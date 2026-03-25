Así funciona Search Live, la inteligencia artificial que cambia cómo buscamos
Google, que lleva años siendo nuestro “oráculo” digital, ha dado un gran paso con Search Live, una herramienta basada en inteligencia artificial que hará la búsqueda mucho más natural, rápida y cercana. Es un cambio en la manera en la que nos relacionamos con la información cada día.
Adiós a las palabras clave
Hasta ahora, buscar algo en Google era casi un pequeño ejercicio mental… pensar qué palabras poner, probar distintas combinaciones y cruzar los dedos para que saliera lo que querías. Con Search Live, eso cambia por completo. Ahora puedes hablar directamente con el buscador, como si estuvieras charlando con alguien. Le haces una pregunta, te responde, y puedes seguir preguntando sin empezar de cero. Todo fluye como una conversación real.
Esto hace que todo sea mucho más cómodo. Ya no tienes que "traducir" lo que quieres saber al lenguaje de buscador. Simplemente lo dices tal cual. Pasamos de buscar… a conversar.
Ver, preguntar y entender
Uno de los puntos más interesantes de Search Live es que no se queda solo en el texto o la voz. También puedes usar la cámara del móvil. Sí, literalmente puedes apuntar con el móvil a algo y preguntar sobre ello.
Imagina que ves un objeto que no conoces, una planta o algo que quieres arreglar. En lugar de describirlo, lo enseñas y preguntas directamente. La inteligencia artificial analiza la imagen y te da una respuesta útil al momento. Esta mezcla de voz + imagen + contexto abre muchas posibilidades.
Además, las respuestas no son simples. Incluyen explicaciones, enlaces útiles y contenido visual. Todo pensado para que no tengas que ir saltando de página en página.
Gemini, el “cerebro” detrás de todo
Todo esto funciona gracias a Gemini, uno de los sistemas de inteligencia artificial más avanzados de Google.
¿En qué se nota? Que las respuestas son más rápidas, más naturales y mucho más precisas. No suena robótico, no parece una máquina soltando datos sin más. Es más parecido a alguien que entiende lo que dices y te responde con sentido.
También destaca porque es multilingüe, así que puedes usarlo en distintos idiomas sin problema.
También destaca porque es multilingüe, así que puedes usarlo en distintos idiomas sin problema.
Nueva forma de relacionarnos con la información
Lo realmente importante de Search Live no es solo lo que hace, sino lo que cambia. Ya no se trata de lanzar una búsqueda y elegir entre enlaces. Ahora es una conversación continua.
La inteligencia artificial también sugiere, amplía información y te lleva a descubrir cosas relacionadas que quizá ni se te habían ocurrido. Además, como mantiene el contexto, puedes profundizar en un tema sin tener que empezar desde cero cada vez. Esto hace que aprender o investigar sea mucho más fluido.
A partir de ahora…
El lanzamiento global de Search Live marca un antes y un después. Puede que ahora mismo esté llegando poco a poco, pero todo apunta a que será una parte clave de cómo usamos internet en el día a día. La combinación de voz, imagen e inteligencia artificial cambia completamente todo. Google ha transformado la forma en la que accedemos a la información. Y es que, al final, la idea es que la tecnología se adapte a nosotros, y no al revés.