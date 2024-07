Pepe da Rosa: "El paraje nacional Marismas del Odiel es un espectáculo de la naturaleza"

Hace unos días ha estado por el litoral onubense y he tenido la oportunidad de charlar con él un ratito para que los lectores de Diario de Huelva puedan conocer los motivos de esta aventura y cómo lo está llevando a cabo, por lo que la primera pregunta es obligada:

P. - ¿Pepe, qué está suponiendo para ti hacer esta serie de capítulos "De Puerto a Puerto"?

R. - Mira José Luis, está suponiendo un reto personal, una aventura... que al final ha tenido una dimensión que yo no había dibujado en mi cabeza. Son 35 días los que llevo fuera de mi casa metido en el barco, aguantándome yo mismo, soportándome. Es un ejercicio de paciencia, calma, contemplación... También es una sobredosis de tarea, aunque no llega al estrés, pues esto lo hago yo en solitario, tanto las grabaciones como las presentaciones, el montaje de los vídeos, vamos que es "demasiao". Esto es la parte mala, pero lo positivo lo supera. ¡Es la aventura de mi vida! Fíjate, todo esto quería hacerlo hace 30 años y por fin este año me he decidido, las vacaciones me las he comido enteras, pero encantado, pues está siendo apasionante. Conocer Andalucía desde el mar, vivir intensamente cada día, cada etapa, cada puerto, cada ciudad, conocer a sus gentes... La verdad es que es una experiencia maravillosa.

Instantánea durante la travesía "De puerto a puerto"

P. - De la costa de Huelva ¿qué es lo que más te ha impresionado?

R. - Si se llama impresión a cosas que no conocía posiblemente el paraje nacional Marismas del Odiel. Ten en cuenta que soy muy choquero, pues vivo en Isla Cristina y llevo mucho tiempo navegando, esta zona la conocía.

Mira, Sanlúcar del Guadiana es un pueblo que todo el mundo debería conocer. Es un pueblito con mucho encanto, como de dibujitos animados. Esa calma, esa paz, esa tranquilidad... es como si se parase el tiempo. Es un pueblo muy singular.

Luego está mi Isla Cristina, la ciudad donde vivo y a la que adoro.

Pero como impresión, lo que se dice impresionarme, el paraje nacional Marismas del Odiel. Es como decir ¡ostras! Esto lo tenemos aquí y el hombre no puede meterle mano, no puede estropearlo. Es un espectáculo de la naturaleza.

P. - ¿Qué destacarías de los puertos pesqueros de Isla Cristina y Punta Umbría?

R. - Son las dos lonjas más importantes de Andalucía. Ahí llega lo mejor de la mar y lo mejor de la mesa. ¡Hay que ver lo que se mueve ahí!, y "lo barato que es el pescado" pese al trabajo de los marineros, de los trabajadores, la dureza de la mar cuando se pone dura...Merece la pena acercarse a hablar con los pescadores y que los mismos te cuenten anécdotas vividas por ellos y como aman la mar. A mi me contaba uno, ya jubilado, que recordaba con mucho cariño los momentos del desayuno en la mar, tomando café en el barco y contemplando como sale el sol. Es bonito comprobar como aman la mar, como quieren el medio en que se desenvuelven.

También es bonito conocer toda la riqueza gastronómica que tiene nuestra costa, por lo que recomiendo una visita tanto por Isla Cristina como por Punta Umbría y que conozcan igualmente las lonjas, que son espectaculares.

P. - ¿Cómo valoras entonces la gastronomía de estas poblaciones de Huelva que estás visitando?

R. - Me he repetido siempre en este sentido. Personalmente creo que Huelva es la única provincia, por lo menos de España, que podría hacer una declaración de independencia, pues lo tiene todo, no le falta de "ná". Uno de los elementos claves de esta provincia es la gastronomía, tanto del interior como del litoral.

A mi me gusta mucho defender el "kilómetro cero", y creo que deberíamos todos hacer este ejercicio para ayudar a que les "cunda" más a productores, pescadores, agricultores..., tanto esfuerzo que hacen, sin esa cadena infinita de intermediarios que hace que al final. se disparen los precios. Bueno sería que los restaurantes fueran a la lonja, los clientes que adquiriesen nuestros productos... Iría todo mejor.

Por cierto, no me resisto a decir que con nuestros pescados y mariscos es muy difícil empatar.

P. - ¿Cómo surgió la idea de esa serie?

R. - Ya hace tiempo, concretamente 30 años, cuando me saqué el título de patrón de embarcaciones de recreo, lo que se llamaba "el titulín". En esa época me subí a un barco y vi por vez primera la tierra desde el mar. ¡¡Uff!!, esta perspectiva no la conocen toda la gente, salvo los que se suben en un barco, y ello me cautivó y ya entonces se me ocurrió el título para un proyecto televisivo, "Andalucía Puerto a Puerto", y lo registré.

Posteriormente lo presente a Canal Sur, aunque no llegó a buen puerto, nunca mejor dicho, pero seguí en mi empeño de recorrer Andalucía visitando todos sus puertos y que la gente se aficionara a la náutica, que no la viera como algo lejano como si fuera para millonarios, pues se puede disfrutar de la náutica de muchas maneras, se tenga la economía que se tenga, y conocer nuestras costas desde el mar. Es algo que se me metió en la cabeza y ahora estoy cumpliendo ese sueño después de 30 años.

Mira José Luis, yo tengo dos pasiones, navegar y contar cosas, entonces se me mezclaron, me propuse hacerlo y así nace "Andalucía, Puerto a Puerto".

P - ¿A qué lugar de los que has visitado en Huelva volverías a nivel personal?

R. - Te lo digo claro. No es que volvería sino que volveré seguro a Isla Cristina que, como te he comentado antes, es donde vivo y donde está mi familia, que hace más de un mes que no veo, y además estoy deseando llegar para comerme unas buenas gambas, que ya las estoy echando de menos.

Instantánea durante la travesía "Andalucía, de puerto a puerto"

P. - ¿Se os han presentado muchos inconvenientes en el rodaje?

R. - Te lo digo en singular, pues esta es una aventura que hago en solitario donde el inconveniente principal es estar en un medio como es el mar, al que no puedes controlar, no es una carretera donde puedas decir por aquí voy o por allí vengo. El mar tiene su propia libertad y uno no controla el tiempo, la climatología... Fíjate, este verano está siendo un poco extraño y el buen tiempo no ha llegado hasta entrado el mes de julio, y eso ha condicionado bastante.

En la primera etapa, tuve por culpa mía un inconveniente, pues bajando por el río Guadiana, por un despiste, me salí del canal navegable y embarranqué, por lo que estuve cerca de 12 horas esperando que bajara la marea y la subida de la siguiente para que el barco saliera a flote y poder seguir navegando. Fue muy desagradable, pues además tenía miedo que al barco le pasase algo al quedarse prácticamente sin agua. Cuando bajó la marea, el barco estaba totalmente volcado y en tierra.

Esto no se trata de una aventura que salga a navegar y jugarme la vida. Si hay un día de mal tiempo, me quedo en tierra y no navego.

En La Alcaidesa, en La Línea, estuve 4 días, pues hacía un poniente de narices que no había quien cruzara el estrecho. Ese ha sido el mayor inconveniente, pero por el contrario conocí a personas encantadoras de dicha localidad.

P. - ¿Qué es lo más positivo que sacas de esta experiencia náutica?

R. - Lo más positivo es que estoy a punto de cumplir un sueño. De vencer un récord a nivel personal, pues son muchos los días que llevo solo viviendo en un barco, el cual no es muy grande, con sus incomodidades... Me ha encantado el conocimiento que voy a tener ahora de 16 puertos: Sanlúcar de Guadiana, Ayamonte, Isla Cristina, Punta Umbría, Mazagón, Chipiona, Puerto Gelves, Rota, Puerto Sherry, Barbate, La Alcaldesa, La Duquesa, Manilva, Estepona, Marbella, Benalmádena, El Candado, La Caleta de Vélez. Muchos de ellos ya los conocía, pero vivirlos así, en solitario, conviviendo con la gente de cada sitio, con los directores de sus puertos, los pescadores, los restauradores de pequeños bares y restaurantes, los que enseñan a los niños y niñas a navegar, los que trabajan en las lonjas, los empresarios de actividades náuticas...

Instantánea durante la travesía "Andalucía, de puerto a puerto"

Compañero, llevo las alforjas de mis conocimientos hasta arriba. Ahora me tocará deglutir todo esto, asimilarlo, valorarlo...

Estoy muy orgulloso y encantado de lo que he hecho. Es algo que tenía que hacer y lo he conseguido, y eso es lo más positivo sin ninguna duda. Es la finalización de un reto, esperando que cuando estén todos los capítulos montados y se emitan la gente disfrute, lo mismo que lo he hecho yo a la hora de llevarlo a cabo.

Asimismo, espero haber sido capaz de contagiar a los seguidores del canal la pasión por navegar, la pasión por Andalucía y conocerla desde el mar.

Estimado Pepe, me ha encantado este ratito de "cháchara" que hemos mantenido. Me alegro un montonazo que estés consiguiendo esta serie de capítulos que tienen como objetivo dar a conocer, difundir... nuestros puertos.

Nuestro deseo, desde Diario de Huelva, es que el público te siga a través de tu canal de YouTube https://www.youtube.com/@AndaluciaPAP, que se suscriban y que ayuden a potenciar una tierra tan especial y llena de atractivos y encantos como es Andalucía.

Enhorabuena por esta iniciativa.