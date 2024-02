Manuel Muñoz: "Mi proyecto musical lo titulo Oxígeno, pues creo que vivimos muy deprisa"

Manuel Muñoz, nuestro artista invitado del día de hoy, realiza su primer crowfunding en 2015, donde encontró una manera muy innovadora con la que poder financiar lo que sería su primer trabajo en solitario: “Independiente”. Un camino artístico independiente 100% donde empezaba a colocar su nueva forma de expresar su música, encabezado por su primer single “Respírame”.

En 2016 se presenta la oportunidad de participar en el talent show “La Voz 4”. Esto fue una ventana mágica donde, con su versión del tema “Capitán Tapón” de Alejandro Sanz, fue trending topic en diferentes redes sociales. Tras su paso por el programa, Manuel realizó un concierto como telonero de Alejandro Sanz en su gira “Sirope” en el Wizink Center de Madrid, frente a 18.000 personas. Dos años más tarde, Alejandro Sanz vuelve a contar con él para realizar los coros de su disco titulado “Sanz”.

En 2018 vuelve a realizar un crowfunding para financiar su segundo trabajo en solitario, titulado “En Cuarentena”. En este proyecto tiene la suerte de contar con la colaboración de Andreas Lutz y Miguel Poveda. Este último disco, encabezado por el single “Yo me quiero a mí”, fue número 1 en varias emisoras musicales.

En el año 2019, Manuel lanza cuatro singles a nivel digital para finalizar una etapa de crecimiento artístico y humano. En 2020, con la llegada del Covid-19, Manuel decide tomar un respiro musical retirándose momentáneamente para poder oxigenarse y crear un nuevo proyecto, sin pautas de tiempo y con total tranquilidad.

Después de tres años de trabajo de estudio, composición y reencuentro, Manuel renace con este nuevo proyecto titulado “Oxígeno”, un trabajo compuesto por seis canciones que conforman la unión de los 17 años de carrera musical. “Oxígeno” es paciencia, verdad, miedo, dolor, ilusión, desengaño... Es reencontrarse con uno mismo aprendiéndose a escuchar y tomando distancia para poder llegar con más fuerzas y entregar la verdad en forma de canción. “Oxígeno” es tierra, es fuego, es agua y es aire. “Oxígeno” es vida, la nueva vida que Manuel Muñoz ha sabido digerir y madurar para estar de nuevo aquí. El primer single es “Llévame”, compuesta por el propio Manuel Muñoz y producida por él junto a Pedro Pimentel, es una declaración de amor en toda regla con toda la esencia de la música del artista. “Llévame” está disponible en todas las plataformas digitales desde el 18 de enero.

Manuel Muñoz

Hace unos días ha pasado por nuestra capital para promocionar su nuevo trabajo, y hemos tenido la oportunidad de echar un ratito de charla donde el artista contestaba así a nuestras preguntas:

P. - ¿Cómo definirías tu música?

R. - Es como una mezcla de todo lo que he vivido dentro de la música: flamenco, pop, de cantautor... un estilo muy sureño.

P. - ¿Cuál es el registro que más te gusta?

R. - Me gusta mucho el flamenco, pero unido al pop, me encanta.

P. - ¿Quiénes son tus referentes musicales?

R. - Alejandro Sanz y Ricardo Arjona, son los que más me inspiran.

P. - ¿De niño que soñabas ser?

R. - Futbolista. Toda la vida he estado federado. Jugué en Los Mares C. F., en mi barrio de Sevilla, también lo hice en el Nervión, incluso hice una prueba con el Sevilla, pero me falto un poquito de seriedad para dedicarme a este deporte.

Como me gustaba mucho la música, y mis padres me regalaron un piano, empecé a investigar y componer mis primeras canciones. Al principio me lo tomé como un hobby, pues no pensaba que pudiera vivir de la música, pero ya ves, ahora es mi profesión.

P. - ¿Con qué personaje te hubiese gustado cenar y qué le hubieses preguntado?

R. - Con Michael Jackson, y hablaría de su forma de concebir su música y de su indudable arte.

Te diré que con Alejandro Sanz sí lo he hecho y hemos hablado mucho de la vida de la música, del sacrificio, y desde luego de disfrutar también de las metas conseguidas.

P.- ¿Dedicas mucho tiempo a las redes sociales?

R. - Es esencial echarle muchas horas a las redes, pues ahí es donde se mueve todo, hoy en día no queda más remedio.

P. - ¿Cuáles son tus metas en la música?

R. - En la música, cuando se empieza, es como en el fútbol, que quieres jugar en el Real Madrid o en el Barcelona, pero si puedes jugar por ejemplo en el Cádiz tampoco estaría mal.

P.- ¿Aparte de la música te dedicas a alguna otra actividad?

R. - Yo soy sanitario, he trabajado con ambulancias y en un hospital de salud mental, pero en estos momentos me dedico en cuerpo y alma a este proyecto musical. En los tres últimos años he estado oxigenándome mucho de la vida, pues creo que vivimos muy deprisa, sin darnos cuenta mucha veces que tenemos que pararnos, cuidarnos un poquito emocionalmente de salud mental y colocar cada cosa en su sitio para poder seguir avanzando, pues muchas veces vamos tan rápidos que no disfrutamos, no sentimos la verdad de las cosas.

P. - ¿Tu proyecto musical cómo lo llevas?

R. - Este proyecto se llama "Oxígeno" , como te he comentado antes, y en principio son seis temas que pienso sacar durante 2024. En los cuatro primeros meses voy a poner en el mercado uno cada mes, donde llevo colaboraciones. Si a final de año todo ha ido "guay" editaré un disco con todos los temas.

P. - ¿Tienes muchas actuaciones?

R. - Aunque en estos momentos estoy muy centrado en la promoción de mi proyecto "Oxígeno", el día 2 de marzo estaré en la "Sala Mía", de Huelva, donde la entrada es gratuita por invitación que hay que recoger en la propia Sala, y te puedo asegurar que los que vengan a verme se lo van a pasar muy bien.

Tengo, asimismo, otras actuaciones que se están cerrando y que van surgiendo con muy buenas vibraciones.

Manuel, me ha dado mucha alegría conocerte, echar este ratito de charla contigo, verte feliz y desprendiendo buen rollo y mejores vibraciones.

Manuel Muñoz juto con Camacho

Te deseo toda clase de éxitos.