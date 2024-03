"Mantita y peli", el nuevo éxito del onubense Moisés Losada

Comenzó su travesía musical influenciado por su Huelva natal, fusionando diferentes estilos con talento y creando canciones que lo han hecho destacar en la escena local y lo catapultaron a recibir atención a nivel nacional.

Después de un breve parón, Moisés reaparece a través de la composición con una canción que redefine su estilo, "Mantita y peli", una oda conmovedora que te engancha a las cosas simples de la vida, una melodía que captura la esencia de la felicidad en lo cotidiano."Mantita y peli" revela la madurez artística de Moisés mostrando su habilidad para transmitir emociones genuinas a través de su música con letras que exploran la alegría de los momentos sencillos de la vida, con una instrumentación y producción que abraza los sonidos orgánicos.

Moisés Losada ha logrado crear una canción que resuena y se dirige a una audiencia ávida de autenticidad, con la capacidad de expresar la belleza de lo cotidiano con un talento musical innato. Este single no solo marca un cambio y un crecimiento musical en Moisés sino que también establece un nuevo capítulo en su carrera, donde la sinceridad y la conexión emocional se convierten en pilares fundamentales de su arte. A medida que el público se sumerja en su nueva canción descubrirá a un Moisés que se presenta como un contador de historias cuya evolución artística continúa sorprendiendo y cautivando a aquellos que tienen el placer de escucharlo.

Cuando llega Moisés a nuestro punto de encuentro, con su guitarra a cuestas, lo veo radiante de felicidad y con ganas de contarme cosas de su vida profesional. Aunque, como no podía ser de otra manera y debido a venir de donde viene familiarmente, su vida personal también forma parte de esta entrevista, la cual después de saludarnos comienza así:

Moisés con su guitarra a cuesta

P. - ¿Cómo nace "Mantita y peli"?

R. - Es un título que se me ocurrió hace pocos meses, donde dejo claro que no hace fata un jet privado ni grandes lujos para ser feliz estando a gusto con tu pareja en casa. Es como un viaje pero en casa, donde voy de la cocina al salón con pasaporte al sofá para ver mi serie favorita.

Con ello, yo que vengo de la nueva generación de artistas que estamos creando la nueva música, pretendo transmitir que la vida es mucho más sencilla y real.

P. - ¿Cómo es tu música?

R. - Tengo muchas mezclas. Soy de Huelva, onubense por los cuatro costados, y llevo por bandera esta tierra. Por lo tanto, vengo del flamenco, de una familia de artistas, como mi tío Emilio Losada, de Marismeños, Eva la "Yerbabuena", una gran bailaora... Mi música, al final, es la de intentar dar un mensaje constructivo, tanto cuando hablo de amor o desamor, y donde cuento cosas cantando.

He sacado baladas románticas, rumbas flamenquitas.. Todos mis temas pueden verse en mis videoclips en YouTube o seguirlo en mis redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter.

P. - ¿Cuándo comienzas a cantar y qué te indujo a ello?

R. - Desde chiquitito. Mi abuelo Félix Losada, que era "practicante" en la Isla Chica, pero al mismo tiempo componente de la Orquesta Molero, mi tío Emilio, mi padre, que también toca la guitarra muy bien... Pues fíjate, rodeado de artistas siempre. Ellos me inculcaron ese venenillo y a los 5 años ya tocaba el piano y la guitarra. Fui al concurso de Teresa Rabal, "Veo veo", interpretando un tema de Paco de Lucía.

Siempre he estado bebiendo de buenas fuentes de la música.

P. - ¿Entonces de chico que querías ser artista o futbolista?

R. - Jajajaja. Yo jugaba al fútbol, me gustaba mucho mi Recreativo, pero siempre estaba cantando. Recuerdo que mi madre, que es peluquera en la Isla Chica, me ponía en una sillita a cantar la Macarena, entonces con 4 o 5 añitos ya ponía posturas con mi guitarra. Mis padres siempre me inculcaron el amor por la música.

Moisés Losada

P. - ¿Qué significa para ti Huelva?

R. - ¡Ufff! Son mis raíces, son mis amigos, es comida, es luz... Gran parte de mi vida es Huelva, aunque con la música ahora estoy viviendo en Cádiz, donde tengo mi estudio, donde grabo, mis músicos, mis compañeros... A parte he vivido también en Madrid y Barcelona, pero al final siempre me tira mucho mi Huelva, y los huevos de chocos, como siempre suelo decir.

P.- En una entrevista que le hice a tu primo Emilio me decía que él se había criado detrás de los escenarios ¿A ti te ha pasado igual?

R.- A mí me ha pasado lo mismo. Además, yo estuve con Marismeños en una gira tocando el piano y también formé parte del grupo Calle Botica.

P. - ¿Dedicas mucho tiempo a las redes sociales?

R. - Nos lo demanda la vida, pues en caso contrario no eres visible. Desgraciadamente le echamos mucho tiempo.

P. - ¿Quienes son tus referentes profesionales y personales?

R. - Soy como un puzzle, yo recojo de todo un poquito. Me gustan Marismeños, Senderos, Sal Marina, Alejandro Sanz, los boleros de Armando Manzanero... Me encanta mucho lo antiguo.

A nivel personal, mi referente es mi madre, que me ha enseñando los principios de como saborear la vida.

P. - ¿A qué dedicas el tiempo libre?

R. - A surfear, me encanta el surf, por eso también vivo en Cádiz, pues allí hay muchas olas. Además, necesitaba salir de Huelva, y me he acoplado muy bien en la Tácita de Plata.

Moisés Losada

P. - ¿Has tenido relación con el carnaval gaditano?

R. - Indirectamente, pues compongo muchas canciones con un autor conocido e importante de aquella tierra como es Raúl Cabrera, quien está en la comparsa del desparecido Juan Carlos Aragon. Con Raúl he vivido lo bonito del carnaval.

Tengo que decirte que en Huelva salí un año en una Chirigota que se llamaba "La comparsa mixta segoviana", pues mi padre ha estado toda la vida en la peña Playa la Gilda.

Y te voy a contar otra cosa referente a la fiesta del disfraz, en Cádiz, cuando se habla del carnaval de Isla Cristina siempre dicen: "¡Cuidado!, que allí hay calidad y un buen carnaval".

P. - ¿Quieres añadir algo más?

R. - Hacer hincapié en que los aficionados a la música escuchen y disfruten con mi nuevo tema "Mantita y peli", que está teniendo un gran éxito, de lo cual me siento muy satisfecho.

Moisés, ha sido toda una gozada echar contigo este ratito de cháchara y que cuentes, para los lectores de Diario de Huelva, todos los detalles de tu situación actual dentro de la música. Desearte toda clase de éxito.