Unas Fiestas Colombinas de cine

Sin lugar a dudas, había mucha expectación por ver las novedades de la nueva edición de las Fiestas Colombinas, que pronto fue dejando muy buen sabor de boca a las personas que se acercaron al recinto para disfrutar de una velada en la que se inauguraba el alumbrado, el cual ha causado una gratísima impresión, sobre todo la "portá", una replica de la Parroquia de La Purísima Concepción, muy conseguida.

El pistoletazo de salida ofreció una gran salva de fuegos artificiales, acompañado de una selecta música, que resultó espectacular, por lo que no era de extrañar que la alcaldesa de la capital, Pilar Miranda, y el concejal de festejos, Nacho Molina, fueran muy felicitados por cuantas personas se acercaban a ellos a saludarlos.

Pilar Miranda y el concejal Alfonso Castro

La ubicación del recinto ferial ha cambiado y las casetas tienen un estilo más abierto y elegante. Desde el minuto uno, las calles del recinto mostraban una aspecto espectacular, con un lleno total, dejando un gran colorido, con un alumbrado muy conseguido.

Una vez concluído el protocolo de la puesta de largo de las Colombinas 2024, las autoridades presentes e invitados de colectivos de la ciudad, marcharon a la caseta de exposiciones dedicado este año al 50 aniversario del festival de cine Iberoamericano.

Allí pudimos saludar a la alcaldesa Pilar Miranda, feliz y contenta por como se había desarrollado el acto de apertura, estuvo en todo momento de lo más atenta con las personas que acudieron al coctel que se ofreció para celebrar el inicio de las fiestas. Sin lugar a dudas una gran anfitriona. Junto a ella estaba Alfonso Castro, con quien estuve un momento hablando de fútbol.

Todo eran felicitaciones para el concejal de Cultura

Radiante de felicidad, fruto del buen trabajo realizado, estaba el concejal de cultura y festejos, Nacho Molina, que no paraba de recibir felicitaciones, lo que agradecía de manera efusiva. Estaba en todo momento acompañado de su pareja, la encantadora Elena Vélez, y lo vimos disfrutando de lo lindo. Sin lugar a dudas, le queda un buen trabajo durante estos días, pues Nacho es de los que le gusta acercarse por el escenario de Colombinas y por la caseta municipal. Con ellos estaba también el concejal, José Manuel Moreno, a quien se le notaba la cara de felicidad que tenía, y estuvo asimismo atendiendo a los invitados.

González, Doña y Ortuño

Pendientes de todo lo que ocurría a su alrededor, como no podía ser de otra manera, pudimos saludar a Nacho González, director de la Cadena COPE en Huelva, quien celebraba el día de su onomástica, quien estaba acompañado por el director de la Cadena SER, Miguel Doña y el de Onda Cero, Jaime Ortuño, este último, tomando cervecita sin alcohol, pues tenía que volver a Ayamonte, que es donde está pasando sus vacaciones estivales.

Los tres no pararon de darle a la "viperina" en toda la noche, eso sí y de dar buena cuenta del abundante y variado "pitisco" que ofrecieron.

Davir Toscano, Jaime Pérez, María de la O y Susana Duque

El presidente de la Diputación Provincial, David Toscano, que es la amabilidad personalizada, se lo pasaba en grande, y no paraba de saludar a las muchas personas que se le acercaban, siempre haciendo gala de su exquisita cordialidad. Cuando me acerqué a saludarlo, estaba con el delegado de la Junta de Andalucía, Jaime Pérez, la antigua presidenta del Recreativo de Huelva, Susana Duque y con María de la O Barroso, de la Universidad de Huelva, a la que no tenía el placer de conocer, pero que me resultó de lo más entrañable.

Con Jaime hablé un ratito del Recreativo y de como se puede desarrollar la temporada.

Una de las personas más solicitadas de toda la noche para fotografiarse con él, era el actor onubense de Manzanilla, Mariano Peña, que disfrutaba de la velada y atendía a todo el mundo de una manera muy cordial. Mi esposa, Toñy Araújo, no fue menos y también quiso inmortalizar el momento de saludarlo. El protagonista entre otras de la serie televisiva "Aida", dando vida al personaje de "Mauricio Colmenero" hablada del gran ambiente de las Fiestas Colombinas, que son señas de identidad del verano en nuestra provincia.

José Neyra y Rubio

José Neyra, director de Teleonuba estuvo en la recepción con su encantadora esposa Maribel, pero tuvo un momento para saludar a la concejal de deportes, María de la O Rubio, a la que tuve el placer de presentarlos, pues no se conocían personalmente.

Neyra, me comentaba el nuevo plató que va a tener para la próxima temporada La Tertulia Recreativista, y por su parte la edil capitalina me decía que en el partido fútbol que se jugó entre periodistas y políticos, los plumillas le pegaron muchas patadas.

Felipe Arias, en la recepción

En la citada recepción, pudimos saludar igualmente al primer teniente alcalde del ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, quien disfrutaba de la noche en compañía de Tony Garzón Jr y su esposa Esther Vélez. Los tres se mostraban muy contentos del desarrollo que había tenido el acto del encendido del recinto Colombino y desde luego dispuestos a vivir las fiestas a tope.

En definitiva, que toda la velada estuvo llena de cordialidad y muchas ganas por parte del personal, de vivir unas Colombinas a tope.