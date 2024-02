José Miguel Otero: "Estoy agradecido de poder compartir mi voz con el mundo"

José Miguel Otero recibió sus primeras lecciones musicales de su madre, y luego comenzó sus estudios en la Escuela municipal de su pueblo. Años más tarde se traslada al Conservatorio profesional Javier Perianes de Huelva, donde termina sus estudios de trompeta y canto. En los años 2020 y 2021 colaboró como director de coro de la Asociación CEIJA, y en 2022 tuvieron lugar dos hechos relevantes en su corta, pero intensa, trayectoria profesional: la selección en el proyecto World Music Exchange, en el que vivió un intercambio artístico que culminó con un concierto en Taranto (Italia) cantando Otero ‘Caruso”, de Lucio Dalla, y ‘Granada’, de Il Volo; y su selección en el programa ‘La Voz’, de Atresmedia.

José Miguel Otero

Recientemente, el 10 de junio de 2023, el jurado de ‘Tierra de talento’, en Canal Sur TV, aprobó por unanimidad su paso a la gran final del concurso. Como méritos a destacar, especialmente en las dos primeras etapas del concurso, este joven tenor recibió el llamado “Sobre DORADO”, es decir, el mejor de toda la noche, siendo su vídeo de los desafíos el más visto de toda la presente edición del programa: “Una locura de interpretación”, según Pastora Soler, “Uno de los mayores descubrimientos de Tierra de talento”, para Jesús Reina o un "Fenómeno de la naturaleza’" para Manu Sánchez. Así definen a José Miguel Otero tras la versión lírica que hace de la "Nana del caballo grande" de Camarón.

Como géneros musicales a destacar, José Miguel lleva a cabo el mítico Classical Crossover, desde la cuna de la lírica llevado a la historia del flamenco andaluz, pero siempre con su voz de Tenor Dramático.

Una vez hecha la presentación de este joven, ya consagrado artista, entramos en faena con la entrevista que comenzamos así:

P. - ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo en el mundo de la musica?

R. - En mi opinión, la situación que estamos viviendo en el mundo de la música en 2024 es realmente interesante y desafiante. La industria musical ha experimentado un cambio significativo en los últimos años, principalmente debido a la influencia y la evolución de la tecnología.

Por un lado, tenemos el surgimiento de plataformas de streaming que han transformado la forma en que consumimos música. Esto ha brindado una mayor accesibilidad y comodidad para los oyentes, pero al mismo tiempo ha planteado desafíos para los artistas y sellos discográficos en términos de ingresos y derechos de autor.

Además, el auge de las redes sociales y las plataformas digitales ha permitido a los artistas promocionar su música de forma independiente y llegar a un público global sin necesidad de las grandes compañías discográficas. Esto ha democratizado el acceso a la industria musical y ha dado lugar a la aparición de nuevos talentos que antes no tenían la oportunidad de ser escuchados.

P.- ¿La mejor y peor decisión de tu vida?

R. - La mejor decisión de mi vida fue, sin duda, seguir mis sueños y perseguir mi pasión. Decidí dejar mi trabajo estable y lanzarme a emprender mi propio negocio. Aunque fue arriesgado, me ha permitido crecer personal y profesionalmente y no me arrepiento en lo absoluto. Esta decisión me ha llenado de satisfacción y me ha dado la oportunidad de construir una vida que amo.

Por otro lado, la peor decisión de mi vida fue postergar mis metas y conformarme con una situación que no me hacía feliz. Durante mucho tiempo me dejé llevar por el miedo al fracaso y por la comodidad de lo cotidiano. Esto me impidió alcanzar mi máximo potencial y me generó una gran frustración. Afortunadamente, aprendí de esta experiencia y hoy en día valoro cada oportunidad que se presenta y no temo enfrentarme a nuevos desafíos.

P. - ¿Podrías vivir sin teléfono móvil?

R. - Sí, es posible vivir sin teléfono móvil en la actualidad. Aunque los teléfonos móviles se han vuelto una parte indispensable de nuestras vidas no son indispensables para nuestra supervivencia. En el pasado, las personas vivían sin la necesidad de estar constantemente conectadas, y hoy en día aún existen personas que deciden prescindir de este dispositivo.

Vivir sin teléfono móvil implica ciertos desafíos, ya que muchas actividades cotidianas se han vuelto más accesibles y convenientes a través de los smartphones. Sin embargo, existen alternativas para comunicarse y realizar muchas tareas sin depender exclusivamente de un teléfono móvil. Por ejemplo: se pueden utilizar teléfonos fijos, correo electrónico, cartas o incluso hablar en persona para mantenerse en contacto con otros.

P. - ¿Qué proyectos tienes cara al futuro?

R. - Como tenor de ópera tengo varios proyectos en mente para mi futuro en la música. Uno de mis principales objetivos es seguir perfeccionando mi técnica vocal y ampliar mi repertorio operístico. Para lograr esto planeo trabajar con maestros y entrenadores de renombre internacional quienes me ayudarán a pulir mi técnica y desarrollar mi expresividad artística.

Por otro lado, me gustaría colaborar con otros músicos y artistas de diferentes disciplinas. Crear proyectos multidisciplinarios en los que se fusionen la ópera, el teatro, la danza y otras formas de expresión artística es algo que me entusiasma y creo que podría atraer a un público más amplio y diverso.

P. - ¿Qué te indujo dedicarte al mundo de la música?

R. - La pasión por la música y el deseo de expresarme artísticamente fueron los principales motivos que me llevaron a dedicarme al mundo de la música. Desde muy joven encontré en la música una forma de comunicación profunda y emotiva, capaz de transmitir mensajes y emociones de manera única. Además, la posibilidad de crear composiciones originales y explorar diferentes géneros musicales despertó mi curiosidad y me impulsó a seguir este camino.

Asimismo, el impacto que la música puede tener en las personas también fue determinante en mi decisión. La música tiene el poder de conectar a las personas, de alegrar corazones, de evocar recuerdos y de ser un refugio en momentos difíciles. Quise formar parte de ese poder transformador y aportar mi propio estilo y mensaje a través de mi música.

P. - ¿Con qué edad empezaste a cantar?

R. - Comencé a cantar a una edad temprana, aproximadamente a los cinco años. Desde entonces, he estado desarrollando mi pasión por la música y perfeccionando mis habilidades vocales. A lo largo de los años, he tenido la oportunidad de participar en diferentes eventos y concursos donde he podido mostrar mi talento. La música siempre ha sido una parte importante de mi vida y estoy agradecido de poder compartir mi voz con el mundo. Sigo dedicando tiempo y esfuerzo para seguir mejorando como cantante y seguir creciendo en esta pasión que tanto amo.

P. - ¿Qué tiene de apasionante la música?

R. - La música tiene varios aspectos apasionantes que la hacen una forma de expresión universalmente reconocida y emocionalmente cautivadora. Primero, la música tiene la capacidad de evocar emociones y generar una respuesta emocional inmediata en las personas. A través de sus melodías, ritmos y armonías, la música puede transmitir alegría, tristeza, nostalgia, amor y una amplia gama de sentimientos humanos.

Además, la música es una forma de comunicación sin barreras lingüísticas.

P. - ¿Qué tipo de música te gusta más interpretar?

R. - En el mundo de la ópera y la música clásica me gusta interpretar diversos tipos de música que abarcan diferentes géneros y estilos. La ópera tiene una amplia variedad de repertorio, desde arias emocionantes hasta dúos conmovedores y coros grandiosos. En cuanto a la música clásica, me atrae especialmente la interpretación de sinfonías, conciertos y música de cámara.

En términos de géneros operísticos, disfruto interpretando tanto ópera italiana, como Verdi y Puccini, como ópera alemana, con compositores como Wagner y Strauss. Cada uno de estos estilos y compositores ofrece diferentes desafíos técnicos y emocionales, lo cual enriquece mi experiencia interpretativa.

P.. - ¿Se valora en Huelva, en su justa medida, a los artistas de esta tierra?

R. - En Huelva se valora a los artistas de esta tierra en su justa medida. Esta ciudad cuenta con una rica y diversa escena artística, y se reconoce el talento y la contribución de los artistas locales.

Tanto en el ámbito de la música, la danza, el teatro, las artes plásticas, como en otras formas de expresión artística se ofrece apoyo y reconocimiento a los creadores onubenses. Existe un amplio abanico de espacios culturales, galerías de arte, teatros y festivales donde los artistas pueden mostrar su trabajo y encontrar oportunidades para crecer y desarrollarse profesionalmente. Además, en Huelva se organizan eventos y exposiciones que ponen en valor el talento local y fomentan el intercambio cultural.

P. - ¿Qué significa para ti Huelva?

R. - Para mí Huelva, mi tierra, representa un lugar lleno de historia, belleza natural y cultura.

Situada en la costa suroeste de España representa historia, diversidad natural, cultura y tradiciones arraigadas. Es un lugar que ofrece una amplia gama de experiencias y maravillas para descubrir.

R. - ¿Qué recuerdos de tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. - Durante mi niñez en Gibraleón guardo muchos recuerdos especiales. Recuerdo pasear por las calles estrechas del pueblo, disfrutar de las fiestas locales y saborear la deliciosa comida tradicional. También recuerdo la belleza del entorno natural que me rodeaba, con sus extensos campos y el río que atravesaba el pueblo.

En cuanto a mis sueños para el futuro en el mundo del cante siempre tuve una pasión por el flamenco. Desde muy pequeño, soñaba con convertirme en un reconocido cantante lírico flamenco y compartir mi música con el mundo. Aspiraba a transmitir emociones a través de mis interpretaciones y ser reconocido por mi talento y dedicación.

P. - ¿Cuáles son tus aficiones preferidas y a qué dedicas el tiempo libre?

R. - Mis aficiones musicales favoritas son el pop, el jazz y la música clásica. Me encanta explorar diferentes géneros y estilos, y disfruto de la diversidad que la música tiene para ofrecer.

Cuando compongo música en mi tiempo libre me sumerjo en un mundo de creatividad y expresión. Dedico muchas horas a experimentar con melodías, armonías y ritmos, buscando crear piezas únicas y significativas. La composición musical me permite transmitir mis emociones y pensamientos a través de la música, y encuentro una gran satisfacción en el proceso creativo.

P. - ¿Con qué personaje te gustaría compartir una cena y qué le preguntarías?

R. - Me encantaría compartir una cena con el renombrado tenor Plácido Domingo, una leyenda en el mundo de la música lírica. Durante la cena le preguntaría sobre su trayectoria profesional y sus experiencias en el escenario. Me interesaría conocer más sobre su enfoque artístico y cómo se ha preparado para interpretar papeles icónicos en óperas de renombre mundial. Además, le preguntaría sobre las motivaciones que lo han impulsado a mantenerse activo y seguir brillando en su carrera después de tantos años. Sería fascinante poder conversar con Plácido Domingo y aprender de su vasta experiencia en el ámbito de la música lírica.

P- ¿Quiénes son tus referentes personales y profesionales?

R. - Mis referentes personales en la música actual lírica son varios artistas que han dejado una marca significativa en este género.

Entre ellos destacan Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Plácido Domingo y José Carreras, conocidos como los "Tres Tenores". Estos talentosos cantantes han llevado la música lírica a un nivel mundial y han inspirado a una nueva generación de artistas.

Además, también admiro a artistas como Anna Netrebko, Jonas Kaufmann y Elina Garanca, quienes han demostrado una increíble versatilidad y talento en el escenario lírico.

P - ¿Qué es para ti la felicidad?

R. - La felicidad es un estado de bienestar social donde nos sentimos satisfechos y plenos en diferentes aspectos de nuestra vida. Cada persona tiene su propia definición y camino hacia la felicidad, y es importante cultivar una actitud positiva y estar abiertos a los cambios y aprendizajes donde poder encontrarla.

P. - ¿Cuál es tu mayor deseo en estos momentos?

R. - Mi mayor deseo en estos momentos como cantante es poder seguir creciendo y evolucionando en mi carrera artística, alcanzando nuevas metas y conquistando nuevos escenarios. Anhelo poder tener la oportunidad de conectar con diferentes audiencias a través de mi música y transmitir emociones y mensajes que puedan impactar positivamente en la vida de las personas. Aspiro a explorar diferentes géneros musicales y experimentar con nuevas formas de expresión, siempre buscando la excelencia en cada una de mis interpretaciones. Además, deseo poder colaborar con reconocidos artistas y productores, aprendiendo de su experiencia y enriqueciendo mi propio estilo.

P. - ¿Te gustaría que la zarzuela tuviera un mayor protagonismo dentro de la música en España?

R. - La zarzuela es una forma de música y teatro que tiene una rica tradición en España. A lo largo de los años, ha mantenido su relevancia y ha sido apreciada por muchos amantes de la música. Sin embargo, en comparación con otros géneros musicales puede considerarse que la zarzuela ha tenido un papel más limitado dentro de la escena musical española en los últimos tiempos.

Si bien es importante respetar y promover la diversidad de géneros musicales en España, se podría argumentar a favor de un mayor protagonismo para la zarzuela. Esta forma de expresión artística tiene un valor cultural significativo y destaca por su combinación única de música, teatro y danza. Además, la zarzuela cuenta con una gran tradición en España y ha producido obras maestras memorables y reconocidas internacionalmente.

José Miguel, ha sido todo un honor y un lujazo este ratito de charla que hemos mantenido y desde luego te deseo tengas un gran poder de convocatoria y mucho éxito artístico, el próximo jueves 29 de febrero, en tu actuación en el marco incomparable del Gran Teatro de Huelva.