Alrededor de 700 participantes en el Cross “Memorial José Menino” y la Carrera Regional de Cross en Castro Marim

En la competición participaron deportistas federados y no federados, de diversos niveles femeninos y femeninos.

El evento fue organizado por el Club Recreativo Alturense

Leonor Silva (sub 14) y Henrique Barros (sub 14) ganaron la carrera de 1.500 cross metros, mientras que Luana Valente (sub 16) y Tiago Brito (sub 16) quedaron en primer lugar en los 2050 metros. Júlia Allende (sub 18) y Bernardo Arvelos (sub 18) ganaron la carrera de 3.000 metros de campo actravés, al mismo tiempo que Genilza Trindade (sub 20), Roberta Mazioli (senior femenina), Sofia Dias (veteranos II), Ana Parreira (veteranos IV), Deolinda Lopes (veteranos V) y Marília Cavaco (Veretanos VI) alcanzaron el primer lugar en los 4500 metros. En los 550 metros, las ganadoras fueron María Ana Neves (sub 10), Laura Ventura (sub 12), Vicente Xavier (sub 10) y Miguel Tomé (sub 12). En la carrera de fondo de 6.000 metros, ganaron los atletas Duarte Jacinto (menor de 20 años) y João Fernandes (mayores), Ruben Macedo (veteranos I), Sérgio Cipriano (veteranos II), Nuno Miguel Correia (veteranos III), Bertrand Palma (veteranos IV), João Pisco (veteranos V) y José Reis (veteranos SIERRA).

La cuarta edición de esta iniciativa

Todas las clasificaciones se pueden consultar en https://www.aaalgarve.org/images/RESULTADOS2024/CROSS_CRAL_2024.pdf?fbclid=IwAR23 OIG3TH3kbdQuTzLYveJkPz9CVBbYWBGF-tBc1Q5qvkWVTLrIuss1bE0.