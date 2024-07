Huelva protagonista en el trofeo "Antonio Puerta"

Este pasado fin de semana, el Sevilla F. C. y el conjunto de Arabia Saudí, Al-Ittihad, de Karim Benzemá, han disputado el trofeo Antonio Puerta. Este encuentro ha servido para el debut del colegiado onubense Alejandro Quintero González como árbitro de Primera División, que estuvo acompañado por sus compañeros en las bandas, Martínez Serrato y García Lozano, ambos perteneciendo al comité técnico de Huelva, actuando como cuarto árbitro Gonzalo González, este último natural de Sevilla, pero que está colegiado en Madrid.

A este partido estuvo invitado el que hasta hace pocas fechas ha sido el "mandamás" de los árbitros onubenses, Rafael Flores Delegado, el gran protagonista del resurgir de los "trensillas" de Huelva, quien acudió al estadio Ramón Sánchez Pizjuan con Rebollo Villegas, Felipe Mejías y Emilio Muñoz.

Alejandro Quintero en su debut como árbitro de Primera División.

Rafael me contaba muy emocionado y agradecido que desde que les llegó la designación de este partido, tanto a Alejandro Quintero como a José García Lozano, se pusieron en contacto él ya que era el debut del árbitro principal como árbitro de primera división. Les manifestaron que les gustaría mucho que estuviera en el partido, por lo que le enviaron la entrada y, como no podía ser de otra manera, Rafael no podía faltar.

Me contaba, igualmente, que todo fue muy emotivo y con mucho sentimiento, desde que se cantó en el estadio el himno del centenario del Sevilla, que hiciera Javi "El Arrebato", como el encuentro con los colegiados después del partido de familiares y amigos de Alejandro, que fue cuando Rafael y sus acompañantes se vinieron para Huelva. Lo calificaron como una noche inolvidable que quedará en el recuerdo y que no lo olvidará nunca, pues el trato en todos los sentidos fue excepcional.

Como primicia, me decía que se están haciendo gestiones, y ojalá lleguen a buen puerto, para que Alejandro Quintero arbitre el Trofeo Colombino entre el Recreativo de Huelva y Córdoba.

Ni que decir que me alegro un montón del debut de Alejandro como árbitro de la liga de las estrellas, pero igualmente de lo conseguido por Rafael durante su mandato como máximo responsable del comité técnico de árbitros de Huelva, que por primera vez en la historia ha logrado que asciendan a lo más alto del arbitraje español dos miembros de la delegación de Huelva: Alejandro Quintero como colegiado principal y José García como juez de línea.

Hay que reseñar que en la temporada 1991/92, el colegiado onubense Abilio Caetano Bueno fue árbitro de Primera División, pero lo hizo con componente del comité de Sevilla.

Chema Riquelme

➡️ Cambiando el tercio, que dirían los taurinos, destacar que el artista onubense Chema Riquelme ha realizado el cartel anunciador de la feria de la sevillana localidad de Bormujos de este año, concretamente del 28 de agosto al 1 de septiembre.

En este caso, para la confección de esta obra se ha basado en la amistad y en vivir momentos bonitos con gente que queremos. Vuelve Chema a coger los colores de la bandera de la ciudad. La soltura en las pinceladas hace que el dinamismo envuelva toda la obra, que ha titulado "COLOR Y FERIA".

Chema, que me confesaba hace unos meses en una entrevista que de cara al próximo año iba a descansar de hacer carteles, pero no creo que vaya a cumplir su promesa, pues de cara al carnaval serrano de Aracena ya ha sido elegida una obra suya, que titula "COLOR DE MI BANDERA", donde ha realizado una composición utilizando los colores de la bandera de Aracena con la limpieza de tres elementos: la flamenca, el monumento a las aguaoras.

El propio Riquelme se expresaba así en relación este cartel anunciador: "he terminado una composición de mucha soltura donde se puede apreciar lo que he disfrutado pintando esta obra".

Enhorabuena querido amigo.