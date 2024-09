Los chicos de Caparrós se reúnen en Aljaraque

Hablamos de jugadores que vistieron la camisola albiazul bajo la dirección técnica del mister utrerano Joaquín Caparrós, y que ascendieron a segunda división A después de 9 temporadas en el pozo de la segunda división B.

A esta cita acudieron Vicente Pastor, Pepe Puntas, Jesús Sánchez, Rodolfo Garrido, Luci Martín, Raúl Castiñeira y Bruno Abad, mientras el mister estuvo presente mediante una videollamada, pues esos días se encontraba en Cuenca.

Según me cuenta Rodolfo durante el almuerzo, sobre todo estuvieron hablado de su época en el Decano, estando todos de acuerdo que se ascendió de categoría fundamentalmente por el compañerismo y la unión que existía en la plantilla, que por cierto estuvo compuesta por César Quesada, Dani Soria, Rodolfo Garrido, Joaquín Bornes, Luci Martín, Jesús Sánchez, José "Maki" Vegar, Alberto Monteagudo, Rafa Navarro, Pedro Jaén, Alfonso Espejo, Santisteban, Luis Fernández, Pepe Puntas, Queco, Cuyami, Juan Manuel Franco, Juanma Rodríguez, Juanma Delgado, Manolo Pedraza, Raúl Castiñeira, Vicente Pastor, Juanma Pavón, Bruno Abad y Pablo.

De todos ellos, Jesús y Luci son actualmente los más vinculados de manera profesional al mundo del fútbol. Hablaban del buen hacer de aquel Recretivo de su época que dejó marcados para siempre a este grupo de jugadores que tienen al Decano en su corazón, como así lo ponían de manifiesto en este reencuentro.

Rodolfo Garrido me decía que ha sorprendido a todo el grupo Jesús, quien está a un nivel de representación algo increíble.

También estuvieron comentando, entre otro montón de cosas, el tema de la prima por el ascenso ese año del ascenso, donde el presidente, Diego de la Villa, era un poco "tacaño" y al parecer no estaba por la labor de premiar a la plantilla, por lo que hubo un pequeño motín en el vestuario y pagaron las consecuencias José Manuel Santisteban y Pedro Jaén, que no fueron renovados para la siguiente temporada, a pesar que no fueron los más "reivindicativos".

Lo más importante, y es de lo que se trataba, es que este grupo se lo pasó en grande recordando momentos vividos cuando pertenecieron a la disciplina Recreativista.

Bruno Abad con José Luis Camacho

➡️ Cuando acabamos el almuerzo, el asturiano Bruno Abad me llamó para vernos en El Portil, lo cual me hizo ilusión. Como no podía ser otra manera, echamos un ratito de lo más entrañable contándome que en estos momentos está trabajando desde su tierra para el Real Murcia y que se encuentra muy a gusto con la entidad pimentonera. Igualmente me decía que le gustaría venirse a vivir a Huelva, cosa que no descarta, y que El Portil o Punta Umbría sería un buen lugar para ir buscado ya alguna vivienda.

Bruno, en esta ocasión, vino a Huelva con su novia, que era la primera vez que visitaba esta tierra, y desde luego se ha ido encantada, por lo que estaría dispuesta a apoyar al ex recreativista en su idea de venirse a vivir aquí. La verdad es que es un placer estar de "mojarreo" con Bruno, pues es una persona cordial, conversador y muy entrañable.

Nada parejita, que si dais el paso y os venís a Huelva seréis muy bien acogido, pues esta es tierra de cordialidad.

Domingo Manguara en una reunión rociera

➡️ Cambiando de tercio, comentar que Domingo Manguara es, sin lugar a dudas, una de las mejores voces en el panorama musical por sevillanas y fandangos, va cautivando a cuantas personas van a oírlo cantar a las muchas actuaciones que está teniendo últimamente o en reuniones de amigos donde el artista derrama unas gotitas de su esencia.

Hace unos días, ha estado en una reunión en la aldea Almonteña y ha dejado sorprendido al personal con unas sevillanas dedicadas a la ciudad de la giralda y cuando se arrancó por fandangos de Huelva, que puso los vellos de punta a todos los asistentes. Domingo, si bien encima de un escenario es un auténtico fenómeno, cuando lo hace en las distancias cortas es para quitarse el sombrero, pues es mejor todavía.

Reseñar que está en uno de sus mejores momentos profesionales, con unos registros de voz solo al alcance de los más grandes. Enhorabuena amigo Domingo, te mereces todo lo mucho y bueno que tu profesión te pueda deparar.

Cartel anunciador de la exposición de Toñi Alcaraz

➡️ Por último y para concluir esta pequeña crónica social, reseñar que desde el pasado 19 de septiembre y hasta el próximo 12 de octubre estará abierta al público la exposición "Recuerdos del verano", concretamente en la sala temporal del CODAC de Gibraleón, cuya autora es monitora de la escuela municipal de pintura, Toñi Alcaraz, quien expone sus trabajos. Su apertura ha tenido un gran poder de convocatoria y muchos halagos al trabajo de esta artista que triunfa en el mundo de la pintura con su "Método Alcaraz"

Enhorabuena Toñi y a seguir cosechando éxitos.