La Vuelta presenta su etapa onubense con salida en Cortegana y meta en La Rábida

La provincia de Huelva ha presentado oficialmente la décimo sexta etapa de la 81ª edición de la Vuelta Ciclista a España, una jornada que el próximo 8 de septiembre recorrerá de norte a sur el territorio onubense con salida en Cortegana y llegada al Muelle de las Carabelas, en La Rábida.

Con un recorrido de 186,8 kilómetros, el pelotón atravesará la Sierra, la Cuenca Minera, el Andévalo, el Condado y la costa de Mazagón. La etapa onubense formará parte de la última semana de competición de la Vuelta a España 2026, que comenzará el 22 de agosto con una contrarreloj en Mónaco y concluirá el 13 de septiembre en Granada.

El acto de presentación, celebrado precisamente en el enclave rabideño, ha contado con la participación del presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano; el director general de La Vuelta, Javier Guillén; alcaldes de los municipios por los que transcurrirá la carrera y el ciclista onubense Alberto Barroso.

Durante la presentación, Toscano destacó que esta etapa supone "una oportunidad para mostrar al mundo una provincia diversa, rica en patrimonio, naturaleza, cultura, tradiciones y calidad de vida". El presidente de la Diputación aseguró que las imágenes de la retransmisión internacional servirán para proyectar Huelva "mucho más allá de nuestras fronteras" y animó a los onubenses a vivir la jornada como "una gran celebración del deporte y un motivo de orgullo para toda la provincia".

Por su parte, Guillén explicó que, desde el punto de vista deportivo, será "una etapa exigente, con un inicio quebrado y un tramo final donde el viento podría jugar un papel decisivo". No obstante, subrayó que será también una magnífica oportunidad para mostrar "una provincia maravillosa" y sus recursos históricos, gastronómicos, culturales y deportivos.

La alcaldesa de Cortegana, Mar Martín Florido, señaló que los municipios implicados ya trabajan con la organización para preparar la cita y destacó "la importancia de que el kilómetro cero de la etapa se sitúe en la localidad serrana". Además, anunció iniciativas con los centros educativos para acercar este acontecimiento a los más jóvenes.

Por último, Barroso, vigente campeón de España de Gravel, animó a los vecinos de toda la provincia "a salir a las calles el próximo 8 de septiembre para disfrutar del paso del pelotón y vivir de cerca uno de los mayores acontecimientos deportivos del año".