El DJ Iván Infante cumple su sueño de hacer radio a nivel nacional

Pues bien, Iván, que ya venía realizando la programación de Europa FM cada día a las 12 del mediodía para toda Andalucía, da un paso más en su trayectoria profesional y a partir de ahora pega el salto a la programación nacional compartiendo horarios y espacios en directo con los grandes DJs de Europa FM a nivel nacional.

Iván Infante

Además, es también importante que la programación la realizará desde los estudios de Europa FM en Huelva, por lo que podemos decir que un cachito de nuestra tierra sonará este verano en todo el país.

Iván, que ya viene compaginando su trabajo en Europa FM con el de técnico de sonido en Onda Cero Huelva desde hace 22 años, es además presentador de conciertos y Showrooms de artistas de nivel nacional en gira con Europa FM en salas de toda Andalucía.

Iván Infante

Recientemente, ha participado en una Pool Party organizada por Europa FM en el Hard Rock Hotel en Marbella, con la actuación de Vicco.

Quienes lo conocen de cerca saben de su pasión por la radio y por la técnica, pero una de sus ilusiones siempre fue la de poder hacer radio fórmula para todo el país, algo que conseguirá este verano tras su incansable esfuerzo y profesionalidad en el medio. Pero bueno será recordar el camino que ha tenido que recorrer Iván para llegar a cumplir su gran sueño.

Este "tiburón de las ondas" desde muy pequeño inicia el vínculo con las mismas, y nace su interés, tras conocer el mundo de la radio afición, lo que se conoce como la Banda Ciudadana, y al ver a varios vecinos usando las emisoras para comunicarse con el exterior, por lo que decidió comprarse un walkie. Ahí empezó todo.

Hace no mucho tiempo, tuve la oportunidad de entrevistarlo para este mismo medio, lo cual fue una gozada y un lujazo. Y al principio de la misma, fue el propio Iván quien nos contaba de esta manera como ha sido su vida en el mundo de la radio después de comprarse su walkie.

"Fue ahí donde conocí a muchísima gente que sin duda me aportó mucho y me hizo encontrar un camino que, evidentemente, me despertaba muchísima curiosidad. Una de esas personas fue Fernando Macías, que hacía programas de radio en Hispanidad Radio, y tuvo la gran idea de llevarme a la emisora donde quedé fascinado con ese mundo. Claramente sentí la llamada, y con sólo 12 años me aventuré a personarme en la Asociación Juvenil V Centenario, donde tenían también una radio cultural, Radio Ciudad Futura. Ahí casi eché los dientes con grandes amigos que hoy sigo conservando, Curro Moya, Raúl Suero y un grandísimo etcétera.

Un día, junto a Miky Rodríguez, tuvimos el impulso de aventurarnos a presentarnos en Hispanidad Radio para intentar hacer radio allí donde otro de mis grandes mentores, Juan Infante, nos recibió con los brazos abiertos dándonos la oportunidad de crecer durante varios años aprendiendo, ideando y disfrutando de éste mundo.

Aquella inquieta juventud me llevó a seguir explorando la radio local hasta pasar por todas prácticamente.

Odiel Radio también llega a mi vida para ofrecerme hacer las mañanas. Allí conocí también a muchos compañeros que sin duda todos me aportaron vivencias. Paco Morán también me dio la oportunidad de hacer muchas cosas a nivel técnico en la emisora con los partidos de fútbol, pero volví a Hispanidad Radio para hacer las mañanas. A su vez estudiaba formación profesional en la rama de electrónica, en los Salesianos, donde conocí a Pablo Rasco, hoy día convertido en uno de mis mejores amigos y, sin duda, un gran compañero desde entonces hasta hoy.

En Hispanidad Radio disfruté de lo lindo junto a todos los compañeros, pero especialmente con Juan Infante, con quien tengo 25 mil batallas, incluido el montaje de los actuales estudios, sin olvidar miles de programas especiales entre los que se encuentran los que realizamos para apoyar a Manuel Carrasco en Operación Triunfo. Pasamos muchas horas, incluidas madrugadas en directo junto con Ígor Iglesias y familiares y amigos de “Lolo” para conseguir que las empresas, instituciones y oyentes hicieran llamadas a los teléfonos que apoyaban a Manuel. Aquello nos premió pudiendo estar junto al Lolo y su familia en Madrid. Días más tarde su familia nos obsequiaba con una placa en agradecimiento por la gran masa que fuimos capaces de mover mágicamente a través de Hispanidad Radio.

Un día haciendo el programa recibí la llamada de otra persona muy importante para mí, y con quien de una u otra forma siempre he tenido vínculo, Toñi Alfonso. En la llamada me decía que se pondrían en contacto conmigo de la Ser para sustituir a Pedro Galvín en sus vacaciones, sería entonces mi primer contacto con la radio comercial. Estuve 3 meses, aprendí todos los entresijos de la radio a nivel profesional e incluso llegué colaborar en los informativos junto a la gran Lucía Vallellano. Fue una etapa corta pero muy intensa en aprendizaje.Tras la Ser me surgió trabajar en Proínso, en la tienda que tenían en la calle Rábida de Huelva, pero me duró poco el trabajo, pues estando allí recibo la llamada de Alex Garvín, técnico de Onda Cero, donde me decía que se marchaba a Algeciras y quedaba libre su plaza. No pude rechazarlo pese a estar trabajando, la radio es mi pasión y era la oportunidad de mi vida… aquello fue en noviembre de 2002, por tanto acabo de cumplir 22 años en Onda Cero. Cuando estás dentro de una empresa como esta y conoces a tanta gente profesional al igual que lo malo se pega… lo bueno se pega más. Durante estos 22 años te puedo decir que no ha pasado un solo día en que no haya aprendido o puesto en práctica alguna idea.

Me han dado oportunidad de todos los colores, y siempre he sentido la confianza de todos mis compañeros.

Imagínate 22 años con Rafa López, Paloma Gallego, Manuel Vicente, Nacho Ruiz, Mari Angeles Robles, Marisol Gallardo, Paco Romero, Alicia Ramón, entre un sinfín de compañeros que también han pasado por la empresa en Huelva y, por supuesto, a todos los directores que han pasado por aquí: Pascual García, David García, Antonio Domínguez, Juan Maraver y Jaime Ortuño, actual director.

En la actualidad, y desde hace ya algunos años, tengo dedicación especial en una de los musicales del grupo, Europa FM, haciendo el tramo Regional de Andalucía de 12 a 14 de lunes a viernes. Sin duda, uno de mis sueños, y encima desde Huelva. Te confieso que es un gustazo. Lo combino con la parte técnica de Onda Cero, el Banco de Voces nacional de Onda Cero y el Circuito Nacional de Golf".

Iván Infante

Como han podido comprobar, Iván, para llegar a cumplir este sueño de hacer radio a nivel nacional, lleva detrás un gran trabajo de dedicación a este apasionado mundo.

Simplemente, solo me resta decirte ¡Enhorabuena Iván!