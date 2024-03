Esther Gómez: "Solo dos empresas de Huelva hemos participado en el eBook Mujer y turismo"

Pues bien, hace unos días tuvimos la oportunidad de coincidir, saludarnos y que me diera la gran alegría de verla feliz y contenta con su actividad profesional. Se le notaba en la cara que estaba radiante y satisfecha del trabajo que realiza en su Hostal Manuela, de Punta Umbría. Por tal motivo, le pregunte y ella me contestaba así:

R.-. Mira José Luis, el motivo de satisfacción es que el pasado 8 de marzo se presentó en Andalucía Lab, que es el laboratorio tecnológico de la Junta de Andalucía en Marbella, el eBook Mujer y turismo en el que han participado casi 100 empresarias de toda Andalucía, y tan sólo se reflejan dos empresas de Huelva. Una es Foredunes, y la otra Hostal Manuela, que es la que yo dirijo, ambas de Punta Umbría.

Esther Gómez y una compañera

P. - Explícame algo más al respecto

R. - Esta obra no es sólo un libro digital, es un testimonio del ingenio, la determinación y el liderazgo femenino en el turismo, se trata de reflejar la gran contribución femenina al sector.

P. - ¿Echas de menos tu etapa en prensa?

R. - Después de trabajar en Huelva Información durante 15 años, me llamaron de Onda Punta Radio y contribuí al desarrollo y crecimiento de lo que fue Onda Punta Televisión. Fueron unos años muy bonitos, practicando un periodismo de calle que me encanta y haciendo una gran labor de difusión de noticias locales.

Pero aquello también se acabó por la falta de fe de los políticos en el futuro, a pesar de que había muchos proyectos económicamente viables, e incluso muy fáciles de implementar. Presenté varias ideas que habíamos estudiado en diferentes congresos y encuentros de periodistas pero, como siempre, los políticos no están a la altura y no se creyó en ninguno, así que optaron por cerrar y adiós muy buenas.

P - Qué pena, ¿no?

R. - Tú me conoces bien y eso no me hundió, ya que me hice cargo de la empresa familiar, de mi marido, Hostal Manuela. Y lo que realicé fue revolucionarla. Los dos hemos trabajado una barbaridad y, después de muchos años, hemos conseguido sacar adelante un proyecto con una calidad altísima en una empresa muy pequeña, y en un pueblo costero con muchas dificultades.

P. - ¿Cómo os va, os ha reportado más hospedajes?

R. - Déjame que te cuente más. Primero, conseguimos el distintivo de Calidad Turística, SICTED, de la Costa Occidental de Huelva. Una mención que sólo cuentan en Punta Umbría el Hotel Barceló y Hostal Manuela, junto a empresas de otros sectores. Esto nos ha llevado a ser pioneros en la instalación de medidas innovadoras y pasar inspecciones leoninas con los técnicos de turismo que nos permiten presumir de calidad.

Y ahora, tras digitalizar y modernizar aún más la empresa, asistiendo a numerosos cursos y consultorías con el laboratorio de la Junta, nos dan la oportunidad de salir con nuestra empresa en este eBook que aglutina lo mejor del mercado turístico de Andalucía. Ello lleva a que cada día, los que pernoctan en Punta Umbría, tengan cierta predilección por Casa Manuela.

P. - ¿Estás descontenta con algo o todo es miel sobre hojuelas?

R. - Por supuesto, de lo único que estoy descontenta es de la poca repercusión que todas estas cosas tienen en la provincia de Huelva. Hay un equipo de mujeres empresarias de Andalucía que conformamos una red muy importante en la que aportamos ideas, debatimos y compartimos, y es una pena que en Huelva no se haga absolutamente nada de esto. No hay apoyo a los empresarios turísticos, no nos escuchan y no nos dan a valer. Eso sí, congresos y reuniones en los grandes sí que hay, pero la red turística se compone de pymes y eso, en otras provincias como Málaga, se entiende mejor y por eso les va mejor.

P. - ¿Cuándo empezaste con esta reconversión y a qué te está llevando?

R. - La empresa está digitalizada y automatizada desde antes de la pandemia, que me dediqué también a formarme como coach y a dedicarme al liderazgo de equipos en las empresas. Gracias a esto, he conocido un mundo en el que aprendo y me perfecciono, además de ayudar a las empresas a coordinar a sus equipos para que funcionen mucho mejor, aumentando la felicidad de sus trabajadores y consiguiendo un mayor beneficio.

P. - Me encanta verte así Esther. ¿Sacas tiempo para todo?

R. - Jajaja. Todo me sabe a poco. En los últimos dos años, y gracias también al apoyo de Andalucía Lab, he desarrollado un proyecto en el que me he formado, y ahora trabajo como mentora de mujeres. Me dedico a hacer talleres para emprendedoras ayudando a gestionar el tiempo usando mi experiencia de formadora y de empresaria. En definitiva, se trata de ayudar a los demás con mi propio bagaje, con mis temores, dudas y aciertos y acompañar en el proceso de crecer y creerse uno mismo lo que vale, porque nadie más va a creer en ti si no crees primero tú mismo.

Grupo de participantes

Vamos, un no parar, pero sabes que me va la marcha y que me motiva más estar haciendo cosas que quedarme viendo la televisión que, visto el panorama, es mejor ni encenderla.

P. - ¿Qué echas de menos?

R. - Lo que echo en falta en Huelva es que nos unamos más, que haya más iniciativas para dejar a las empresas mostrar sus inquietudes, sus aciertos o errores y escuchar a los directivos de las pymes, al pequeño emprendedor que es el que sabe lo que se necesita. Me gustaría que hubiera más iniciativas que ayudaran, y no tanto presionar y hacer pagar. Todos tenemos que pagar impuestos, pero en algunas provincias es más rentable que en otras y en la nuestra, por desgracia, estamos apartados del mundo. En estos dos años que llevo viajando a Marbella constantemente he visto cómo es hacer las cosas bien, obviamente con defectos, pues hay mucho turismo masivo, pero hay vida, hay dinero y hay infraestructuras, luego vienes aquí y se te cae el alma con la falta de tren, las malísimas carreteras, la inexistente red de autobuses provincial para moverte por los pueblos… a pesar de tener un patrimonio fabuloso. Tenemos una riqueza espectacular y no sabemos sacarle partido, y los que somos valientes y tiramos adelante sentimos que no encontramos apoyo institucional.

P. - ¿No te aburres de todo lo que me acabas de contar, de trabas y poco apoyo?

R. - Que va. A pesar de todo, sigo confiando en crecer, en aportar calidad, en aportar conocimiento y en seguir avanzando en mis proyectos. Así, si cada uno hace lo mismo, lograremos más.

Esther, que me ha encantado echar contigo este ratito de charla, verte tan activa y con ganas de crecer, de progresar... Eso sí, otro día tenemos que charlar de tus actividades en el mundo del flamenco, que también tienes mucho que contar.

Un abrazote grande para ti y para Pedro, tu marido, al que hace cantidad de tiempo que veo.