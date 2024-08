Reencuentros en la capital y el protagonismo de Ayamonte

Es visita obligatoria ir al bar Los Maestres para saludar a su propietario, Antonio Maestre Barbosa, que estaba con su gran amigo José Carlos González, quienes me estuvieron contando como habían vivido las fiestas Colombinas de este año. Fiestas donde Antonio ha realizado un trabajo impresionante en el "FoodTruck" que tenía instalado junto a la caseta del Festival de Cine Iberoamericano. Me contaba que estaba cansado, pero contento, pues se lo ha pasado fenomenal.

Como no podía ser de otra manera, y como es habitual, en la terraza del bar había un grupete de aficionados al Recreativo de Huelva que estaban hablando de lo que puede deparar al Decano esta temporada que da comienzo este fin de semana. Noté que el personal está ilusionado, aunque algunos tienen sus recelos, pues no saben que puede pasar con la devolución de las acciones del Club a la empresa Gildoy.

Sin lugar a duda, esa esquinita de la Plaza 12 de Octubre con calle Marina es un privilegio y un punto de encuentro de muchas personas que quieren tomar unas cervecitas, tinto de verano... junto con las exquisitas tapas que ofrece Antonio mientras se hace tertulia para hablar de lo divino y lo humano. Pero no quiero olvidarme que con Maestre estuve comentando que nos daba mucha pena el no poder ver allí, apoyado a la esquina del mostrador, a nuestro común amigo Simón Merino, que hace un mes que nos dejó para siempre. Es evidente que lo echamos mucho de menos.

Santiago de la Rocha y Camacho Malo

➡️ Me ha dado una alegría que el jefe de prensa de Hyundai a nivel nacional, Santiago de la Rocha, haya venido a Huelva a almorzar conmigo, con el que no coincidía hace varios años, por lo que el reencuentro nos hizo mucha ilusión.

Santi, que acaba de cumplir 30 años trabajando en esta empresa automovilística, es un enamorado de esta tierra a la que acude en verano para pasar unos días en Matalascañas, pues su esposa es sevillana y ya se sabe, esta playa es la preferida de los hispalenses.

Al almuerzo se unió la encantadora Marta Villagra, gerente de Syrluz, concesionario de Hyundai en Huelva, lo cual nos hizo más ameno el almuerzo. De la Rocha quedó encantado con la comida netamente onubense que nos recomendó Iván, en El Portichuelo.

Como no podía ser de otra manera, estuvimos hablando del nuevo Hyundai Santa Fe, que se acaba de presentar hace pocas fechas y está teniendo una aceptación algo increíble y, desde luego, de la cantidad de anécdotas que hemos vivido con el nacimiento de modelos de la marca. Pero el fútbol también salió a relucir y De la Rocha nos pidió una camiseta del Recreativo, que obviamente se le enviará en breve. Seguramente la camiseta será la de Antonio Domínguez, que para eso es el "embajador" de Hyundai en nuestra provincia.

Santi nos contaba que su hijo Antonio le ha salido muy bético, hasta tal punto que esta pasada Semana Santa se fue de misiones junto a un grupo de amigos a Guinea Ecuatorial, de la mano del Padre Miguel Segura, y estando allí no pudo resistirse de contagiar su sentimiento bético con la gente del lugar. Santi nos enseñaba un video donde el joven está junto a nativos con la camiseta y bandera verde y blanca, y con guitarra en mano cantando el himno de club y los niños gritando ¡viva el Betis!.

La conversación derivó en la fiesta nacional y el horario de las corridas de toros en Huelva. Asimismo, Marta, que junto a su grupo de amig@s está pendiente de que le concedan una caseta en la feria de otoño de nuestra capital, habló maravillas de estas fiestas del caballo, que están llamadas a ser grandes en el calendario festero de Huelva, y donde el amigo Santi ha prometido venir a conocerla, pues las Colombinas ya las ha vivido conmigo hace unos años.

En definitiva, un ratito de lo más agradable que hay que volver a repetir.

Rafael Oliva atendiendo a invitados

➡️ Vamos a "desplazarnos" ahora a Ayamonte, pues el gran artista de los pinceles Rafael Oliva me invitó a estar presente en la inauguración del proyecto cultural y de la exposición titulada: "50 AÑOS DEL ORIGEN DE LA ESCUELA AYAMONTINA DE PINTURA" que ha estado organizada por el Ayuntamiento de Ayamonte y la Diputación Provincial de Huelva, y comisariada por el catedrático de Historia del Arte Enrique Valdivieso y María Antonia Moreno. En esta exposición se daba a conocer el arte realizado por aquellos pintores pioneros de la Escuela, surgido en las inmediaciones de la desembocadura del Guadiana y de un hermoso océano, elaborado en las proximidades del puerto donde, en 1919, el reconocido pintor Joaquín Sorolla realizó "La Pesca del atún". Un proyecto llevado a cabo en la ciudad del Guadiana que, desde 1950, celebra exposiciones y salones de pintura durante las programación de sus fiestas patronales.

Me hacía mucha ilusión asistir, pero me fue imposible, y mi amigo Rafa Oliva lo sabe y me ha hecho de "corresponsal" improvisado. Digo que me hacía ilusión porque en los años 70 tuve la oportunidad de entrevistarlos a casi todos para el Diario regional Sur/Oeste, y me acuerdo especialmente del citado Rafael Oliva, Florencio Aguilera, Juan Fernández, los hermanos Emilio y Angel Borrego Ferrer y Ángel D’ Esury, entre otros.

Los actos, según me ha contado Rafael Oliva, con el que tengo un contacto habitual, resultaron maravillosos y me decía que la exposición va a estar abierta en la Puerta de España hasta el 15 de septiembre, y posteriormente vendrá a Huelva en otoño y en primavera viajará a Sevilla, pues la misma va a ser itinerante y posiblemente recorra otras capitales españolas y portuguesas.

Pintores ayamontinos y autoridades provinciales

De igual manera, se está preparando un gran libro - catalogo que, según me cuentan, va a ser una auténtica maravilla, con las pinturas más representativas de la vida artística de Rafael Oliva, Florencio Aguilera, Juan y Emilio Borrego Ferrer, Angel D'Esury, Juan Fernández y Lola Martín.

El alcalde ayamontino, Alberto Fernández, comentó que este acontecimiento "hace justicia" y "refleja todo lo que supuso aquella exposición ya histórica celebrada en Bilbao hace 50 años; que puso en el mapa el movimiento pictórico que hoy todos conmemoramos”.

Por su parte, para el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, decía: “la escuela ayamontina ha sido un faro de creatividad, con un elenco que ha proyectado el arte de Ayamonte y de Huelva; dejando huella en numerosas generaciones y lugares”.

Enhorabuena a todos por tan extraordinaria actividad cultural, a la que también asistió la periodista Nieves Herrero. Decirte, querido y admirado amigo Rafael Oliva, que en cuanto pueda iré a Ayamonte para compartir contigo un ratito de charla y ver en vivo esos cristos de dos metros y tu "excusado" estudio de pintura, y... muchas gracias por la lata que te he dado.