España endurece las reglas para proteger a los jugadores en línea

Sólo en 2024, la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) reportó ingresos brutos de juego que superaron los 1.454 millones de euros, un incremento del 17,61% respecto al año anterior, acompañado de casi dos millones de jugadores activos, reflejo de un mercado en plena expansión. Este fenómeno, sin embargo, ha ido de la mano de una creciente preocupación social y gubernamental por los riesgos que entraña, particularmente en los colectivos más vulnerables, así como una determinación política por establecer un marco regulatorio seguro, transparente y responsable.

El Gobierno español, consciente de los peligros asociados al juego online, especialmente en un mercado cada vez más sofisticado y competitivo, ha implementado una batería de reformas legislativas en los últimos meses. Las nuevas normas buscan equilibrar el desarrollo económico del sector con la protección efectiva de los jugadores, asumiendo como prioridad la prevención de la ludopatía, la salvaguardia de datos personales y la promoción del juego responsable.

Un mercado en crecimiento y desafío regulatorio

El crecimiento no se detiene: en 2024, la industria del juego online disparó tanto sus ingresos como su base de usuarios, duplicando en apenas cinco años varias de sus métricas clave. La media mensual de cuentas activas superó el 1,4 millones, y los registros mensuales crecieron casi un 35% en el último año, consolidando al sector como uno de los más dinámicos del entorno digital. El principal motor de esta expansión han sido los casinos virtuales, en especial con la llegada de las opciones de 50 giros gratis sin depósito. Los giros gratis son un gran impulsor para distintos jugadores que buscan conocer otros juegos sin necesidad de arriesgar fondos. Este sector representa más de la mitad del mercado, y las apuestas deportivas, que han captado el interés de jugadores más variados.

Este crecimiento ha obligado a las autoridades a ajustar con rapidez el marco regulatorio y a reforzar los controles. Los desafíos son múltiples: desde la captación de menores hasta el impacto de la hiperconectividad y la globalización de las plataformas, pasando por los riesgos de blanqueo de capitales y el uso de nuevas tecnologías financieras como las criptomonedas, que requieren un control constante y actualizado.

Cambios legislativos clave: el nuevo marco de 2025

Para hacer frente a estos retos, España ha aprobado en 2025 un conjunto de reformas orientadas a la protección de los jugadores y la vigilancia estricta de los operadores. El Real Decreto recientemente adoptado por el Consejo de Ministros refuerza la supervisión en torno al colectivo más vulnerable: adultos de entre 18 y 25 años, jugadores con patrones intensivos o de riesgo, y aquellos autoexcluidos voluntariamente del acceso.

Uno de los cambios más destacados es la prohibición al uso de tarjetas de crédito para jugadores considerados de riesgo, es decir, quienes hayan perdido más de 600 euros en tres semanas consecutivas, o más de 200 euros si tienen menos de 25 años. Adicionalmente, se ha impuesto a los operadores la obligación de supervisar y alertar sobre comportamientos anómalos, activar protocolos de intervención rápidas y enviar resúmenes mensuales detallados a los jugadores con información sobre su actividad. También se ha reforzado la exigencia de límites previos tanto de tiempo como de dinero antes de cada sesión, para evitar pérdidas incontroladas.

Protección al consumidor y juego responsable

La protección del jugador ocupa un lugar central en la legislación española. El sistema de autoexclusión, mediante el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ), permite que cualquier usuario se bloquee temporal o permanentemente de todas las plataformas reguladas, incluido el juego presencial. A nivel digital, los operadores deben establecer controles de verificación de identidad, impedir el acceso a menores y ofrecer herramientas de configuración de límites de depósito y participación en cada cuenta.

El marco regula, además, la promoción y la publicidad del sector. Tras decisiones recientes del Tribunal Supremo, los bonos de bienvenida vuelven a estar permitidos, aunque las campañas deben incluir mensajes claros sobre el juego responsable e información sobre los riesgos. Las plataformas deben incorporar de forma visible secciones específicas de “juego responsable” y mantener líneas informativas o de asistencia personalizadas para jugadores.

Otro eje prioritario es la educación preventiva; la normativa obliga a realizar campañas especialmente dirigidas a millennials a la formación del personal de las casas de apuestas para identificar comportamientos problemáticos. En este sentido es conveniente siempre pensar en la planificación, en el ahorro, y en otras estrategias de juego. La transparencia es ineludible: todas las transacciones y sistemas de juego deben estar certificados por auditores independientes.

Fiscalidad y respuesta de la industria

La presión fiscal sobre el sector del juego online ha aumentado en paralelo a las restricciones. En 2024 se revisaron los tipos impositivos aplicables según el segmento: las apuestas deportivas tributan el 20% sobre ingresos brutos ajustados; los juegos de casino, un 25%, y el póker online, el 15%. Esta política busca asegurar la contribución del sector a las arcas públicas y reforzar la trazabilidad en las operaciones, además de desalentar prácticas ilegales o de riesgo.

Los operadores han manifestado opiniones encontradas. Por un lado, reconocen la necesidad de proteger al consumidor y respaldan la norma como un camino para dotar al sector de mayor estabilidad y credibilidad. Sin embargo, advierten sobre la complejidad administrativa y el riesgo de que quienes buscan jugar sin control migren a mercados no regulados, donde los riesgos de fraude y adicción se multiplican. Sin embargo, al ser un entorno digital, muchas personas de Huelva, por ejemplo, apuestan por el crecimiento de este sector.

Supervisión, sanciones y retos pendientes

La DGOJ realiza auditorías periódicas y dispone de la potestad de revocar licencias o imponer sanciones severas ante incumplimientos, que pueden incluir multas millonarias. La vigilancia es constante y se apoya cada vez más en algoritmos avanzados para detectar patrones sospechosos, proteger los datos personales e identificar a los jugadores potencialmente problemáticos. El cumplimiento de la ley es obligatorio para todos los operadores que quieran ofrecer servicios en España, bajo amenaza de bloqueos y sanciones.

Los desafíos, sin embargo, siguen presentes. El anonimato financiero facilitado por criptomonedas, la aparición de plataformas extraterritoriales difíciles de regular y la evolución tecnológica permanente exigen una legislación flexible y mecanismos internacionales de cooperación. El reto inmediato está en impulsar la coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, sumar esfuerzos educativos y de salud pública, y mantener la capacidad de respuesta ante un fenómeno tan dinámico y omnipresente como el juego online.