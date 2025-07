Juan Antonio Pérez: "Me llevé una gran sorpresa cuando vi el movimiento social para que me concedan la medalla de Huelva"

En estos últimos días ha saltado al candelero, por la petición que se está haciendo por parte de un grupo nutrido de onubenses al Ayuntamiento de capitalino, que en la próxima edición de la concesión de las medallas de Huelva, Juan sea uno de los elegidos para tal distinción.

Juan con un grupo de amigos

He llamado a Juan para charlar un ratito y hemos empezado así:

P.- ¿Cuándo comenzaste en Los Cuartelillos?

R.- Desde pequeño, ayudando a mi padre cuando Los Cuartelillos estaba en el Matadero, en la esquina de la calle Moguer, que hoy no existe. Cuando nos trasladamos a la calle Roque Barcia seguí ayudando, mientras al mismo tiempo continuaba con mis estudios. También estaban en el bar mi hermana Salomé y Manolita, hasta que está última se casó y se fue a vivir a La Orden.

Yo, poco a poco comencé a estudiar magisterio y a hacerme cargo del bar.

Ambiente de Los Cuartelillos

Fui atrayendo a estudiantes, al profesorado... y ahí se produjo el fenómeno de Los Cuartelillos, que se hizo un referente en toda Huelva. Allí he estado unos 40 años, además con mucho disfrute afortunadamente. Me he sentido y me siento querido y arropado por los muchos amigos que he hecho.

P.- ¿Qué es lo más destacado de Los Cuartelillos?

R.- Sin lugar a dudas, el buen ambiente y el buen rollo entre toda la gente. Conseguí que Los Cuartelillos fuera como una gran familia donde nos conocíamos todos. Fíjate, cuando llegaba la hora de cerrar yo era muy estricto y lo hacía hubiera las gentes que hubiera, al día siguiente estaba todo el mundo allí de nuevo.

Juan en compañía

Pasaban por Los Cuartelillos todas las "tribus" que había en Huelva, con un gran ambiente y muy buen rollo en general entre todas las personas que se movían por allí.

Los movimientos culturales de Huelva se daban cita allí, lo mismo que los de LGBTI, las personas reivindicativas, muchos "rojillos"... destacando la educación y el respeto a las diferentes maneras de pensar.

Juan Pérez con Antonio Maestre

Mira José Luis, el lema de Los Cuartelillos siempre ha sido "Libertad, educación y respeto", y además lo hemos conseguido.

P.- ¿Qué supone que haya un movimiento social pidiendo para ti la medalla de Huelva?

R.- La verdad es que la noticia me cogió con el paso cambiado. Es un movimiento que ha surgido de varias personas conocidas mías, pero que yo no tenía ni pajolera idea. Chema, que es quien lleva las redes sociales de "La luz Huelva" y Aitor Alonso son los responsables de esta iniciativa.

Con Díaz Trillo y Carmen Gómez

Lo hicieron público el 24 de junio, día de mi santo, y me llevé una gran sorpresa. Lo cierto que la acción se ha hecho viral y para mí es un orgullo y un honor que estén pidiendo la medalla de lo que más quiero, que es Huelva, aparte de mi familia.

P.- ¿Esperas que te la concedan?

R.- Sinceramente te diría que sí, vamos, me encantaría, pero no depende de mi, aunque de momento con todo el movimiento que hay en redes sociales y medios de comunicación ya me doy por satisfecho .

Aunque yo nací en Bonares, mis padres me trajeron a la capital con 17 meses. He crecido, he mamado y adoro a mi Huelva, con todas sus virtudes y defectos. A Huelva la llevo en mi ADN, como diría Manuel Carrasco.

Con la modelo Laura Sánchez

Huelva, la ciudad más antigua de occidente, la de más luz de España, donde salieron las tres carabelas, con señas de identidad como los cabezos, que hay que ponerlo en valor y organizar rutas turísticas, el Recreativo, decano del fútbol español... ¡Qué de cosas que ofrecer tiene esta tierra y qué me gusta presumir de esta Huelva de mis amores y ponerlas en valor.

Con Carolina Marín y su madre Tony

Huelva lo es todo para mí.

P.- ¿Cómo es tu día a día una vez jubilado?

R.- Me jubilé en plena pandemia, en el año 2020, y ahora me dedico a ir a todas las actividades culturales y significativas que se celebren en Huelva para después difundirlas en mis redes sociales, especialmente en Instagram (@juancuartelillos) y en Facebook (Juan Antonio Pérez), que es donde mejor me manejo.

Aparte, pertenezco a varias asociaciones como "Huelva te mira", que lucha por los cabezos; Poetas de Huelva; "Huelva por la paz", lucha contra los fosfoyesos... También formo parte de "Pasaporte cultureta", donde informamos de las inquietudes culturales, conciertos...

Asisto a todos los conciertos que puedo, a manifestaciones de cualquier tipo, como por la sanidad, educación... Reivindicamos unas mejores infraestructuras, pero sin perder identidad de esta tierra, pues no gustaría que se convirtiese en otra Málaga masificada por citar un ejemplo. No quiero que se pierda calidad de vida en Huelva.

Esta tierra es cordial, amable, acogedora... Lucho por una Huelva mejor sin que se pierda nuestra identidad.

P.- Juan, ¿te gustaría añadir algo más?

R.- Que voy a seguir reivindicando y luchando por causas justas de Huelva, que tenemos la gran suerte de vivir en el paraíso, nuestra sierra es espectacular: un condado impresionante, la costa sensacional, con finas arenas, podemos disfrutar también de un andévalo y una cuenca minera geniales ... Y si hablamos de gastronomía somos la envidia sana de toda España, y eso que en nuestro país se come bien en todos sitios, pero Huelva es punto y aparte, pues tenemos la materia prima a nuestro alcance, somos la despensa de Andalucía.

Solo me queda añadir y gritar un fuerte VIVA HUELVA Y VIVA LOS CUARTELILLOS, que llega a su tercera generación al pie del cañón.