo el combinado albiazul.

El tema de la titularidad del estadio Nuevo Colombino fue uno de los que debatimos, siendo Gerardo el que pudo aportar un buen número de datos, no en vano, este "conflicto" viene de lejos, vamos, desde que se hizo cargo del Recreativo el primer consejo de administración, cuando en Decano se convirtió en SAD, siendo uno de los motivos por lo que dichos dirigentes duraron en el cargo solo una temporada, y que ahora la situación vuelve a cobrar protagonismo.

Por su parte, Joaquín Caparrós se mostraba reacio a los directores deportivos, abogando por el perfil de una buena secretaría técnica, pues no se debe dejar nunca en manos de una sola persona los destinos de los fichajes y las bajas de un club, poniendo de ejemplo al Real Madrid.

Fueron varias las personas que se acercaron al grupo donde estaba Caparrós para decirle que se venga de nuevo al Recreativo, y es que se tiene muy buen recuerdo de su etapa en el Decano.

Le preguntamos si no le había salido equipo para entrenar últimamente, diciéndonos que si, en China y Arabia, pero que no había llegado a ningún acuerdo. Y aunque ahora está en paro, no pierde la esperanza de volver a los banquillos.

Como ya es abuelo, también estuvimos hablando de esos "locos bajitos" y de su teoría a la hora de criarlos. En definitiva, un ratito que se hizo corto donde Joaquín quiere seguir activo, pero siempre que lo que le ofrezcan sea interesante, y no de cualquier manera.

En el trayecto desde La Paraíta hasta su coche, no cesó de hacerse fotografías con aficionados al fútbol que se le acercaban a saludarlo y a inmortalizar el momento, lo que deja patente el cariño que se tiene en esta tierra.

Nacho Molina

➡️ Por último, y para concluir esta pequeña crónica social, quiero felicitar al Concejal de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina, pues viendo la programación para la temporada en el Gran Teatro compruebo con gran alegría que, después de algún tiempo, vuelve a la "bombonera" una zarzuela, concretamente "La verbena de la Paloma", una de las obras más laureada de nuestro mal llamado "género chico".

La acción de esta zarzuela se sitúa en los barrios populares madrileños, durante la festividad de la Virgen de La Paloma. Don Hilarión, el boticario y Don Sebastián comentan los calores de la noche, mientras los vecinos están de fiesta. Todos menos Julián, que rabia de celos provocados por su novia Susana.

La señá Rita, que le quiere como a un hijo, trata de consolarle y aconsejarle bien, pero no puede evitar que el chico descubra que la tía de Susana, Antonia, quiere emparejarla con el boticario, aunque a este tanto le valga ella como su hermana Casta. Una rubia o una morena. El lío en la verbena de la Paloma está servido.

Me reitero, enhorabuena, pues Huelva cuenta con muchos seguidores de la zarzuela y bueno era que en la programación del Gran Teatro se incluye una obra de este género.