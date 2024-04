Aitor Palazuelo: "Soy un autodidacta del flamenco fusión"

Aitor Palazuelo Aurich, quien nació en el año 2003, no ha dudado en echarse la guitarra al hombro y recorrer toda España para dar a conocer sus temas musicales, y es que Aitor está muy ilusionado y convencido que el triunfo está cada vez más cerca. Aitor es un artista autodidacta del «flamenco fusión», término que él mismo usa para denominar la música que crea, puesto que «no es flamenco tradicional»., y eso que Camarón es uno de sus referentes dentro de la música.

Aitor Palazuelo Aurich

Nuestro invitado de hoy a esta sección comenzó desde muy pequeño a interesarse por la música, y ya con cuatro años se subió por vez primera a un escenario en Zamorana para actuar en un festival benéfico donde cantó "Viva el vino y las mujeres", tema que popularizara Manolo Escobar. Siempre pensaba en lo mismo, en cantar, nunca quiso ser futbolista como la mayoría de sus amiguitos.

Este joven músico y cantante ha logrado llevar este estilo musical a su terreno y acercar al flamenco canciones que no lo son. Aunque nació en Figueres, hasta los tres años vivió en Santa Miquel de Fluvià. Después, él y su familia se trasladaron a Bóveda de Toro, en Zamora, donde empezó su carrera musical.

La pasión de Aitor Palazuelo por la música, como decíamos anteriormente, le viene desde bien pequeño. En este sentido, hasta los 12 años participó en eventos y festivales de forma benéfica en Castilla y León. Cabe destacar que su faceta solidaria continua vigente puesto que, en al menos una ocasión al año, siempre participa en todo tipo de eventos benéficos. Más tarde vuelve a su tierra natal, el Alt Empordà, y se establece en Empuriabra-va, donde su pasión por la música continua efervescente. Con 16 años se abre un nuevo camino en el mundo de la música y aprende a tocar la guitarra. Gracias a eso, Aitor Palazuelo empezó a ofrecer conciertos en solitario con su propio repertorio por toda la zona de la Costa Brava y el sur de Francia. Eso sí, sin nunca dejar de actuar ocasionalmente en la tierra que lo vio nacer como artista: Zamora.

Aitor Palazuelo Aurich

Cabe decir que durante su carrera ha compartido escenario con miembros del grupo musical Gipsy Kings, entre otros artistas. Y es que Aitor Palazuelo ha ofrecido conciertos y actuaciones en varios formatos: en modo banda, dúo, etc. Hace dos años, el artista presenta su primer single: "Ángel y Demonio", un tema de creación propia que se puede encontrar en Spotify, YouTube, Instagram y Tik-Tok. Asimismo, recientemente Aitor Palazuelo también ha lanzado el tema "Ninguna como tú", canción que interpreta junto a DMiguel y que acumula mas de 100.000 reproducciones en YouTube.

A mí me ha llamado mucho la atención el tema "Su mirada", donde me ha recordado en varios momentos de la canción a un grande de la rumba catalana, como fue Peter. He de decir que Aitor es muy polivalente dentro de su propio estilo y se atreve con muchos registros dentro del flamenco fusión, y la verdad es que lo hace realmente bien y muy bonito.

Esta experiencia es considerada «muy enriquecedora» por el artista, ya que con ella entiende que ha salido de su zona de confort. En esta línea, sus temas son introspectivos y se acercan más a la tristeza que a la alegría. A pesar de todo, intenta encontrar un equilibrio combinando diferentes ritmos y estilos, creando así temas a medio camino entre el flamenco y el pop.

Por último, este año se ha lanzado a componer su primer EP, llamado “Mismo Destino”, un disco en el que lleva mucho tiempo trabajando, una aventura para explicar lo que verdaderamente ha forjado el camino de su vida, que es el tema que ha venido a promocionar a Huelva.

Desde luego, le deseamos toda clase de éxitos, pues madera tiene de sobra para que el triunfo a lo grande esté cerca. De momento se ha ganado el respeto de la profesión, y ese es un paso importante cuando se quiere vivir de esta actividad.

Aitor es la primera vez que venía por Huelva, pero ha quedado encantado con el trato recibido y por supuesto deseando volver y subirse a un escenario para dejar constancia del indudable arte que lleva dentro.