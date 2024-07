Un poquito de Carnaval, Colombinas, Recreativo y.... playa

➡️ Me recordaba ayer un amigo que en la final del concurso de agrupaciones del Carnaval de Huelva, que tuve el honor de presentar, cuando hice subir al escenario del Gran Teatro de Huelva al presidente del Recreativo, Jesús Vázquez, para que presentase una de las comparsas le propuse, y el público de "la bombonera" lo acogió con una gran ovación, que, para el próximo año 2025, se incluyera en las bases del concurso la obligatoriedad de interpretar un pasodoble dedicado al Decano del Fútbol Español. El Club es una de las señas de identidad más significativas de nuestra tierra y le pedía al "presi" albiazul que fueran ellos los que otorgaran el premio al mejor pasodoble, a lo que accedió. Obviamente, esto tiene que decidirlo la FOPAC o el Ayuntamiento, quienes serán los máximos responsables de las carnestolendas de la capital el próximo año.

Aunque estemos en Colombinas bueno es recordarlo con tiempo para que no caiga la idea en el saco del olvido, pues en cuanto pase agosto ya estarán todas las agrupaciones ensayando y preparando sus repertorios.

Ahí está la propuesta, y como dicen los toreros, ¡Que Dios reparta suerte!

Jesús de Fariña

➡️ Ahora vamos con un toque colombinero para comentar que nuestro querido y admirado amigo, el polifacético, Jesús de Fariña, como ya hiciera el pasado año, ha montado su caseta en el recinto colombino, concretamente en los números 40, 41 y 42 de la calle Niña.

Para empezar las fiestas de nuestra tierra, Jesús ha organizado una cena de gala para la inauguración de las Colombinas que tendrá lugar el miércoles 31 de julio, a partir de las 9 de la noche, donde ha preparado un menú de lo más sugerente, con productos de nuestra tierra, a base de jamón y caña de lomo ibérico de bellota, carne "mechá", queso de oveja, gambas blancas de Huelva, langostinos de Sanlúcar, mejillones, chocos, bacalao y merluza frita, adobo, mini pastelitos.... y simpatía, que se sirve a raudales y no se cobra. Todo ello acompañado de vinos, cervezas y refrescos.

El precio es de 60 euros por comensal y se puede reservar en los teléfonos 615 060 238 y 649 966 947.

Reseñar, igualmente, que al final de la gran cena de gala habrá un concierto del gran artista Juani Mora, que estará acompañado por la guitarra de David Tena, en la percusión y batería Isidro Suárez y las voces y palmas de Laura Marchena y Víctor Carrasco.

Sin lugar a duda, todo un acierto para comenzar las fiestas colombinas con todo el arte del mundo.

Fariñita, eres un auténtico fenómeno y a buen seguro que, como el año pasado, pondrás el cartel de "no hay billetes", por lo que es importante reservar lo antes posible.

Manuel Gómez González

➡️ Al concejal socialista del ayuntamiento de Huelva, Manuel Gómez González, "Carnicerito", me lo he encontrado este fin de semana en la playa de El Portil. Iba muy apurado con su tabla de surf para disfrutar de los encantos de nuestro litoral, pero la verdad es que con la cantidad de gente que abarrotaba la playa (a pesar de la bandera roja) era difícil llegar al agua sin dar un porrazo a algún bañista, aunque Manolo iba muy pendiente en todo momento de no "arrollar" a nadie.

Estaba feliz y contento, pero estoy convencido que le gusta más las aglomeraciones de la Semana Santa que los de la playa, además estos "atascos" son por poco tiempo, pues ya llegará septiembre.

Manolo, que me ha dado mucha alegría saludarte.