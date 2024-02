Álvaro Díaz: "Poder dedicarme a la música es lo más grande que me ha pasado"

Álvaro Díaz tuvo como profesores a algunos grandes nombres del flamenco de Andalucía, como Amparo Correa, Idelfonso Pinto o El Niño Elia.

A las doce años se presenta en el popular concurso televisivo Veo, Veo y a raíz de esta experiencia comienza su preparación dentro del cante flamenco.

A lo largo de los años, obtiene numerosos primeros premios por toda España. En 2012, se presenta al concurso "Se llama copla", otorgándole el jurado el primer premio de la quinta edición tras elegirle la audiencia como favorito en numerosas semanas. Tras este gran éxito comienza una gira con casi 200 conciertos por todo el país.

Con varios discos en el mercado, en los que podemos encontrar coplas, baladas y boleros, nos presentaba varios singles el pasado año: "Dame tu querer" es una maravillosa versión de un clásico de Chiquetete que Álvaro se ha llevado a su terreno de manera magistral. Y tras ella, vino "No lo beses", que en su día interpretó y popularizó Alejandro Fernández.

Ahora nos presenta "Y no puedo decir", compuesta y producida por Ismael Moya y con la colaboración del grandísimo Pepe Roca, vocalista de Alameda.

Quedo con Álvaro para charlar un ratito y que nos cuente algo más de su vida profesional:

P. -¿Qué haces por esta tierra?

R. - He venido a presentar en mi tierra mi nuevo trabajo discográfico, lo cual es importante y de buen gusto. El tema se llama "Y no puedo decir", el cual lo comparto con una leyenda de nuestra música, como es Pepe Roca, vocalista del grupo "Alameda".

Álvaro Díaz y Pepe Roca

Hemos apostado por esta creación, que está hecha con mucha calidad, de los que no suelen salir mucho, pues se tira especialmente por la comercialización. La verdad es que estamos muy contentos, pues ha sido acogido de una manera increíble. Desde las primeras semanas teníamos en YouTube cientos de miles de visitas, lo cual quiere decir que el tema que hemos grabado ha tenido un gran poder de convocatoria. Qué mejor manera que presentarlo en mi tierra.

P. - ¿Cómo es Pepe Roca?

R. - Si tuviera que describirlo en pocas palabras para mí, por lo poco que lo conozco todavía, aparte de su profesión que eso sí lo conoce todo el mundo, lo definiría como humildad y grandeza al mismo tiempo. Es una persona humilde y trabajadora, que le gusta aprender de todo el mundo. Esos son los ingrediente más importantes para llegar a ser lo que ha sido y es. Mi familia y yo hemos sido seguidores toda la vida. Como comprenderás es un sueño hecho realidad.

P. - ¿Desde que ganaste los concursos televisivos ha cambiado tu vida?

R. - La verdad es que mucho. Dio un giro de 180 grados. Yo me quedo con las cosa buenas que tiene, con lo positivo que te ofrece esta vida y lo agradezco a diario.

El poder dedicarme a la música es lo más grande que me ha pasado. Recuerdo cuando era pequeñito que soñaba con poder dedicarme a la música, cantar, tener mi propio manager que me ayudara, salir en la televisión que te da una gran visibilidad, lo cual es muy importante, pues te das a conocer al gran público y sientes el cariño que te profesan, lo cual agradeceré toda la vida.

El conseguir que la gente te paren por cualquier punto de Andalucía y te muestre su cariño y respeto por el trabajo que hago en la música son cosas que llevaré siempre conmigo.

P. - ¿Con qué registro musical te sientes más cómodo cantando?

R.- Realmente no me quedo con ninguno en particular. Desde pequeñito he sido músico y la música tiene un abanico muy grande de registros, aunque bien es cierto que he estado muchos años "mamando" del flamenco, y eso me hace fuerte en el escenario.

Yo empecé con los fandangos de Huelva e hice un recorrido durante varios años cantando por toda la provincia teniendo la suerte de ganar muchos concursos, como el de San Silvestre, la Peña Flamenca de Huelva, Encinasola, Alosno... De ahí salté al flamenco, ganado el premio joven de La Unión de las minas... Estuve 10 años "mamando" flamenco puro.

Al final me di a conocer más a nivel popular a través de la copla, pues era lo que me ofrecía la televisión, empezando a cantar la copla flamenca con temas de Manolo Caracol, Juanito Valderrama, Rafael Farina, Antonio Molina... A través de ahí he descubierto también otro género como es el bolero, y la verdad es que estoy encantado, pero siempre con la base del flamenco

P. - ¿Cómo te ha ido la pasada temporada de trabajo?

R. - Realmente ha sido muy bueno, pues una vez acabada la pandemia el personal ha salido con unas ganas tremendas de música.

P. - ¿Qué perspectivas tienes de cara a este nuevo año?

R. - Lo cierto es que ha empezado fenomenal. Está siendo un invierno atípico, otros años ha sido más tranquilito respecto a trabajo, pero fíjate, para marzo ya tengo 9 concierto, incluso con doblete un día, pues el día 9 marzo tenemos actuaciones por la mañana en el auditorio nacional de Madrid y por la tarde actuaremos en el Palacio de Congresos de Granada en un musical de Semana Santa.

Como verás, mucho trabajo pero muy agradecido por la complicidad que tiene conmigo la gente.

Álvaro Díaz

P. - ¿Y en Huelva capital para cuándo?

R. - En noviembre estaremos en la Casa Colón, donde he vivido momentos inolvidables... El público de Huelva es muy receptivo y ya lo echaba de menos.

Estos años atrás costaba trabajo cerrar un concierto, pero ya se ha desbloqueado.

Como debes entender, deseando que llegue la fecha.